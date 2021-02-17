Минские соглашения должны были за несколько месяцев урегулировать конфликт на юго-востоке Украины, но 12 февраля исполнилось 6 лет с момента их подписания, а война в регионе продолжается. Зарубежные СМИ решили выяснить, как за это время изменился Донбасс, и спрогнозировать, какое будущее ждёт его по окончанию боевых действий

С кем видит своё будущее Донбасс

Американское издание The Washington Post провело одновременный телефонный опрос среди жителей подконтрольной Киеву части Донбасса и народных республик при содействии Киевского института социологии и московского «Левада-центра», в рамках которого задавали 2 вопроса: кто, по их мнению, виноват в конфликте и каковы их предпочтения насчёт будущего политического статуса ДНР и ЛНР. Авторы исследования (почётный профессор колледжа Колорадского университета в Боулдере Джон О'Лафлин, специализирующийся на геополитической ориентации жителей постсоветских государств; директор Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) в Берлине и старший научный сотрудник Наффилдского колледжа Оксфордского университета Гвендолин Сасс, исследующий динамику войн; автор книги «Ближнее зарубежье: Путин, Запад и спор за Украину и Кавказ» Джерард Тоул; профессор политологии и международных отношений Университетского колледжа Лондона и доцент Института исследования проблем мира в Осло Кристин Бакке, изучающая послевоенное государственное строительство и наследие военного времени, геополитическую ориентацию в постсоветских государствах) пришли к выводу, что раскол в обществе усиливается. Украина после распада. Соединённое королевство Великой Галиции и Северной Буковины

Кто виноват в вооружённом конфликте в Донбассе? Респондентам предложили несколько вариантов на выбор:

1. Местные силы, противостоящие украинским властям

2. Власти РФ

3. Власти Украины

4. Запад (например, НАТО)

5. Власти Украины и РФ в равной степени

На подконтрольной Киеву территории наибольшее количество голосов набрал последний вариант, вторым по популярности стал вариант «власти РФ», а в народных республиках участники опроса возложили вину на украинские власти, затем с большим отставанием следует Запад.

В будущем более 50% опрошенных на подконтрольной Киеву части видят Донбасс как часть Украины без автономного статуса, 20% — в составе страны с особым статусом. В ДНР и ЛНР эти варианты крайне непопулярны, местные респонденты хотят, чтобы регион присоединился к России на правах автономии или без них. Будущее Донбасса: почему с Россией, а не с Украиной? © REUTERS, Alexander Ermochenko

Комментируя представленные результаты, пользователь под ником Breen123 написал: «Единственный вывод, который я могу извлечь из этого, заключается в том, что, если США собираются что-то сделать, это должно произойти как можно раньше. Но последнее большое дело, которое мы сделали на Украине, поддержав Майдан, было явной катастрофой. Это раскололо Украину, её многонациональное, многоязычное общество, которое примерно поровну разделено между украинцами и русскими. Это (Майдан — ред.) перевесило ситуацию в пользу националистов-украинцев, которые стремятся к отчуждению этнических русских, отнимая у них права на язык и экономические возможности, тем самым открывая для России возможность привлекать украинцев к РФ. Многие из них не хотели снова быть частью России, но начали чувствовать себя угнетёнными украинским национализмом. Внешняя политика США серьёзно облажалась. Боюсь, что дальнейшее вмешательство только ухудшит ситуацию».

Донбасс рискует повторить судьбу Южной Осетии и Абхазии

Свой взгляд на будущее взбунтовавшегося в 2014 году региона в интервью чешской газете DeníkN представил словацкий журналист Томаш Форро, автор книги «Донбасс», который провёл на юго-востоке Украины почти 3 года.

«В боевом периметре на украинской стороне со мной сидели замечательные люди, которые заботились обо мне, помогали, защищали меня, а через несколько месяцев я сидел на 900 метров поодаль, в том же секторе, но по другую сторону конфликта. И там тоже были такие же люди. Просто знаешь, что одни и другие убивают друг друга. А будь ситуация другой, они сели бы все вместе в какой-нибудь пивной, взяли бы бутылку водки, и стали бы друзьями. У них очень похожие мнения о врагах и собственных командирах. В окопах настоящего зла не найти. Эти люди воюют и убивают, чувствуя угрозу для самих себя», — сказал он.

По мнению журналиста, луганские олигархи считали, что демонстрации в центре страны угрожают их экономическим интересам, а Донбасс опять окажется пятым колесом в телеге, поэтому организовывали акции против Майдана, чтобы напомнить Киеву о себе и дать понять, что пришло время поговорить об их потребностях и интересах. Форро отмечает, что это не плохо и не предосудительно с моральной точки зрения, в какой-то мере они правы, но в какой-то момент ситуация вышла у них из-под контроля. Сивохо описал свое видение будущего Донбасса © Facebook, Сергей Сивохо

В своей книге «Донбасс» словак обращает внимание на тот факт, что уже никто не говорит о том, как началась война, большинство людей этого просто не знали, и не важно, на какой ты стороне, потому что каждая из сторон уже создала собственную историю, миф о том, как всё начиналось. Да и первоистоки конфликта, на его взгляд, не самое важное — главное, что война сотворила с обществом, как изменила местных жителей, украинцев. Большинство людей, с которыми Форро познакомился, не относят себя ни к той, ни к другой стороне конфликта и просто хотят выжить: это и пара десятков тысяч солдат, и миллионы мирных жителей.

Рассуждая о будущем Донбасса как региона, журналист задаётся вопросом — кто заплатит за его восстановление? Украина — точно нет, Россия — тоже нет, уверен Форро.

«Лично я не думаю, что в ближайшее время там произойдут серьёзные изменения. Несмотря на усилия и процессы, которые там протекают, боюсь, что Донбасс через 30 лет будет похож на современную Южную Осетию, Абхазию и Молдавию, где остались одни пенсионеры, а также очень небольшая группа людей, которые наживаются на происходящем, и те, кто в другом месте не найдут себе применения. Если этот негативный сценарий оправдается, то все, кто смогут, сбегут, а останутся только пенсионеры и маргиналы, которым некуда идти. Донбассу нечего предложить людям», — дал прогноз журналист.