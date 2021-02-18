Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал препарат, с которого Украина начнёт вакцинацию от COVID-19. Для Степанова вопрос вакцинации ключевой: от этого зависит, останется ли он главой Минздрава. Но сам препарат, с которого планируют начать вакцинацию на Украине, вызывает вопросы

Степанов сообщил новости о вакцине вечером 17 февраля в эфире ток-шоу на телеканале «Украина 24».

«Думаю, что первое, с чего мы начнем вакцинироваться, это именно вакцина компании AstraZeneca, которая производится Serum Institute (Институт сыворотки. — Ред.) (Индия)», — заявил он.

По его словам, 500 тыс. вакцины AstraZeneca должны прибыть в страну до конца недели.

«До конца недели они должны быть уже в Украине. Там решаются вопросы логистики, отгрузки непосредственно из Индии, фрахт самолета и прочее», — рассказал он. Черногория получила партию вакцины «Спутник V» © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

По словам главы украинского Минздрава, вопросами логистики занимается британское закупочное агентство Crown Agents. Но Министерство здравоохранения Украины находится на постоянной связи с производителем вакцины Serum Institute.

Для Степанова вакцинирование населения Украины жизненно важно. И речь о борьбе не только за всеобщее здоровье, но и за карьеру самого Степанова.

Проблемная вакцина

Произведённая в Индии компанией Serum Institute вакцина АstraZeneca на этой неделе уже попадала на страницы мировых СМИ.

Во вторник, 16 февраля, издание Economic Times сообщило, что Южно-Африканская Республика обратилась в Serum Institute с просьбой принять обратно 1 млн доз вакцины AstraZeneca от COVID-19, которые были поставлены в начале февраля.

Это обращение власти ЮАР сделали через неделю после того, как заявили о приостановке использования вакцины AstraZeneca в своей программе вакцинации.

В результате ранее проведённых южноафриканским университетом Витватерсранда и Оксфордским университетом исследований выяснилось, что препарат AstraZeneca обеспечивает лишь минимальную защиту от заболеваний, протекающих в лёгкой и умеренной формах, которые вызываются доминирующим в стране вариантом коронавируса 501Y.V2. Гейтс допустил необходимость третьей дозы вакцины от COVID-19 © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Позже в тот же день министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе прокомментировал ситуацию.

«Я бы хотел прояснить сообщения некоторых СМИ о том, что мы вернули вакцину в Индию. Мы не возвращали вакцину AstraZeneca в Индию. Приобретённые нами дозы AstraZeneca предложены Африканскому союзу (АС) — платформе, членами которой мы являемся. АС распространит их среди тех стран, которые уже выразили свою заинтересованность в их приобретении», — отметил Мхизе.

Он также коснулся вопроса качества вакцины.

«Я бы также хотел подчеркнуть, что что срок годности вакцин ещё не истёк и что срок годности 31 апреля был установлен в рамках наших процессов контроля качества, что создало ложное впечатление, что срок годности вакцин истёк, а это просто неправда», — отметил министр.

Мхизе также рассказал, что в ЮАР уже поставлена первая партия вакцины Johnson&Johnson, а вакцинирование должно начаться на этой неделе.

Примечательно, что новый штамм коронавируса, который обнаружили в ЮАР и в Великобритании в конце минувшего года и против которого, как свидетельствуют исследования южноафриканского университета Витватерсранда и Оксфордского университета, вакцина AstraZeneca слабо эффективна, распространяется в соседней с Украиной Словакии. Об этом сообщило в понедельник, 15 февраля, Словацкое радио со ссылкой на главного педиатра страны Элену Прокопову.

Кроме того, о том, что этот штамм уже завезли на Украину, ещё в конце января заявляли украинские учёные.

Таким образом, вакцина, о поставках которой говорил Степанов, может вызвать скандал на Украине. Но тянуть с выбором вакцины глава украинского Минздрава не мог.

Вопрос не здоровья, но кадров

Во вторник, 16 февраля, исключённый из парламентской фракции «Слуги народа» депутат Александр Дубинский у себя в Telegram-канале с издёвкой напомнил об одной важной для украинцев дате.

«Тысячекратно извиняюсь, говорят, 15 февраля стартовала всеукраинская вакцинация от коронавируса. Но почему-то об этой важной новости для страны молчат все официальные лица. Почему мы замалчиваем хорошие новости? Не даём людям надежду? Скрываем успехи?» — заявил Дубинский, добавив, что «так информационную войну не выиграть».

На следующий день он прокомментировал новость о начале поставок на Украину 9 тыс. литров дезинфицирующего средства для поверхности из запасов НАТО для борьбы с пандемией.

«А вы говорите, нет прогресса с вакцинацией. Будем пить спиртовой раствор, пока будем ждать вакцину. Земной поклон вам, белье братья!» — ёрничал народный депутат. Китайской вакцине на Украине не доверяют почти все — опрос © REUTERS, homas Peter/File Photo

Но вопрос с началом вакцинации беспокоил не только его. От этого зависело и будущее министра здравоохранения.

«Мы на фракции решили, что мы даём время господину министру до конца февраля. Мы понимаем, что могут быть логистические сложности, задержки рейсов и так далее. Но он обещал, что успеет до 15 февраля. 15 февраля прошло, а у нас проблемы с ввозом вакцины. Как нас убеждает Степанов — это независимые от него обстоятельства. Мы, как фракция, считаем, что господин Степанов будет нести персональную ответственность после окончания срока, который мы ему определили, — конец февраля», — заявила 17 февраля в комментарии украинскому изданию «Страна» депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук.

О том, что фракция правящей политсилы приняла подобное решение, сообщили и другие депутаты.

«Министерство здравоохранения не уложилось в те сроки, которые были оговорены касательно вакцинации, с другой стороны, мы имеет заявление министра здравоохранения о том, что до конца недели вакцинация начнётся. Есть небольшие сложности, но так или иначе, с опозданием, но она будет. Если она не начнётся — снимем министра, что нам ещё остаётся делать?» — отметил в тот же день в комментарии украинскому изданию «Вести» ещё один представитель «Слуги народа» — председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, в партии готовы к смене главы Минздрава. Степанову в Раде дали несколько дней, чтобы начать вакцинацию © Facebook, Максим Степанов

«Поменяем на того человека, который своевременно будет выполнять все те обязанности, которые он на себя возложил», — указал народный депутат.

В общем, для Степанова вопрос скорейшего начала вакцинации населения на Украине — один из важнейших.

А вот насколько качественной вакциной — это уже вопрос второстепенный. Тем более выбирать не приходится.

10 февраля Кабинет министров Украины запретил регистрацию в стране российских вакцин от COVID-19. И это несмотря на то, что в тот же день Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обнародовал свою заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе, поданную в конце января.

In response to the EMA @EMA_News statement that they cannot find Sputnik V application for review, we attach the receipt of such application 1379253 from January 29, 2021 below. 24 countries have already registered #SputnikV.✌️ pic.twitter.com/QebeaNVA2B — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 10, 2021

​При этом некоторые страны ЕС уже зарегистрировали эту вакцину. Первой это сделала граничащая с Украиной Венгрия.

Но на Украине во главу угла ставятся политическая целесообразность и кадровые перспективы. А о качестве вакцин вспоминают в последнюю очередь.