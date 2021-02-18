В среду, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский расширил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. В него включили министра по делам ветеранов Юлию Лапутину, которая имеет звание генерал-майора СБУ.
Таким образом, количество членов СНБО увеличилось до 20. В пятницу, 19 февраля, в новом составе СНБО и соберётся на заседание, на котором примут довольно жёсткие решения.
«Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в пределах, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством. Общество должно видеть государство, которое абсолютно точно знает современные риски и умеет реагировать на них профессионально и быстро», — анонсировала это заседание пресс-служба Офиса президента 13 февраля.
Подробностей о том, что же будут обсуждать на Банковой в пятницу, нет. При этом часть заседания и вовсе пройдёт в закрытом режиме.
В то же время мало кто сомневается, что речь пойдёт о расправе над политическими противниками власти. Все гадают лишь над тем, кто это будет.
Добить Медведчука?
Одной из наиболее вероятных целей для президента является политсила «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Именно против представителя этой политсилы — нардепа Тараса Козака — Зеленский ранее ввел санкции, наложенные решением СНБО. Таким образом власти попытались приостановить работу принадлежащих Козаку каналов — «112 Украина», NewsOne и ZIK.
«Конечно, (Зеленскому) надо зачистить информационное и политическое вещание, потому что оно ему серьезно мешало все это время, рассказывая правду и общаясь и с простыми людьми, и с экспертами, и с политиками», — прокомментировал действия власти один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук.
Позже атаку на СМИ пояснил сам президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, действия власти одобрили послы «Большой семёрки», а сами каналы вели подрывную деятельность против Украины.
Однако не все за рубежом одобрили деятельность Зеленского.
«Посмотрите, на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули — и всё, одним росчерком пера. И все молчат, а некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу», — заявил 17 февраля на встрече с главами фракций Госдумы президент России Владимир Путин.
Кроме того, украинскую власть осудил и ряд журналистских организаций.
На пятничном заседании СНБО давление на ОПЗЖ может продолжиться, уверены украинские СМИ. Так, в среду, 17 февраля, украинское издание LIGA.net со ссылкой на источник, близкий к СНБО, сообщило, что на этом заседании могут рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусского бизнесмена Николая Воробья и гражданина Германии Анатолия Шефера, которым принадлежит нефтепродуктопровод «ПрикарпатЗападтранс». Как утверждало LIGA.net эти люди якобы связаны с Медведчуком.
Собеседник издания в Офисе президента подтвердил, что этот вопрос могут рассмотреть на заседании СНБО, отметив в то же время, что повестка дня ещё окончательно не сформирована.
О том, что «ПрикарпатЗападтранс» станет мишенью для атаки, ранее говорили и независимые эксперты.
«Закрытием телеканалов дело не ограничится. Бить будут не по картинке на экране, а по лицу. Поставлена задача подорвать экономическую базу оппозиции», — указывал в своей статье для издания «Взгляд» бизнес-аналитик Глеб Простаков.
Он также отмечал, что в разработку СБУ попала значительная часть депутатов ОПЗЖ. По словам Простакова, действия власти против Медведчука направлены на раскол ОПЗЖ.
«Эта партия трехглава — помимо самого Медведчука, главы политсовета партии, ее руководителями являются близкий к олигарху Дмитрию Фирташу Юрий Бойко и предприниматель Вадим Рабинович. И группа Фирташа, и Рабинович являются в первую очередь бизнесменами со значительными активами на Украине. Угроза лишиться бизнеса может сыграть в пользу раскола партии, единство которой держалось во многом на бизнес-интересах, реализуемых в том числе на региональном уровне», — отмечал он.
Однако помимо Медведчука мишенью СНБО может стать и другой человек.
Взяться за Порошенко
Одним из тех, кто анонсировал заседание СНБО и пояснил, по какой причине президент Зеленский прибег именно к этому средству, был советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он заявил, что СНБО как нельзя удобнее в тех случаях, когда Верховная Рада и органы исполнительной власти оттягивают принятие непопулярных или невыгодных тем или иным группам влияния решений.
На следующий день после подробного объяснения логики действий власти Подоляк у себя в соцсетях намекнул на то, кто может стать следующей мишенью СНБО.
Он посвятил большую запись распространяемой СМИ информации о том, что Козак якобы летал в ОАЭ, когда там с визитом находился Зеленский. Подоляк указал на того, с кем были связаны эти каналы, — предшественника Зеленского на президентском посту Петра Порошенко.
«Некий седовласый мастер лжи по фамилии «эксПорошенко», сидя в своём роскошном наземном бункере, решил опять что-то лживое придумать и намутить. Он всегда так делает. Скучно же ему. День не день, если не запустишь очередное брехье. Так вот, сидит этот честняга и думает. Думает и сидит. Что бы ещё лживое соврать», — написал Подоляк.
Он также обвинил Порошенко в связях с Медведчуком и Козаком.
Примечательно, что ещё раньше, 5 февраля, Зеленский, комментируя ситуацию с каналами «112 Украина», ZIK и NewsOne, недоумевал по поводу того, как двойственно у Порошенко отнеслись к закрытию «пророссийских каналов».
«Почему тогда на каналах ярого борца с российской пропагандой и её агентами этих самых агентов в последние три дня показывают чаще, чем рекламу вашего нового масла?» — отмечал Зеленский.
Спустя три дня после записи Подоляка в Facebook народный депутат Александр Дубинский, ранее исключённый из «Слуги народа», уже без намёков, а прямо заявил: Порошенко может стать следующим пострадавшим от действий СНБО.
«Ходят упорные слухи, что в пятницу на заседании СНБОУ могут быть введены также санкции против собственника телеканала «Прямой» Макеенко, который является номинальным владельцем в интересах Порошенко», — написал Дубинский в своём Telegram-канале вечером 17 февраля.
Таким образом, напряжённо следить за заседанием СНБО и ждать объявления о его результатах будут не только в ОПЗЖ, но и в другой политсиле — «Европейской солидарности». Именно её лидером является Пётр Порошенко.
А ещё он, если верить украинским соцопросам, наиболее опасный конкурент Зеленского, второй по популярности политик в стране. Зеленский же весьма ревностно относится к конкурентам.