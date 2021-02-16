В Украине до 2014 года существовала справедливая система продажи газа населению, когда дешёвый украинский газ поступал украинцам. В 2014 году эта система была сломана, теперь украинцы вынуждены покупать газ втридорога через фирмы-прокладки, заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко

Об этом Тимошенко сообщила во вторник, 16 февраля, на брифинге в Верховной Раде.

Она рассказала, что депутаты фракции проехали по всем областям страны и собрали платёжки, чтобы выяснить, какую цену реально платят за газ граждане.

«То, что пообещали людям, что газ будет по 6,99 грн за кубометр, ну, это, во-первых, драконовская цена, а во-вторых, даже это обман», — сказала политик.

Она добавила, что людям начисляют плату не одной платёжкой, а двумя, чего ранее никогда не было, и если всё сложить, то «цена на газ в среднем по стране, по всем областям, составляет где-то 9,5-10 грн за кубометр», — сообщила журналистам Тимошенко, добавив, что «людей снова надули… никакого снижения цены на газ нет».

Напомним, в Офисе президента Украины сообщали, что по инициативе президента Владимира Зеленского правительство наработало инструменты для временного снижения цен на газ для населения до 6,99 грн/куб. м. Произошло это после того, как по стране прокатилась волна тарифных протестов. Тарифный майдан пришел «поздравить» Зеленского к его офису © AFP, Sergei SUPINSKY

Однако, по словам Тимошенко, реального снижения цены на газ для людей не произошло, более того, никто и не думает над тем, чтобы снизить цену. А цена на газ — это и цена на тепло, это и цена на горячую воду, напомнила политик.

Тимошенко также сообщила, что удалось выяснить при изучении платёжек: в результате закулисных договорённостей в каждой области создано по несколько фирм-посредников, которые покупают дешёвый газ у госкомпании «Укргаздобыча», покупают газ в хранилищах НАК «Нафтогаз» по цене закачки, а затем перепродают населению по куда более высокой цене. Она отметила, что такая же схема действует в «Энергоатоме» — там покупают дешёвую электроэнергию, отдают посредникам, а затем продают втридорога.

По словам лидера «Батькивщины», справедливая система продажи газа «существовала 23 года в государстве — до 2014 года».

«Существовала модель, когда украинский газ шёл украинцам. С 2014 года сломали эту модель. В 11 раз при предыдущем президенте выросла цена на газ, в 13 — на тепло», — сказала Тимошенко, добавив: «И мы сейчас пытаемся вернуться к тем правильным законам, которые они отменили».

По словам политика, предлагается принять законопроект 4680, предусматривающий возвращение к этой справедливой модели. Пока — на данный момент — законопроект не поддерживают фракции «Слуга народа», «Европейская солидарность» и «Голос», сообщила Тимошенко. Президентский рейтинг Зеленского продолжает снижаться © скриншот видео НВО

Ранее политолог Руслан Бортник отметил, что главной причиной падения рейтинга партии «Слуга народа» и президента Владимира Зеленского стал тарифный вопрос.

Напомним, тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля тарифы должны были пойти вверх — до 2,73 гривны (7,14 рубля).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился снизить тарифы на газ для населения в условиях пандемии коронавируса. Кабмин принял решение, что газ будет по 6,99 грн (около 18 рублей) за кубометр на период карантина или до конца отопительного сезона.