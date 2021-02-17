Президент России Владимир Путин 17 февраля встретился с руководителями фракций Государственной Думы и сделал несколько важных заявлений, касающихся Украины. Прежде всего это заявления относительно закрытия на Украине оппозиционных телеканалов и судьбы «Северного потока – 2». Правда, речь шла о российской проблематике

Говоря о ситуации со свободой слова в России, президент отметил: «на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули и всё. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу».

Говорилось это в контексте претензий Запада к состоянию свободы слова в России, и пассаж Путина был связан с двойными стандартами Европы и США — Россия никогда не позволяла себе столь грубых шагов в сфере СМИ, но ей, тем не менее, претензии предъявляются. Очевидно, что Запад тут явно интересует не свобода слова, а готовность страны следовать в фарватере политика Запада. Ну и идти на соответствующие экономические уступки.

Естественно, что развивать эту тему дальше российский лидер не стал. Впрочем, тут всё очевидно — Россия рассматривает Украину как отдельное независимое государство, которое имеет право нарушать права человека, как ей заблагорассудится. Россия вмешивается только в тех случаях, когда речь идёт о гражданском конфликте с множеством жертв. Что мы и наблюдали в Донбассе.

Любопытно другое — российский президент фактически приравнял закрытые в Прибалтике российские телепроекты и украинские каналы, которые прямого отношения к России не имеют. Тут, разумеется, никакой задней мысли не было — речь шла о том, что претензии Запада на статус морального авторитета в вопросах свободы слова необоснованные. «Ничего здесь необычного нет, мы, по-моему, давно уже за этим наблюдаем, видим, но последние события — они просто ярко подтверждают справедливость наших взглядов и справедливость наших оценок».

Полагаем, однако, что недобросовестные комментаторы на Украине сочтут это признанием того, что каналы «пула Медведчука» фактически российские. Во всяком случае приглашение украинских специалистов на работу Маргаритой Симоньян было воспринято именно так. Теперь даже сторонних экспертов, выступавших на этих каналах, называют «российскими пропагандистами». Впрочем, это было и раньше — и без высказываний Путина и Симоньян. И если российский лидер вообще не будет ничего говорить об Украине, эти комментаторы всё равно найдут, что комментировать…

«Почему все так крутится вокруг "Северного потока — 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект "Украина". Вот и всё, на самом деле все достаточно примитивно, все просто. Мы-то это давно понимаем».

Этот период относится к новостям о том, что Европа по требованию США пытается найти какой-нибудь способ сохранить транзит через территорию Украины даже в условиях постройки СП-2.

Вопрос тут достаточно простой — СП-2 выгоден Европе, и она не готова от него отказываться. Составляющих тут много — это и уже существующие контракты и расчёты, и ценовая безальтернативность российского трубопроводного газа, и сохранение независимости Германии от США и от собственной брюссельской бюрократии.

В то же время СП-2 существенно «разгружает» украинскую газопроводную систему. Собственно, катастрофы тут никакой нет, поскольку всё равно сохраняется определённый дефицит транзитных мощностей, да и украинское направление более выгодно для поставок газа на юг Европы.

Но в случае переброски даже части газа на СП-2 Украина теряет существенный источник прибыли. Собственно, сохранение полного объёма транзита через территорию Украины — это и есть то, что Путин называет «платой за геополитический проект». России это, собственно, не нужно. Зато это нужно США, которые увлечённо грабят Украину, но хотят, чтобы государство сохранило некоторую жизнеспособность (разумеется, для «противодействия российской агрессии»).

Более того, украинская ГТС становится убыточной, и Украина, скорее всего, в принципе окажется неспособной поддерживать её функционирование.

Впрочем, этот вопрос решается просто — если Европе действительно нужен украинский транзит, пусть покупает ГТС и сама поддерживает её в работоспособном состоянии. Украина против? Но это уже проблемы ЕС…