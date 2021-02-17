Лидер в шортиках. Астрологический портрет Анатолия Шария

Служба безопасности Украины заподозрила блогера и медиаэксперта Анатолия Шария в государственной измене, разжигании национальной ненависти и вражды. Сам Шарий всё отрицает. А вот звёзды говорят о нём то, о чём молчат и сам Шарий, и СБУ

«Ананасы в шампанском»

У знаменитого украинского видеоблогера Анатолия Шария есть несколько не менее знаменитых татуировок. Самая известная — отрывок из стихотворения Владимира Маяковского:

Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду?

Я лучше в баре б…м буду подавать ананасную воду.

Это стихотворение — ответ другому знаменитому поэту, Игорю Северянину, на его «ананасы в шампанском». Написанный молодым Маяковским в 1915 году, во время Первой мировой войны. В выборе этой татуировки отразились многие черты характера Анатолия. Эпатаж и протест против существующего порядка (Уран — Хирон). Несгибаемый борец против системы (Марс — Плутон). Поступки напоказ, самолюбование (Солнце и Меркурий во Льве). Шарий как зеркало украинской деградации © Facebook, Анатолий Шарий

Жизнь Анатолия сложилась так, что сегодня он не стоит перед выбором «подавать ананасную воду» или нет. По крайней мере, про бар речи нет. Это очень обеспеченный человек. Но так было не всегда.

Эту татуировку Анатолий сделал в тот период, когда получал статус беженца в ЕС. Он бежал из Украины, будучи под подпиской о невыезде. На него были заведены уголовные дела. Его преследовали за журналистскую деятельность. И он был совершенно очевидно небогат.

Тогда цитата из Маяковского поддерживала его мятежную личность. Марс в соединении с Плутоном в его гороскопе — это непоколебимый борец за справедливость. Правда, за справедливость, как он её сам понимает.

Незадолго до того, как Анатолий стал беженцем, вышел рассказ Виктора Пелевина «Отель хороших воплощений», вошедший в сборник «Ананасная вода для прекрасной дамы». Там по сюжету душа девушки отказывается воплощаться в качестве дочери олигарха.

У Анатолия после того этапа жизни, о котором он сам говорит: «Это был абсолютный треш», начался совершенно другой. Он, конечно, не воплотился в качестве сына олигарха. Но он сам стал почти им.

Взлёт

Фантастический взлёт популярности будущего главы «Партии Шария» и знаменитого блогера начался в 2014 году, во время последнего майдана и в начале войны в Донбассе, когда он стал специализироваться на «разборе полётов» украинских СМИ. Это была потрясающая и яркая альтернатива государственной машине телевидения. «Заскорузлые фейкомётные каналы украинские», — так говорит Шарий об УкрТВ. И это, конечно, одна из главных причин того, почему он взлетел. Он дал зрителям альтернативу. Журналист о деле Шария: Зеленский становится злобным и неудовлетворенным диктатором © president.gov.ua

Другая точка зрения. Точная, блестящая и оригинальная оценка. Ему помогает Марс в соединении с Плутоном. Он блестящий, лёгкий, точный в определениях журналист. Смотреть его видео — одно удовольствие. Коротко, ёмко, хлёстко. Все, кто интересуется происходящим на Украине, конечно же, знают Анатолия Шария. Только подписчиков на «Ютубе» у него сейчас 2 миллиона 400 тысяч. А просмотры одного видео достигают цифры в 500-700 тысяч. Он говорит о том, что жгуче интересно. Умеет подать любую новость с неожиданного ракурса. С очень точным «попаданием в цель».

За это отвечают несколько аспектов в его гороскопе: Марс в соединении с Плутоном, Уран в оппозиции к Хирону, Меркурий сожжённый (вблизи Солнца) и ретро.

Сожжённый Меркурий?

Но именно такой Меркурий может давать неожиданный поворот мысли, необычайную въедливость. Привычку всё проверять. Дотошность. Сомнения во всём. Следствием станет постоянная проверка и себя, и других. Невероятное внимание к мелочам.

Именно «мелочи» — конёк Анатолия. Он видит то, чего не видят другие.

Каратель и справедливость

Человек обычно действует «по Марсу». Эта планета действия у Анатолия находится в знаке справедливости, в Весах. Но это изгнание планеты. Марс действует под управлением Венеры. Человек не склонен к агрессии. Но может дать сдачи так, что мало не покажется. Шарий и сам про себя говорит: «Я действую в ответ». Весы — это знак компромиссов, дипломатии. Это люди «сдержек и противовесов». Символ правосудия (как являются символом правосудия те весы, которые держит Фемида).

Марс в весах — склонность к манёврам

Например, поначалу Шарий был против Зеленского, потом был за Зеленского-президента. Потом опять в оппозиции. И каждый раз находил «неопровержимые» аргументы. Человек с Марсом в Весах склонен быть «опытным царедворцем». Склонен к интригам византийским, к определённой изворотливости. Но Марс в соединении с Плутоном — это изворотливость плюс мстительность, но «в ответ». Соединение с Плутоном заставляет «переворачивать карты» на столе. Сказать всё в лоб. Вообще перевернуть стол и начать новую партию.

Уран в оппозиции к Хирону. Унитаз для президента

Не так давно Анатолий сообщил, что после посещения Зеленским ресторана в Одессе «неприметный человек» зашёл в туалет ресторана следом за президентом. С ваткой. И взял анализ мочи президента. Цель — выявить употребление наркотиков.

Экстраординарный, эпатирующий вызов. Кстати, в ответ. Шарий сообщил, что Офис президента первым начал против него войну.

Это Уран в оппозиции к Хирону. Аспект, который даёт блестящий, но эпатирующий ум.

Чего добивается Анатолий?

Вряд ли эти анализы (если они вообще не вымысел автора) смогут иметь хоть какой-то статус доказательства.

Анатолий добивается именно того, чтобы о нём говорили (Меркурий во Льве). Чтобы это было невероятно изобретательно (Уран — Хирон). И плюс всегда есть тайная цель, о которой мы никогда не узнаем (Марс в соединении с Плутоном). СБУ выдвинула подозрение Шарию в госизмене после спецоперации в Днепре — видео © Facebook, Анатолий Шарий

Венера в соединении с Плутоном. Женщины и лидеры

Не так давно Анатолий дал интервью Ксении Собчак. Смотреть это интервью, полное матерных слов (со стороны интервьюера) и долгих рассуждений, — пытка. Какой контраст с лёгким, весёлым, остроумным стилем Шария. Его личное обаяние потухло под тяжеловесным грузом Ксении. Это работает аспект Венера в соединении с Плутоном. Именно давящие, «тяжеловесные» психологически женщины будут всегда окружать Анатолия.

«Опять двойка»

Но хуже, чем само интервью, — эпилог. После интервью Ольга Шарий, жена Анатолия, и Ксения Собчак обсуждали, понравилось ли Ольге интервью. А Анатолий стоял в своих дорогих шортах и часах возле них и слушал «разбор полётов».

Нет, понятно, что цель Ксении — унизить собеседника. Она и во время интервью постоянно обращалась к Ольге, которая присутствовала за кадром.

— А можно показать Анатолию карты? Он ведь бывший игроман, ха-ха. Можно, Оля, вы разрешаете?

— А можно задать такой-то вопрос Шарию? Вы не против, Ольга?

Это, конечно, подчёркивало роль Анатолия как «ведомого». Чего можно было легко избежать. Просто прийти на интервью одному. Почему же Анатолий этого не сделал? Не предусмотрел эффекта?

Скорее всего, он этого просто не замечает.

Слияние с партнёром в принципе часто бывает под влиянием знака Весов. А у Анатолия Марс в соединении с Венерой в этом знаке. Он не может посмотреть на эту ситуацию со стороны. Увидеть, насколько это комично.

И вот это его проблема.

Марс в соединении с Венерой. Весам нужен партнёр

Марс в Весах нуждается в компаньоне. А у Анатолия — очевидно, что в компаньонке (соединение с Венерой).

Сцена в конце интервью Собчак, когда Анатолий стоит и слушает «разбор полётов», очень напоминает картину «школьник на педсовете". Мальчик (в шортиках!) слушает учительниц, которые разбирают, справился ли он с домашним заданием.

«В целом я довольна», — говорит Ольга.

Ну ок. Молодец, Анатолий. Получил оценку.

А ведь это тот блогер, который постоянно говорил: «Я буду карать! Я приду карать! Огнём и мечом!»

Не вяжется с образом провинившегося школьника? Да, не вяжется.

Поневоле возникает мысль: а вот это «карать огнем и мечом» — это не про игрушечный меч?

А какой ещё меч может быть у взрослого мужика в шортиках? Даже в очень дорогих.

Меркурий и солнце во Льве. Гардероб с шортами

Кстати, Собчак тщательно разобрала гардероб Анатолия. Майка за 300 евро, кроссовки дорогие и часы за 25 000 евро.

Мужчина в «шмоточках» — это женственная черта. Но если Марс в соединении с Венерой (да ещё в Весах), самолюбование и страсть к красивым вещам будут обязательно. Он не видит своих недостатков, но очень любит производить впечатление. Во Льве и Солнце, и Меркурий. Очень сложно быть скромным. Сложно учитывать мнение других. Желание похвастаться сильнее доводов разума. Лев, при всей его доброте и благородстве, — знак показушников. Желание «блеснуть» очень сильно. Адвокат Рыбин идет на довыборы в Раду от Партии Шария © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк



Обычно здравый смысл всё-таки побеждает, и Лев усилием воли заставляет себя не надевать «всё лучшее сразу». Но не в этом случае. Сожжённый Меркурий заставляет Анатолия покупать и демонстрировать свою страсть к брендам публично.

И это происходит уже совсем навязчиво. Раньше Анатолий хвастался машинами, часами и кроссовками. Теперь он пытается свой прекрасный образ (в неизменных шортах) сделать символом партии.

Лидер и его партия

Конечно же, партия названа именем Шария. Немного нескромно? «Надменный, чванливый и кичливый», — написали в комментариях подписчики Шария. Да, есть такое. Это сглаживается большим обаянием. Лев — дружелюбный рубаха-парень. Шарий — Лев по Солнцу. И конечно, без большого обаяния, без человеческой теплоты и доброты он не стал бы любимцем миллионов. Какие бы суперрасследования он ни проводил.

Но всё-таки он отчаянный эпатажник и любитель себя одновременно. (Уран с Хироном, Меркурий во Льве сожжённый.)

ППШ или ЕБАШ

Поначалу он с удовольствием использовал аббревиатуру Е.вропейский Б.лок А.натолия Ш.ария.



Это опять Уран с Хироном играет. Давай, сделай что-то эпатажное. Сейчас название стало приличнее. Пришла пора Шария. ППШ. Без Шария слово сказать уже невозможно. А если вы почитаете программу партии, то там везде упоминания Лидера партии. Да, именно так, с большой буквы. Наш Лидер. Это смешно. Но сожжённый Меркурий этого не замечает в упор. И конечно, программа начинается со слов «это самая независимая партия» (Уран).

Наш ЛИДЕР

На Украине принято называть партии именами. БЮТ, Блок Юлии Тимошенко. Блок Петра Порошенко «Солидарность». Партия «Победа Пальчевского». «Партия Шария». Это говорит не столько о самомнении лидеров партий, сколько о скудости идеологий. Они все — за европейский путь развития. И за процветание украинцев, конечно же. Различия только в том, кто именно хочет заботиться о благосостоянии жителей Украины. Конечно, программа «Партии Шария» — тоже «за всё хорошее и против всего плохого». Основная идеология партии — либертарианство. Это, конечно, очень должно нравиться Анатолию (Уран — планета снятия ограничений).

Руководство партии, видимо, учло ошибки предыдущей кампании, к которой Шарий подошёл с идеологией «Будем карать». Читатели начали задавать вопросы. «Карать он идёт! Какая мотивация? Карать? Всё карать и карать, одни каратели вокруг. Созидать некому», — писали подписчики в ФБ.



Два лидера

Лидер партии Ольга Шарий — жена Анатолия, его партнёр, журналист, дизайнер виллы в Испании («У Оли талант сделать из чего-то за миллион что-то за три миллиона», — говорит Шарий про стоимость своей недвижимости). По образованию Ольга — политолог. Это очень энергичная девушка, которая руководит и партией, и домом, и сайтами, и самим Анатолием, чего они и не скрывают.

Достаточно посмотреть на их предвыборное фото, где Ольга опирается всем своим весом на мужа. Именно такая девушка и «должна быть» женой Шария. Те же Марс и Венера в соединении — это очень энергичная (Марс) жена (Венера). Но Венера в соединении с Плутоном. Она будет подавлять его. Собственно, эта их фотография — иллюстрация того, как выглядят семейные отношения, если у мужчины Венера в соединении с Плутоном.

Но ему и должны нравиться очень спортивные, очень энергичные, даже подавляющие в каком-то смысле женщины.

Политика и популярность



Поход в политику — попытка Анатолия монетизировать свою популярность. Но тот же аспект Марс — Плутон, который сделал из него великолепного журналиста, практически следователя, «диггера» в журналистике, не даст ему построить структуру. Это аспект разрушителя. Исследователя, который докопается до любой подноготной. Невероятно дотошного критика. Но не строителя империи.

Он и будет успешен, только пока критикует и разоблачает. А таких в парламенте Украины хватает и сегодня.