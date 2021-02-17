Во вторник, 16 февраля, Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о переориентации поставок белорусских нефтепродуктов. До недавнего времени грузы шли транзитом через Прибалтийские страны, но вскоре их путь будет лежать через Ленинградскую область России. Благодаря этому республика получит ряд экономических и политических выгод

Переговоры Москвы и Минска о переориентации белорусских грузов из прибалтийских портов на российские велись все последние годы. Но власти республики всё это время были склонны поставлять продукцию через Литву, Латвию и Эстонию — Минску этот вариант казался целесообразнее.

Всё поменялось в августе 2020 года, когда в Белоруссии начался политический кризис, а Литва заняла одну из самых воинственных и непримиримых позиций по отношению к белорусской власти. Вплоть до неофициального признания Светланы Тихановской президентом республики и предоставления ей всевозможной помощи в рамках правительственных программ. Именно тогда Александр Лукашенко впервые возобновил разговоры о возможной переориентации транзита белорусских грузов на Россию. Александр Лукашенко: кто он © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

На протяжении последних месяцев Белоруссия и Россия вели переговоры о реализации данной задумки, и к 25 января нынешнего года вышли на создание проекта межправительственного соглашения о транспортировке и перевалке нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через российские порты. В тот день российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству транспорта России подписать этот документ с белорусским Министерством транспорта и коммуникаций.

Ведомства должны были подписать документ 15 февраля, но этот процесс был отложен белорусской стороной на неопределенный срок, что вызвало некоторые опасения: неужели и в этот раз не получится? Но вчерашнее одобрение проекта соглашения Александром Лукашенко позволило выдохнуть с облегчением — если первое лицо Белоруссии дало «добро», то переориентации белорусских грузов на Россию быть.

Что в соглашении?

В соглашении закреплено, что в 2021-2023 годах Белоруссия осуществит поставку 9,8 млн тонн своих нефтепродуктов через порты Ленинградской области России. Уже на текущий год предусмотрена транспортировка 2 млн тонн бензина, мазута, газойля и масла.

Эти объемы являются индикативными. Это означает, что на практике они могут оказаться меньше, чем указанные. При этом, в соглашении закреплено, что заключенные контракты будут работать по правилу take-or-pay («бери или плати») на перевалку в российских портах. То есть, если объем грузов будет меньше согласованного, то морской терминал в любом случае получит плату за весь объем, согласованный ранее. Лукашенко дал зеленый свет договору о переносе транзита в РФ © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

Транспортировка грузов по территории России, согласно документу, будет осуществляться «Российскими железными дорогами», по Белоруссии — «Белорусской железной дорогой».

Но кроме экономической у этого решения есть и политическая подоплека.

Политическая сторона вопроса

Главной причиной решения Минска перебросить транзит из Прибалтики в Россию, очевидно, выступает политика. Именно на фоне осложнения политических отношений с Вильнюсом, Ригой и Таллином Лукашенко принял решение о переориентации поставок. Из-за закрытия белорусского направления логистические пункты Литвы, Латвии и Эстонии понесут серьезные убытки, что станет ответом на введенные ими ранее санкции против Минска.

«Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — заявил белорусский президент в конце августа прошлого года.

До этого Лукашенко периодически выступал с тезисом, что не только Белоруссия заинтересована в многовекторной политике и наращивании связей с ЕС, но и «Запад тоже нуждается в Белоруссии». Таким образом, переброска грузов стала одним из экономических рычагов воздействия на бывших западных партнеров.

Любопытная ситуация получается и в рамках внутреннего политического кризиса в республике. Белоруссия, используя литовские порты, платит Литве средства на поставку своей продукции. Эти деньги поступают в литовский бюджет, из которого потом финансируется белорусская оппозиция. То есть, белорусская власть косвенно спонсирует собственных оппонентов. Богдан Безпалько: Лукашенко готовится к новому шантажу в адрес России © РИА Новости, Нина Зотина

С другой стороны, причиной принятого решения могут быть и опасения Минска по поводу того, что Запад воспользуется зависимостью Белоруссии от прибалтийских портов и в какой-нибудь момент в одностороннем порядке перекроет транзитные пути. Понятно, что данное решение может быть принято не самими прибалтийскими странами, которые в таком случае понесут большие потери, а более влиятельными игроками. Например, Вашингтоном, который обладает серьезными инструментами влияния на Вильнюс, Ригу и Таллин.

Взаимная экономическая выгода

Несмотря на политическую подоплеку соглашения, а также на большее расстояние от Белоруссии до российских портов, чем до прибалтийских, переориентация грузов, вероятнее всего, принесет Минску и экономическую выгоду.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уже заявлял о вероятных экономических льготах для Белоруссии. А замгендиректора Российских железных дорог Алексей Шило подчеркивал, что транзит белорусских нефтепродуктов в российские порты обойдется Минску не дороже, чем перевалка в Прибалтику. В соглашении указано, что суммарный тариф на поставку грузов по России и по Белоруссии, составит от 27,2$ до 35$ за тонну. В зависимости от вида груза.

Неоценимую выгоду для белорусской стороны могла быть принести и возможность пользоваться в российских портах услугами собственной стивидорной компании, которая будет заниматься погрузкой и выгрузкой судов. Потому что в данной сфере в основном задействованы частные компании — и местным бизнесменам пришлось бы платить больше.

Для России же выгода от данного решения безусловна. Здесь всё просто — те средства, которые ранее шли прибалтийским портам, будут направлены российской стороне.