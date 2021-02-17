Во вторник, 16 февраля, министр здравоохранения Украины Максим Степанов нашел виновных в том, что вакцинация в стране так и не началась, несмотря на все его предыдущие обещания. На брифинге министр обвинил в срыве поставок вакцины Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ)

Коварный план антикоррупционеров, утверждает министр здравоохранения, заключается в том, чтобы подыграть российскому «гибридному оружию» — вакцине «Спутник V».

«Из-за грязных информационных атак уже начали получать от компаний — производителей вакцин такую неохотную реакцию относительно будущего сотрудничества. Цель, которую преследуют авторы подобных заявлений НАБУ, совсем ни имеет ничего общего с украинской целью, с патриотической целью… Это, в свою очередь, открывает путь к одной вакцине, которую нам так настойчиво предлагают. Это российская вакцина "Спутник-V», — заявил министр. Максим Степанов: кто он © Facebook, Максим Степанов

Он уверен, что всё это — игра против Украины, а результаты этой игры граждане вскоре увидят во время очередного нападения. Надо полагать, что имеется в виду нападение со стороны РФ, с которой Украина и без того «воюет» с 2014 года. Напасть РФ сможет, если поставит вакцину «Спутник V» (без этого никак), и этому якобы способствует НАБУ.

Такое негодование у министра вызвало дело, открытое НАБУ против Минздрава Украины по поводу закупки 1,9 миллиона доз китайской вакцины Sinovac Biotech по 17,85 долл. за дозу при помощи частной фирмы — посредника, фармацевтической компании «Лекхим». Такую цену предложило госагентство «Медицинские закупки Украины». В НАБУ заявили, что цена закупки дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее общая эффективность составляет лишь 50,38%. Степанов назвал эти обвинения «абсурдом, с которым давно не сталкивался», ибо «министерство не имеет полномочий вмешиваться в формирование цены».

Украина уже заплатила китайцам за будущие поставки аванс в размере 964,3 миллиона гривен. Однако затем Украина решила подыграть администрации США и ввела санкции против китайских компаний, после чего китайская компания заявила о задержках с поставками вакцины.

НАБУ, конечно, не лоббирует закупки российской вакцины. Эта структура была создана при помощи США и ориентируется на американскую администрацию. По сути, Степанов лишь действует традиционно в ответ на обвинения в коррупции — оппонент или обвинитель объявляется агентом Кремля. Обычно это работает.

Верховная Рада на днях уже приняла специальный закон, запрещающий закупку российской вакцины и ее производство в стране, хотя в прошлом году Украина стала лидером по импорту медицинского оборудования из РФ. Ситуация, когда вакцину нельзя, а другое оборудование и медикаменты — можно, выглядит крайне абсурдно. Многие же рядовые украинцы тем временем вынуждены ехать в РФ, чтобы получить вакцину, тем более что на Украине пока никакого аналога нет в наличии. По данным британского издания The Economist, Украина и еще около 85 бедных стран мира, которые рассчитывают на вакцинацию от коронавируса в рамках международной инициативы COVAX, получат широкий доступ к прививке не раньше 2023 года. Степанов рассказал, до какого срока будет длиться вакцинация от коронавируса на Украине © Facebook, Максим Степанов

Telegram-канал «Наблюдатель» отмечает, что министр Степанов просто пытается валить с больной головы на здоровую, приплетая российский «Спутник» к вопросам о своих провалах. «Министр здравоохранения Максим Степанов, вместо того чтобы конкретно сказать, когда начнется вакцинация в стране и какая все же вакцина будет закуплена, во время своего ежедневного брифинга по-прежнему заявляет, что вакцине от COVID-19 "Спутник V" российского производства нет места на рынке Украины», — пишет «Наблюдатель».

По информации авторов Telegram-канала «Резидент», в данном случае мы видим борьбу между Министерством здравоохранения и НАБУ за контроль над закупками медицинских товаров, что бьет и по рейтингу президента, который лично обещал скорое начало вакцинации и «миллион доз от известного производителя».

Telegram-канал «Легитимный» утверждает, что сама схема с закупками китайской вакцины по завышенным ценам через посредников изначально была подстроена с целью «свержения» министра здравоохранения. «Соросята подставили Степанова, зная про его «жадность». Ведь именно они убедили его покупать китайскую вакцину и даже дали возможность завысить цены на закупке вакцины. Теперь они его же и сольют с этой помощью. НАБУ уже публично передало ему привет. Степанов как независимый игрок уже давно всё. Реформа Супрун будет продолжена и ускорена», — пишет «Легитимный». Борьба с COVID-19: страны экс-Югославии с надеждой смотрят на Белград, украинцы — заложники враждебности Киева к Москве

В борьбе разных фракций в правительстве Украины за контроль над медицинскими закупками и борьбой с российской вакциной рядовые украинцы остаются без необходимых препаратов. И не только без вакцины от коронавируса. На днях возникла проблема еще с противотуберкулезной и давно проверенной вакциной БЦЖ. В роддомах страны новорожденных детей выписывают без прививки БЦЖ, так как вакцина закончилась, а Минздрав ее не закупил.

Кроме того, как сообщает депутат президентской партии Антон Поляков, ГП «Медзакупки Украины» саботирует и систематически срывает торги по закупкам жизненно важных препаратов. Так, на сумму на 163 миллиона гривен (483 миллиона рублей), были сорваны закупки препаратов для больных ВИЧ/СПИД. Еще на 100 миллионов (300 миллионов рублей) были сорваны закупки для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На детскую и взрослую онкологию сорвались покупки на сумму 70 миллионов гривен (210 миллионов рублей). А также, была сорвана закупка 110 автомобилей экстренной скорой помощи и 48 ангиографов на 1 миллиард гривен.

Очевидно, и по каждому из этих пунктов конкурирующие фракции «Слуг народа», рвущиеся за доступ к бюджету, снова взаимно обвинят друг друга в лоббировании интересов «страны-агрессора».