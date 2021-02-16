Прошло две недели после того, как Владимир Зеленский в интервью НВО жёстко поставил перед Джозефом Байденом вопрос о том, почему Украина до сих пор не член НАТО. Собственно, в вопросе содержится и ответ – из-за неадекватности украинской власти. Несмотря на отсутствие ответа Байдена, определённые подвижки в евроатлантическом направлении есть

Разумеется, говорить о принятии каких-то решений относительно членства Украины в НАТО рано, но есть определённые сигналы. И они отнюдь не сводятся к поставкам надувных лодок непосредственно в места базирования ВМС Украины (которые, кстати, сейчас примерно на 70% из этих надувных лодок и состоят).

«Аннексия» Крыма и вступление в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем заявил, что двери НАТО для Украины открыты и всё зависит только от темпов проводимых Украиной реформ. При этом он повторил, что страны НАТО едины в осуждении агрессии России на востоке Украины и аннексии Крыма.

Генсек альянса одобрительно отозвался об усилиях украинской стороны по мирному разрешению конфликта (т.е. поддержал отказ Украины от выполнения Минских соглашений).

Зеленский рвётся в НАТО, но забывает о главном © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Ранее, когда говорили о гипотетическом членстве Украины в НАТО, обычно указывали, что ему препятствует ст. 6 Североатлантического договора. А именно — членом НАТО не может быть страна с нерешёнными территориальными проблемами. Что характерно, об этом говорилось и тогда ещё, когда у Украины не было никаких нерешённых территориальных проблем.

Так вот, Столтенберг ничего такого не говорит. По его мнению, главным основанием для членства Украины в НАТО является успех реформ, а вовсе не решение проблемы территориальной целостности. В чем же дело?

Дело в том, что в ст. 6 договора ничего нет о территориальных конфликтах. Там строго о том, что считать нападением на одну из сторон договора. Ну и перечисляются заморские территории Франции, нападение на которые повлечёт за собой действия НАТО.

Кстати, а что происходит, если на заморскую территорию Франции напали?

Ст. 5: НАТО «окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся (…) нападению, путём немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтёт необходимым».

Например: в 1938 году, когда Чехословакия оказалась перед угрозой агрессии, союзники по НАТО (НАТО ещё не было, но союзники были те же самые) начали производить действия — вступили в переговоры, результатом которых стало исчезновение Чехословакии с политической карты мира.

Отсюда вывод: Североатлантический договор не предполагает, что НАТО непременно будет защищать территориальную целостность входящих в него стран. А значит, и членству Украины в НАТО он никак не препятствует. Что с Крымом, что без оного.

НАТО и Донбасс

Тот же Столтенберг анонсировал, что во время встречи министров обороны 17-18 февраля предложит им увеличить расходы на военную деятельность на восточном фланге НАТО вблизи границ с Россией. Эти расходы будут включать «развёртывание сил союзников в наших боевых группах на восточном фланге альянса, деятельность воздушной полиции, развертывание морских сил и проведение учений. (…) Усилить обучение и наращивание потенциала для соседних стран-партнёров».

Как минимум это говорит о том, что НАТО не просто будет «держать двери открытыми», но и продолжать активную работу по проведению тех реформ, которые смогут способствовать вступлению Украины в НАТО.

Даже помимо этих планов НАТО готовит проведение крупнейших учений «Defender Europe — 2021» в конце весны — начале лета. Учения будут проходить на территории 12 государств, в них примут участие около 31 тыс. военнослужащих из 26 стран — членов и партнёров НАТО. В Центральной Европе, вероятно, войска будут разыгрывать план расширения Сувалкинского коридора за счёт территории Белоруссии и Калининградской области. На юго-востоке — изоляцию Крыма от остальной территории России.

Телеграм-канал «Черговий ООС» (кстати, в украинском Генштабе его автора считают российским агентом) обращает внимание на то, что как раз в конце весны — начале лета предполагается срыв перемирия на Донбассе.

«А теперь вопрос: рискнёт ли в это время вмешаться Россия, когда на нашей территории будет многотысячный контингент НАТО с авиацией и бронетехникой? Вряд ли. Так что… шанс у нас вернуть Донбасс, оказывается, есть. (…) Воспользуется ли Зе этой возможностью?»

Кедми рассказал, что будет с самолетом НАТО в небе Крыма © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

Другое дело, что в НАТО вряд ли будут довольны, если Украина воспользуется присутствием этой группировки, чтобы попытаться решить проблему Донбасса. Это не говоря о том, что западные войска будут находиться в Николаевской и Одесской областях (условия для их приёма есть только там), а не в Донецкой или хотя бы Запорожской. Так что чем они смогут помешать вмешательству в конфликт России — непонятно. Разве что «Черговий» рассчитывает на лихой бросок российских десантников к Одессе…

Тем не менее, расширение сотрудничества Украины и НАТО вносит определённые поправки в российское военное планирование. А само вступление Украины в НАТО уже не выглядит фантастическим.