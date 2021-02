В четверг, 11 февраля, в Брюсселе состоялось заседание Совета ассоциации ЕС - Украина. Как стало известно позже, подписание итогового документа было под угрозой срыва из-за требования еврокомиссара по расширению Оливера Варгейи закрыть скандально известный сайт «Миротворец»

Венгерский ультиматум Киеву

Источники издания «Европейская правда» сообщили, что в последний момент перед заседанием еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи потребовал внести в текст документа пункт с требованием о закрытии сайта «Миротворец». Формулировка, правда, была иной: Украина обязывается расследовать или преследовать тех, кто совершает незаконные действия в отношении депутатов Европарламента и раскрытия их персональных данных.

Речь идёт о включении в базу скандально известного сайта в декабре 2020 года депутата Европарламента Андреа Бочкор, родившуюся в закарпатском городе Берегово, имеющую гражданства Украины и Венгрии, а также представляющую в Европарламенте интересы венгров, проживающих на Украине. Как указано в профиле, женщина использует свои полномочия для обострения украинско-венгерских отношений и критики украинской власти на уровне Европарламента.

Таким образом, если бы руководство Украины согласилось включить в текст итогового документа Совета ассоциации пункт, предложенный Варгейи, то признало бы, что такие события действительно имеют место в стране. Непотопляемый «Миротворец». Почему украинская власть игнорирует резолюцию Европарламента © Facebook, Myrotvorets News

Печальную известность «Миротворец» получил после убийства журналиста Олеся Бузины и политика Олега Калашникова, чьи адреса, телефоны, персональные данные накануне появились на сайте, создание которого предписывают заместителю главы МВД Украины Антону Геращенко. Он неоднократно подвергался критике как местными, так и зарубежными чиновниками.

Так, в октябре 2019 года на заседании комитета Верховной Рады по свободе слова заместитель главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Мор призвал депутатов закрыть «Миротворец», подчеркнув, что публикация личных данных людей, в частности, журналистов, нарушает национальное законодательство и международные нормы.

Неделей ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ подверг критике деятельность сайта, но при этом заявил, что не может закрыть его, поскольку считает неправильным вмешательство в работу интернет-ресурсов и СМИ.

На переговорах, проходивших в бельгийской столице в закрытом режиме, по словам участников, венгерский евродепутат вёл себя агрессивно и доказывал, что на Украине унижают и уничтожают представителей венгерского меньшинства. Украинская правительственная делегация с такими утверждениями не соглашалась и звонила в Киев, чтобы проконсультироваться о дозволенных рамках компромиссов, хотя на уступки были готовы идти не все.

В итоге премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, находившийся в Брюсселе, сказал, что если таково условие Евросоюза, то он выйдет к журналистам и объявит, что заседание завершилось без подписания итогового документа.

Таким образом, соглашение оказалось заблокированным. На этом всё могло закончиться, если бы в дело не вмешался Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он заявил, что никто не выйдет из переговорной комнаты, пока стороны не достигнут компромисса. В конце концов, формулировки об ущемлении венгров на Украине вычеркнули, текст совместного заявления согласовали и вышли к журналистам с опозданием на час. ЕС захотел переписать соглашение об ассоциации. Украину ждёт неприятный сюрприз © Facebook, Mission of Ukraine to the EU

Варгейи таким исходом явно был недоволен и на пресс-конференции заявил об угрозах нацменьшинствам, а также предупредил, что Евросоюз может не согласиться на внесение поправок в Соглашение об ассоциации, хотя о запуске этой процедуры Зеленского в конце января письмом уведомили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель.

Однако, как заверили источники «Европейской правды» в Киеве и Брюсселе, реальных угроз для срыва процесса нет.

В отношениях Украины и Венгрии всё сложно, причём давно

Отношения между двумя странами испортились ещё во время президентства Петра Порошенко, когда Верховная Рада приняла Закон «Об образовании», согласно которому обучение на языках национальных меньшинств постепенно сокращается и полностью переходит на украинский, а Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции закон «Об основах государственной языковой политики» от 2012 года, наделявший венгерский язык статусом регионального.

Будапешт воспринимает эти шаги Киева как нарушение прав этнических венгров, проживающих в Закарпатье, и руководствуется закреплённым в Конституции положением о защите граждан венгерского происхождения за пределами исторической родины. Власти Украины согласны, что Венгрия имеет полное право поддерживать своих этнических соотечественников, но подчёркивают, что эти люди в первую очередь граждане Украины, которые имеют свои не только права, но и обязанности, в том числе знать государственный язык. Но туй го маш, цимборы*, или 5 мифов и стереотипов о Закарпатье и закарпатцах © ukraineson.livejournal.com

Ответный удар Венгрии оказался болезненным для Киева — она стала блокировать заседания комиссии Украина — НАТО. Сближение с Североатлантическим альянсом для Украины — большая мечта, но ради неё нужно идти на уступки по языковому вопросу, а это некоторая часть населения может воспринять как сдачу национальных интересов. Зеленский, для которого родной язык — русский, после прихода к власти мог бы занять более мягкую позицию, но он предпочёл продолжить курс своего предшественника.

Кроме того, осенью 2018 года нешуточный дипломатический скандал спровоцировала видеозапись торжественной церемонии вручения паспортов в генконсульстве Венгрии в Берегово. Будапешт не стал по требованию Павла Климкина, тогда возглавлявшего МИД Украины, отзывать посла Венгрии на Украине Эрно Кешкеня, заявившего о праве раздавать паспорта всем, кто имеет венгерские корни. Тогда 4 ноября внешнеполитическое ведомство Украины объявило дипломата персоной нон грата и отвело ему 72 часа, чтобы покинуть территорию страны.

В ответ Будапешт выдворил первого секретаря консульского отдела посольства Украины в Венгрии Дмитрия Керечанина. Но туй го маш, цимборы*, или 5 мифов и стереотипов о Закарпатье и закарпатцах © ukraineson.livejournal.com

Вишенкой на торте стало внесение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в базу сайта «Миротворец» с формулировкой «за покушение на суверенитет, территориальную целостность Украины, угрозы военного вторжения в страну».

В 2021 году этот список дополнил законопроект, зарегистрированный в середине февраля в Верховной Раде, о запрете на использование символов иностранных государств органами местного самоуправления, где работают местные советы и их исполнительные органы, адресован он прежде всего Закарпатью, где даже на зданиях сельсоветов или горсоветов висит 4 флага: города, Украины, Венгрии и Евросоюза.

У Европы накопилось немало претензий к Украине, и стороны не решают их на протяжении долгих лет, а с таким грузом проблем Киев и Брюссель сильно в евроинтеграции не продвинутся.