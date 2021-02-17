В последнее время СБУ всячески активизировалась на почве поиска «сепаратистов», «террористов» и «шпионов»: что ни день, так ловят нового преступника, который по версии спецслужбы, вредил национальной безопасности. И при этом рефреном звучат заявления о невозможности выполнять Минские соглашения. Что за этим стоит?

Период шумной активности

Во вторник, 16 февраля, в Одессе сотрудники контрразведки СБУ задержали мужчину, уроженца Луганской области, который якобы собирал данные по размещению блок-постов, бронетехники, вооружения и личного состава ВСУ. Задержанному вменяют ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины. По мнению следствия, информацию «с помощью мобильного мессенджера он передавал в ЛНР и получал за это денежное вознаграждение».

При мерно в те же дни в Донецкой области (на подконтрольной Украине территории) взяли под стражу двух граждан Украины, якобы выполнявших «поручения кураторов из РФ по сбору информации о местах дислокации военнослужащих ВСУ». По ходатайству Донецкой областной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей двум подозреваемым в госизмене с альтернативой внесения залога в сумме 181,6 тыс. грн каждому. Их задержание состоялось тремя днями ранее. СБУ выдвинула подозрение Шарию в госизмене после спецоперации в Днепре — видео © Facebook, Анатолий Шарий

«За денежное вознаграждение в размере 1 тыс. долларов США они предложили военному предоставить информацию об использовании военной техники ВСУ в ходе проведения АТО/ООС», — рассказывали в прокуратуре.

Днем ранее, 15 февраля в Киеве СБУ было объявлено о задержании «бывшего заместителя министра информации» ДНР. По данным следствия, подозреваемый занимал должность в ДНР с 2014 по 2016 год, «публично призывал украинцев к поддержке боевиков, пропагандировал интеграцию оккупированных территорий в Россию и агитировал голосовать за такую инициативу». Интересно, что с 2017 года он почему-то постоянно проживал в Киеве и о том, что он в предыдущий период работал в структурах ДНР, спецслужбе было давно и хорошо известно. Но арестовали его только в эти дни повышенной активности. СБУ отмечает: мужчина якобы вернулся на подконтрольную Украине территорию вне установленных пунктов пропуска, а в столице «работал политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур». О каких именно структурах идет речь, равно как и фамилия подозреваемого, не уточняется.

В тот же день СБУ отрапортовала о разоблачении и прекращении деятельности «координировавшейся из России межрегиональной сети из шести агитаторов, которые в соцсетях призывали к свержению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине».

Двоим фигурантам следователи сообщили о подозрениях по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. В частности, жителя Тернопольской области разоблачили в агитации в соцсети к якобы совершению государственного переворота и нарушения территориальной целостности Украины, а также призывах к физической расправе над должностными лицами органов государственной власти и правоохранительных структур.

В Сумской области киберспециалисты СБУ прекратили деятельность жителя Путивля, который по версии СБУ распространял в интернете «деструктивный контент по насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти». В СБУ утверждали, что материалы для «статей» подозреваемый получал через запрещенные интернет-ресурсы. Еще троим подозреваемым из Николаева и Волыни вменяют ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины. Бывшего главреда Украина.ру репрессировала СБУ © скриншот видео Украина.ру

9 февраля в Харькове на местном вокзале задержали мужчину. СБУ заявила, что он якобы являлся «агентом ФСБ». По данным следствия, подозреваемый получил от представителей ФСБ РФ «частное задание»: «собрать информацию закрытого характера по новейшей военной технике и использованию беспилотных летательных аппаратов». Обвиняемому вменяют, что он договорился о передаче секретных материалов за денежное вознаграждение (разумеется, полученное от кураторов из РФ) с одним из руководителей научного института Харькова, занимающегося разработками с ограниченным доступом в сфере безопасности и обороны.

Повышенная активность СБУ может на самом деле иметь совершенно фейковые основания. Известно ведь, как об этом уже неоднократно писало издание Украина.ру все эти дела по госизмене с большим трудом доходят до суда (хотя годами подозреваемые находятся при этом под арестом) и едва пяти процентов их них выносят осуждающие приговоры полностью подконтрольными власти судами. А 95 процентов рассыпаются либо на стадии следствия, либо уже в суде как не имеющие доказательств.

Тем не менее, на фоне всего этого глава Офиса президента Андрей Ермак признался в фактическом отказе Украины от выполнения Минских соглашений в действующей их редакции.

«Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно», — сказал Ермак в интервью телеканалу «Украина 24».

Украина не хочет выполнять Минские соглашения

Вместе с тем Ермак признает, что Минские соглашения — это единственная площадка и других соглашений не существует. То есть, вроде как и готовы выполнить, но исключительно на своих условиях: «сначала контроль над границей, только затем проведение выборов», тогда как в них прописан совсем противоположный порядок. Также по его словам, ключевую роль в завершении конфликта на Донбассе и восстановлении территориальной целостности Украины должны играть США. Хотя против включения Вашингтона в переговорный процесс уже выступал МИД России.

Позже глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и экс-президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что перемирие на Донбассе закончилось, а Украине пора переходить к «жестким ответным действиям». Его советник Алексей Арестович намекнул, что существуют предпосылки к силовому сценарию «весной или ближе к лету».

Гораздо логичнее и честнее было бы отозвать подписи Украины под этими соглашениями и официально проинформировать Совет Безопасности ООН об отказе Украины от выполнения Резолюции СБ ООН, которой Минские соглашения были утверждены. Тогда возможно было бы провести новые переговоры. Но на такой радикальный шаг украинское руководство никогда не решится, поскольку тогда ЕС может отменить свои санкции против России. Дубина Зеленского. Что и зачем рассмотрит СНБО 19 февраля © president.gov.ua

Предпосылки к новой большой войне на Донбассе

Если посмотреть на обстановку на линии соприкосновения сторон, ситуация действительно обостряется: миссия ОБСЕ отчиталась о февральском рекорде по обстрелам, которых насчитывается 896. Украинская сторона сообщает о росте числа убитых и раненых солдат — их по разным причинам насчитали уже 5 и говорит, что «стреляет в ответ на враждебные атаки». Представители «партии войны» в лице экс-президента Петра Порошенко призвали вернуть боевые подразделения на позиции, которые были до отвода войск. По сути, от Зеленского требуют выйти из режима прекращения огня.

В ДНР обвиняют Украину в подготовке к наступлению, указывая не только на обстрелы территории республики, но и на передислокацию тяжелой техники. Также, немаловажно, что понедельник, 15 февраля, в Горловке пытались взорвать командира 1-го батальона «народной милиции ДНР» Сергея Попова. Взрывчатку заложили под автомобиль, она сдетонировала, но ранение, к счастью, оказалось не смертельным.

В общем, обстановка тревожная. После своего визита в ОАЭ президент Зеленский уже провёл совещание с силовиками, армейскими генералами и лицами из ближайшего окружения, посвящённое подрыву на своей же мине трёх украинских солдат в зоне ООС/АТО, и призвал всячески усилить и укрепить дисциплину в войсках. 19 февраля планируется заседание СНБО, которое пройдет в закрытом режиме, но одной из ключевых тем, очевидно, будет ситуация на Донбассе.

Учитывая последние шаги власти по «зачистке» политического поля — борьба с Телеграм-каналами, незаконное закрытие оппозиционных телеканалов решением СНБО под предлогом их якобы «работе на РФ», резко возросшей в последние дни активности СБУ (хотя, еще раз повторимся, вполне возможно по фейуовым делам) от Зе-команды можно ожидать резкого обострения в злне гражданского конфликта.

Усиление активности СБУ по выявлению «врагов народа», заявления об отказе от выполнения Минска и обострение на линии разграничения свидетельствует, что Зеленский что-то затевает касательно Донбасса. Под влиянием непреодолимого груза внутренних проблем, обрушившего рейтинг президента и его партии, власть вполне может пойти на организацию некой провокации, которая перерастет в полномасштабные боевые действия. Так сказать, попытаться решить проблему падающих рейтингов с помощью «маленькой победоносной войны».