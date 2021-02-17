Киев оказался в трудном положении после провала переговоров с Международным валютным фондом по новому кредитному траншу. МВФ выставил ряд условий для получения средств, часть из которых украинской власти выполнить чрезвычайно сложно. Издание Украина.ру разбиралось, что ждет Украину без денег МВФ

Провал переговоров

В начале июня 2020 года Украина получила первый транш в $2,1 млрд от МВФ в рамках новой 18-месячной программы Stand-by (общая сумма $5 млрд). На этом прогресс застопорился: следующие два плановых пересмотра программы (и последующие транши) в сентябре и декабре 2020 так и не состоялись. Все, чего смогла за это время добиться украинская сторона, — виртуальная миссия МВФ (из-за коронавируса консультации проходили в онлайн-режиме), которая началась в конце прошлого года.

«Бессмысленный скандальчик»: «Слуга народа» не поддержала нелестное высказывание Милованова об МВФ © Facebook, Danil Getmantsev Йоста Люнгман.

Отказ фонда от выделения средств ставит Украину в сложное положение. Как говорил украинский министр финансов Сергей Марченко, к кредиту МВФ привязаны средства второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере €600 млн, а также ожидаемые с прошлого года два транша Всемирного банка по $350 млн.

«МВФ обкакался», или Катастрофы не будет

Бывший министр экономики Тимофей Милованов, а ныне советник руководителя Офиса президента Украины грубо отреагировал на обвинение в неудачных переговорах Украины с МВФ об очередном кредитном транше, заявив в комментарии в Facebook, что "МВФ обкакался, а не Украина. Если на это честно смотреть».

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде не поддержала грубых высказываний Тимофея Милованова.

"Милованов такая экстравагантная фигура в нашей команде, и мы его за это любим иногда, а иногда — нет. Он позволяет себе определенные высказывания, с которыми мы не соглашаемся абсолютно, я могу это с уверенностью сказать", — заявил руководитель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По мнению Гетманцева, высказывание Милованова хотя и можно назвать «скандальчиком», не стоит обсуждения.

Что касается непосредственно результатов работы миссии, то Гетманцев уверяет, что ничего страшного с Украиной без денег МВФ не произойдет.

"Мы убеждены в том, что нам пройти 2021 год без очередного транша МВФ будет гораздо труднее, но это ни в коем случае не будет катастрофой. У нас есть соответствующие ресурсы, у нас есть соответствующие возможности, чтобы это осуществить. Никакой катастрофы не будет. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность", — заявил Даниил Гетманцев на брифинге в парламенте.

При этом Гетманцев подчеркнул, что сотрудничество с любым международным партнером возможно тогда, когда это удовлетворяет интересы как международных партнеров, так и Украины.

«Мы должны в этих переговорах найти правильный баланс, чтобы не перейти красные линии ни нашего суверенитета, ни интересов украинцев", — отметил он и добавил, что сторонам необходимы дополнительные консультации.

Как Украина проживет без денег МВФ

Денег не дали. МВФ выдвинул Киеву новые условия © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Кроме того, золотовалютные запасы на сегодня довольно значительные. По состоянию на 1 февраля 2021 года ЗВР Украины составили $28,8 млрд в эквиваленте, что позволит рассчитываться по долгам в ближайшее время. Объем международных резервов покрывает 4,7 месяца будущего импорта. В НБУ отмечают, что этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

Также у Минфина есть неплохие шансы в ближайшее время найти дополнительное финансирование, разместив еврооблигации.

Существенным источником поступлений денег остаются ОВГЗ. По словам экспертов, интерес нерезидентов к этим ценным бумагам снова растет, что обеспечивает приток денег на Украину. В прошлом году нерезиденты уходили с рынка ОВГЗ, и вложения сократились со 125 до 75 млрд грн ($4,5 до $2,7 млрд). А за последние месяцы вложения нерезидентов в ОВГЗ растут и уже превысили 100 млрд грн ($3,6 млрд). С другой стороны, кредит МВФ Украина могла бы получить под условный 1%, а процент по ОВГЗ сейчас 10-12% годовых. То есть заимствования, которые Украина берет под ОВГЗ, обходятся дороже.

Дожить до осени

Проблемы из-за отсутствия денег МВФ у страны могут возникнуть в III-IV кварталах. Во-первых, на сентябрь приходится пик платежей по государственным долгам — 20,37 млрд гривен ($730 млн) по внутреннему госдолгу и 81,4 млрд гривен ($2,9 млрд) по внешнему госдолгу. Во-вторых, нужно финансировать дефицит госбюджета в размере 247 млрд грн ($8,87 млрд), даже если он будет значительно ниже плана. В-третьих, в этом году очень напряженный график рефинансирования гривневых ОВГЗ, который во многом был сформирован короткими ценными бумагами 2020 года.

Экономисты отмечают, что решение вопроса госдолга возможно только за счет иностранного капитала. При этом интерес инвесторов-нерезидентов к Украине так или иначе привязан к прогрессу в сотрудничестве с МВФ. Поэтому важно, чтобы пересмотр программы сотрудничества с Фондом закончился до сентября. Проблемы возникнут, если в июле-августе по-прежнему не будет позитивных сигналов: тогда инвесторы начнут волноваться, а приток капитала быстро иссякнет.

Дело «Мотор Сичи» оставило Украину без денег МВФ — Охрименко © Посольство Украины в КНР и Монголии

Курс доллара, по словам экспертов, не должен пострадать от отсутствия кредитов МВФ. Сейчас наметился стабильный тренд на укрепление гривны, и он не должен измениться в ближайшее время.

Шанс оказаться от кредитной иглы МВФ

В парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» считают отказ МВФ выделить очередной транш Украине шансом начать избавляться от кредитной зависимости.

«Кредиты проедаются, а другими словами — за счет займов власть прикрывает свой непрофессионализм. Очень важно понимать, что долги — это не только деньги, которые возвращаются за счет людей. Украина рассчитывается еще и национальными ресурсами — выполняя требования МВФ, были реализованы пенсионная, образовательная и медицинская псевдореформы, заморожены социальные стандарты, открыт рынок земли, легализован игорный бизнес, распроданы государственные предприятия, спровоцирован рост цен и тарифов ЖКХ. То, что МВФ отказался предоставлять Украине очередной транш, — это шанс для нашей страны начать избавляться от кредитной зависимости, который мы обязаны использовать. Сотрудничество с МВФ нужно пересмотреть и провести реструктуризацию», — заявила народный депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская.