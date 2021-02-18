США и Германия начали консультации относительно условий, на которых Вашингтон откажется от санкций против «Северного потока - 2». Фактически Берлину и Москве предлагают оплачивать содержание Украины

«Фортуна» уложила первый километр труб в водах Дании

Российская трубоукладочная баржа «Фортуна» по состоянию на 17 февраля уложила больше километра труб на недостроенном участке газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании. Судно возобновило работы на газопроводе 6 февраля, и в первый день уложило на дно Балтики более 400 метров труб, однако из-за шторма простояло 8 дней. По данным навигационных порталов Marinetraffic и Vesselfinder, 15 февраля «Фортуна» возобновила работы. За сутки судно может уложить от 500 до 800 метров труб, таким образом, ныне достроенный участок газопровода составляет более километра. «Фортуна» продолжает трубоукладку, на её обеспечении задействованы четыре судна снабжения: «Мурман», «Вени», «Умка» и «Катунь». На базе проекта в немецком Мукране стоят сейчас «Артемис оффшор» и «Иван Сидоренко», а на рейде порта — «Финвал», «Юрий Топчев» и «Владислав Стрижов». ФРГ и США приступили к тайным переговорам по СП-2 — СМИ © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В результате недружественной позиции властей Дании, утверждённый ими маршрут СП-2 два раза пересекает первый «Северный поток» в датских территориальных водах. Первый переход над существующим газопроводом построили в 2019 году, когда американских санкций еще не было, второй же находится на еще недостроенном участке СП-2. Сложность состоит в том, что для его обустройства необходимо привлекать специализированные суда, которым тоже угрожают санкции. В презентации компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG от 2019 года говорится, что для стабилизации газопроводов при пересечении требуется каменная засыпка, которую будут вести не более трех дней специализированные камнеукладчики.

Ещё с 10 февраля в немецком порту Мукран находятся четыре баржи с раскрывающимся дном, судно обеспечения и дноуглубительное судно, которые принадлежат нидерландской компании Bokalis. Большая их часть уже участвовала в строительстве газопровода, но в этот раз они могут работать и для другого проекта — прокладки кабеля с ветряных электростанций в Балтийском море. Пока никакой информации о возможном участии этих судов в работах по достройке СП-2 нет.

«Газпром» и его партнёры уверены в запуске проекта до конца этого года

Заместитель начальника департамента импортозамещения технологий «Газпрома» Владимир Вавилов сообщил, что компания планирует запустить «Северный поток — 2» в 2021 году. Представитель «Газпрома» продемонстрировал соответствующую презентацию на выездном межотраслевом мероприятии «ОПК — ТЭК 2021» 11 февраля в Нижнем Новгороде. Ранее в «Газпроме» подтвердили, что недостроенный участок СП-2 в датских водах планируют завершить до конца апреля. Для этого, правда, необходимо, чтобы к укладке двух ниток газопровода присоединился второй российский трубоукладчик, «Академик Черский», а «Фортуна» вела работы в более быстром темпе.

В воскресенье, 14 февраля, вице-премьер РФ Александр Новак на телеканале «Россия 1» заявил, что созданное «Газпромом» совместное предприятие уже более чем на 95% реализовало трубопровод «Северный поток — 2». «И мы уверены, что, несмотря на те деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки, которые затягивают реализацию этого проекта, он будет достроен», — добавил зампред правительства. Новак напомнил, что «Северный поток — 2» — это коммерческий проект, который вместе с «Газпромом» реализуют европейские компании, заинтересованность которых в завершении строительства и законность таких работ исключают риск неиспользования магистрали.

А 16 февраля председатель правления концерна OMV AG Райнер Зеле в рамках VIII Конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией заявил: «Европейские инвесторы и российские компании борются за судьбу этого проекта, и они, действительно, вносят свой вклад в то, чтобы такой проект мог быть завершен». Зеле также добавил, что OMV как один из инвесторов проекта заинтересована в скорейшем завершении этого проекта. «Безусловно, я надеюсь, что завершение проекта произойдет быстро, мы как инвесторы, разумеется, очень заинтересованы. И мы пытались повлиять на то, чтобы это произошло как можно быстрее. Достаточно большая задержка имеет место. Разумеется, эта задержка оказывает негативное влияние на то, что касается инвестиционной эффективности», — отметил он.

Зеле также обратил внимание на то, что санкции против «Северного потока — 2» в значительной степени касаются европейских компаний, и просит США это учитывать. «Если хотите вводить санкции против России, то, пожалуйста, фокусируйтесь на России. В этом случае не нужно вводить такие санкции, которые наполовину будут ударять по европейским компаниям», — сказал он. В Восточном комитете немецкой экономики также исходят из того, что СП-2 будет достроен, и этот проект следует рассматривать в контексте глобального партнерства в области энергетики и окружающей среды, заявил исполнительный директор этой организации Михаэль Хармс.

США от гнева в отношении проекта переходят к торгу с Германией

Во вторник, 16 февраля, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена начала переговоры с властями Германии относительно проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» и возможности применения американских санкций. Издание отметило, что американская администрация проводит пересмотр своей политики в отношении проекта после того, как 6 февраля судно «Фортуна» начало укладку труб в водах Дании. Как напомнил WSJ, Байден после вступления в должность не выражал своего мнения по поводу данного проекта. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, позиция президента заключается в том, что «Северный поток — 2» — «плохая сделка для Европы», хотя подобные слова были произнесены Байденом ещё в 2019 году. Немецкий депутат рассказал, как ФРГ следует ответить на санкции США против СП-2 © РИА Новости, Дмитрий Лельчук | Перейти в фотобанк

При этом днём ранее немецкая деловая газета Handelsblatt со ссылкой на заявление Министерства экономики ФРГ сообщила, что предметные переговоры между правительствами Германии и США по проекту «Северный поток — 2» пока не велись, они начнутся после утверждения руководства американских министерств. «Только когда будут названы и утверждены компетентными институтами США контактные лица и коллеги министра экономики и энергетики Петера Альтмайера в новой американской администрации, тогда, разумеется, будет начат диалог», — отметили в Минэкономики ФРГ. При этом консультации в Вашингтоне уже начались. По данным Handelsblatt, в диалоге участвовали представители Госдепа, Минфина, Министерства энергетики и других ведомств под руководством Совета национальной безопасности США.

Сейчас правительство Германии обсуждает «пакетное решение», которое бы удовлетворило Вашингтон и развеяло его сомнения по поводу СП-2, пишет газета. Значительные разногласия в Берлине вызывает требование США заново провести переговоры по договору о транзите российского газа в Европу через Украину. Это же касается и вопроса применения к трубопроводу так называемого «механизма отключения», то есть прекращения поставок газа по «Северному потоку — 2» в случае сокращения Россией транзита газа через Украину.

Украина как «затычка» для СП-2 в руках США

Как отмечает Handelsblatt, в Германии готовы обсуждать описанную выше возможность «выключения» СП-2, но отвергают автоматизм, к которому стремятся США. В Берлине опасаются того, что в противном случае газоснабжение ФРГ будет слишком сильно зависеть от Украины. «В конечном итоге не исключается, что газовый конфликт спровоцирует не Москва, а Киев», — пишет газета. В этой связи правительство ФРГ считает возможным лишь принять политическое заявление, в котором бы говорилось о готовности властей Германии остановить поставки по «Северному потоку — 2», если Россия будет оказывать «осознанное давление» на Украину.

Однако и это вызывает вопросы. В Берлине отмечают, что в случае получения разрешения на эксплуатацию газопровода его будет сложно отозвать назад, и Nord Stream 2 AG сможет потребовать от правительства ФРГ возмещения ущерба за приостановку поставок. Handelsblatt констатирует, что, как бы там ни было, конфронтационная логика в ситуации вокруг «Северного потока — 2» в целом сошла на нет, уступив место готовности к компромиссам по обе стороны Атлантики. Берлин сейчас стремится найти решение, которое бы позволило ему не потерять Россию и при этом удовлетворить требования США по поводу проекта, отмечает газета. Путин об Украине: телевидение и газ © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Кроме этого, 16 февраля британская газета The Financial Times написала, что со стороны новой администрации США есть явное желание наладить отношения с ФРГ, и решение проблемы «Северного потока — 2» позволит Вашингтону и Берлину сосредоточиться на общей повестке дня. А на минувшей неделе немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что в дополнение к «механизму отключения» СП-2 в Берлине предлагают заключить соглашение о международном энергетическом партнерстве с учётом интересов США и Украины, а также выделить 1 миллиард евро на строительство в Германии терминалов по приему американского сжиженного природного газа.

Пожалуй, лучше всех попытки Вашингтона использовать Украину как своеобразную «затычку» для российско-немецкого газопровода охарактеризовал президент России Владимир Путин. «Это использование инструментов для достижения своих собственных геополитических целей. В том числе это касается и Украины. Почему всё так крутится вокруг «Северного потока — 2»? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект «Украина». Всё достаточно примитивно. Мы это давно понимаем», — заявил российский лидер 17 февраля на встрече с лидерами парламентских фракций.

Как будто подтверждая слова Путина, глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в тот же день назвал украинскую газотранспортную систему «частью нашей системы обороны». «Именно поэтому остановить «Северный поток — 2» — это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан. Нет, Украина не сможет «жить с этим» и обойтись без жертв», — сокрушается Коболев, явно обращаясь к заокеанским покровителям.