В пятницу, 19 февраля, состоится заседание Совета безопасности и обороны Украины. Как заявляла пресс-служба, оно будет посвящено устранению угроз национальной безопасности государства. На деле же президент Украины Владимир Зеленский может расправиться со своими политическими оппонентами

В среду, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский расширил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. В него включили министра по делам ветеранов Юлию Лапутину, которая имеет звание генерал-майора СБУ. Дубина Зеленского. Что и зачем рассмотрит СНБО 19 февраля © president.gov.ua

Таким образом, количество членов СНБО увеличилось до 20. В пятницу, 19 февраля, в новом составе СНБО и соберётся на заседание, на котором примут довольно жёсткие решения.

«Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в пределах, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством. Общество должно видеть государство, которое абсолютно точно знает современные риски и умеет реагировать на них профессионально и быстро», — анонсировала это заседание пресс-служба Офиса президента 13 февраля.

Подробностей о том, что же будут обсуждать на Банковой в пятницу, нет. При этом часть заседания и вовсе пройдёт в закрытом режиме.

В то же время мало кто сомневается, что речь пойдёт о расправе над политическими противниками власти. Все гадают лишь над тем, кто это будет.

Добить Медведчука?

Одной из наиболее вероятных целей для президента является политсила «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Именно против представителя этой политсилы — нардепа Тараса Козака — Зеленский ранее ввел санкции, наложенные решением СНБО. Таким образом власти попытались приостановить работу принадлежащих Козаку каналов — «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Конечно, (Зеленскому) надо зачистить информационное и политическое вещание, потому что оно ему серьезно мешало все это время, рассказывая правду и общаясь и с простыми людьми, и с экспертами, и с политиками», — прокомментировал действия власти один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Позже атаку на СМИ пояснил сам президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, действия власти одобрили послы «Большой семёрки», а сами каналы вели подрывную деятельность против Украины.

Однако не все за рубежом одобрили деятельность Зеленского. Вассерман объяснил противостояние Зеленского и Медведчука © Facebook, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ

«Посмотрите, на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули — и всё, одним росчерком пера. И все молчат, а некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу», — заявил 17 февраля на встрече с главами фракций Госдумы президент России Владимир Путин.

Кроме того, украинскую власть осудил и ряд журналистских организаций.

На пятничном заседании СНБО давление на ОПЗЖ может продолжиться, уверены украинские СМИ. Так, в среду, 17 февраля, украинское издание LIGA.net со ссылкой на источник, близкий к СНБО, сообщило, что на этом заседании могут рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусского бизнесмена Николая Воробья и гражданина Германии Анатолия Шефера, которым принадлежит нефтепродуктопровод «ПрикарпатЗападтранс». Как утверждало LIGA.net эти люди якобы связаны с Медведчуком.

Собеседник издания в Офисе президента подтвердил, что этот вопрос могут рассмотреть на заседании СНБО, отметив в то же время, что повестка дня ещё окончательно не сформирована.

О том, что «ПрикарпатЗападтранс» станет мишенью для атаки, ранее говорили и независимые эксперты.

«Закрытием телеканалов дело не ограничится. Бить будут не по картинке на экране, а по лицу. Поставлена задача подорвать экономическую базу оппозиции», — указывал в своей статье для издания «Взгляд» бизнес-аналитик Глеб Простаков.

Он также отмечал, что в разработку СБУ попала значительная часть депутатов ОПЗЖ. По словам Простакова, действия власти против Медведчука направлены на раскол ОПЗЖ.

«Эта партия трехглава — помимо самого Медведчука, главы политсовета партии, ее руководителями являются близкий к олигарху Дмитрию Фирташу Юрий Бойко и предприниматель Вадим Рабинович. И группа Фирташа, и Рабинович являются в первую очередь бизнесменами со значительными активами на Украине. Угроза лишиться бизнеса может сыграть в пользу раскола партии, единство которой держалось во многом на бизнес-интересах, реализуемых в том числе на региональном уровне», — отмечал он.

Однако помимо Медведчука мишенью СНБО может стать и другой человек.

Взяться за Порошенко

Одним из тех, кто анонсировал заседание СНБО и пояснил, по какой причине президент Зеленский прибег именно к этому средству, был советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он заявил, что СНБО как нельзя удобнее в тех случаях, когда Верховная Рада и органы исполнительной власти оттягивают принятие непопулярных или невыгодных тем или иным группам влияния решений.

На следующий день после подробного объяснения логики действий власти Подоляк у себя в соцсетях намекнул на то, кто может стать следующей мишенью СНБО.

Он посвятил большую запись распространяемой СМИ информации о том, что Козак якобы летал в ОАЭ, когда там с визитом находился Зеленский. Подоляк указал на того, с кем были связаны эти каналы, — предшественника Зеленского на президентском посту Петра Порошенко.

«Некий седовласый мастер лжи по фамилии «эксПорошенко», сидя в своём роскошном наземном бункере, решил опять что-то лживое придумать и намутить. Он всегда так делает. Скучно же ему. День не день, если не запустишь очередное брехье. Так вот, сидит этот честняга и думает. Думает и сидит. Что бы ещё лживое соврать», — написал Подоляк.

Он также обвинил Порошенко в связях с Медведчуком и Козаком.

Примечательно, что ещё раньше, 5 февраля, Зеленский, комментируя ситуацию с каналами «112 Украина», ZIK и NewsOne, недоумевал по поводу того, как двойственно у Порошенко отнеслись к закрытию «пророссийских каналов». Гетман не у дел. Как Порошенко пытается конкурировать с Зеленским © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Почему тогда на каналах ярого борца с российской пропагандой и её агентами этих самых агентов в последние три дня показывают чаще, чем рекламу вашего нового масла?» — отмечал Зеленский.

Спустя три дня после записи Подоляка в Facebook народный депутат Александр Дубинский, ранее исключённый из «Слуги народа», уже без намёков, а прямо заявил: Порошенко может стать следующим пострадавшим от действий СНБО.

«Ходят упорные слухи, что в пятницу на заседании СНБОУ могут быть введены также санкции против собственника телеканала «Прямой» Макеенко, который является номинальным владельцем в интересах Порошенко», — написал Дубинский в своём Telegram-канале вечером 17 февраля.

Таким образом, напряжённо следить за заседанием СНБО и ждать объявления о его результатах будут не только в ОПЗЖ, но и в другой политсиле — «Европейской солидарности». Именно её лидером является Пётр Порошенко.

А ещё он, если верить украинским соцопросам, наиболее опасный конкурент Зеленского, второй по популярности политик в стране. Зеленский же весьма ревностно относится к конкурентам.