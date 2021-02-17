Лидер «Европейской солидарности» Пётр Порошенко пытается вернуть себе славу одного из «ястребов» украинской политики. Тем временем президент Владимир Зеленский отбирает у него не столько электорат, сколько его излюбленный инструмент — «порохоботов» — и, главное, имидж воинственного политика

В понедельник, 15 февраля, на согласительном совете в Верховной Раде лидер «Европейской солидарности», предшественник Владимира Зеленского на президентском посту Пётр Порошенко призвал вернуть украинских военных в окопы в Донбассе. Попов: Вашингтон был бы рад союзу Зеленского и Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, он и депутаты его партии были шокированы новостями о том, что бойцам якобы запрещают открывать ответный огонь и даже наказывают их за это штрафами.

«Мы требуем вернуть подразделения на позиции, на которых они были до отвода в течение года», — заявил Порошенко.

Он также потребовал вернуть на линию разграничения контрснайперские подразделения, обеспечив их всем необходимым.

Само же перемирие в Донбассе Порошенко назвал фикцией.

Причина, по которой снизивший свою медиаактивность Порошенко снова начал прибегать к воинственной риторике, проста: действующий президент Украины Владимир Зеленский пытается отобрать у Порошенко и славу, и тех, кто эту славу создаёт в соцсетях, — «порохоботов».

Гетман уже не тот

«Сивочолий гетьман» — «Седовласый гетман» — один из образов Порошенко, над которым без устали работает его медиаармия — «порохоботы». Порошенко изображают поседевшим от забот за Родину военачальником, бескомпромиссно и решительно настроенным по отношению к врагу.

Контраст этого образа с образом Зеленского, которого в партии Порошенко пытаются выставить слабохарактерным соглашателем, разителен. Так было до позднего вечера 2 февраля, когда Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях в отношении члена «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. Тем самым он поставил на грань закрытия три ненавистных украинским ура-патриотам телеканала: «112 Украина», NewsOne и ZIK.

А ещё Зеленский заставил многих задать вопрос: а почему этого не сделал Порошенко — человек, который громче других обвинял Зеленского и его окружение в работе на Россию.

Порошенко бросился оправдываться.

«В октябре 2018 года наша команда инициировала и приняла постановление об ограничительных мерах по пророссийским украинским телеканалам. Единственная причина, по которой постановление не было реализовано тогда, состоит в том, что оно наложилось на начало избирательной кампании. Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных. Мы отложили это на поствыборный период. Но выборы выиграл господин Зеленский. И, кстати, все три канала поддерживали именно его. Это ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил «а почему же это решение не принял Порошенко», — отметил Порошенко 3 февраля.

Он также указал на незаконность решения, заявив, что нельзя вводить санкции в отношении украинских граждан.

Но такие объяснения мало кого удовлетворяли. Получалось, Порошенко принёс в жертву выборам закрытие «откровенных инструментов российской информационной войны против Украины» (именно так называл Порошенко три канала в своём объяснении).

Через два дня — 5 февраля — подтрунить над пятым президентом не преминул и нынешний глава государства. Зеленский назвал Порошенко «монополистом патриотизма», «отцом и матерью украинского государства, где всё начинали он и его команда: и основание Запорожской Сечи, и безвиз, и крещение Киевской Руси».

«Многообразие хорошо для ваших карамелек и печенюшек, но не для мнения и позиции. Вы всех нас запутали. С одной стороны, вы говорите, что решение СНБО незаконно, а с другой — спрашиваете, почему мы не сделали это раньше. Вы говорите, что нельзя вводить санкции против украинских граждан, но почему-то забыли, как сделали это в 2017 году. Вы говорите, что сами хотели это сделать, хотя, по-вашему, напоминаю, это незаконно, хотели, но не смогли потому, что начались выборы», — обратился к Порошенко Зеленский.

Он также обратил внимание на то, что с 3 февраля на связанных с Порошенко телеканалах появились многие из связанных с заблокированными СМИ людей.

«Почему тогда на каналах ярого борца с российской пропагандой и её агентами этих самых агентов в последние три дня показывают чаще, чем рекламу вашего нового масла?» — задал вопрос Зеленский.

Однако к воинственной риторике побудить Порошенко могло не только и не столько выступление Зеленского, сколько дальнейшие действия соратников «седовласого гетмана».

Перекупая «порохоботов»

В субботу, 13 февраля, медиаэксперт и блогер Анатолий Шарий сообщил о доносе на него министру внутренних дел Испании, который подала «Украинская община Испании за права, честь и достоинство украинцев». Подписали её пять диаспорян, возглавляющих различные общественные организации. Руководящие посты в «Украинской общине Испании за права, честь и достоинство украинцев» занимают львовяне.

Львовская область была единственным регионом Украины, где во втором туре президентских выборов 2019 года победил Пётр Порошенко. Кроме того, за Порошенко большинство голосов отдали и проголосовавшие на заграничном избирательном округе.

И вот, прошло меньше двух лет, и теперь представители львовской диаспоры за границей вовсю поддерживают уже Зеленского. Ведь именно его Шарий называет тем, кто стоит за доносом на него главе МВД Испании.

«Вы, надеюсь, по достоинству оценили очередной шаг Владимира Зеленского. Тупого, как пробка», — завершил Шарий своё видео, посвящённое доносу и тому, кто за этим стоит.

Но на этом создавать проблемы медиаэксперту не прекратили. Дубина Зеленского. Что и зачем рассмотрит СНБО 19 февраля © president.gov.ua

В понедельник, 15 февраля, партия «Демократическая секира» совместно с организацией InformNapalm обвинила Шария в причастности к обнародованию «плёнок Деркача» и призвала США ввести медиаэксперта в санкционный список. Свои слова они подкрепили неким «расследованием», которое, впрочем, детально не представили.

«На этой неделе материалы расследования получат Министерство финансов США, Госдеп США, республиканцы, демократы, американские СМИ и общественные организации, посольство в Испании и власти многих других стран Евросоюза. А мы будем сопровождать этот проект, пока люди, которые в интересах России атакуют нашего стратегического партнёра (США. — Ред.), не попадут в санкционные списки и не понесут определённые моральные и финансовые утраты», — пригрозили в «Демократической секире».

Сама эта политсила долгое время считалась «порохоботской». Её руководство да и отдельные члены до сих пор публично выражают поддержку Порошенко.

Однако то, как она подхватила борьбу Зеленского с Шарием, чья политсила является одним из конкурентов партии Зеленского (что, в частности, показали местные выборы 2020 года), весьма показательно.

И наверняка это тревожит Порошенко. Хотя его рейтинги, если верить соцопросам, пока растут. Так, по данным КМИС, если в декабре 2020 и январе 2021 года за Порошенко были готовы отдать голоса 13,7% определившихся, то в начале февраля — 18,3%. За Зеленского в декабре 2020 года были готовы отдать голоса 27% определившихся, а в январе — 22,1%. В начале февраля же 22,7%.

Правда, первые опросы проводились методом личных интервью, а последний — по телефону. «Демсокира» нашла доказательства причастности Шария к пленкам Деркача © Twitter, Анатолий Шарий

Как бы то ни было, но сам факт частичного лишения Порошенко его «информационного оружия» — «порохоботов» и «диаспорян» — не может не тревожить пятого президента. А потому он снова пытается напомнить о себе как о радикальном лидере, «ястребе среди воробьёв» и «седовласом гетмане».

Получается, если судить по цитируемости в СМИ, не очень.