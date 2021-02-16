На заседании фракции «Слуги народа» в понедельник, 15 февраля, вопрос о назначении Юрия Витренко первым вице-премьер-министром не рассматривали. Однако это не означает, что Витренко не попытаются оставить в украинском правительстве свыше законного срока. Для этого власть пойдёт на хитрость

Причина, по которой на заседании фракции президентской политсилы в КВЦ «Парковый» о Витренко не говорили, проста: за его кандидатуру на пост вице-премьер-министра, министра энергетики не хватает голосов.

«Пока говорить о внесении рановато — нет ходатайства от фракции. Возможно, будет более точная информация после сегодняшнего заседания фракции. Могу говорить за себя — я готова проголосовать и в третий раз, как и большинство коллег. Но очевидно, что нужны и внешние голоса для результативного голосования. Новый сигнальный опрос мы еще не проводили», — сообщала вечером, 15 февраля, ещё до того, как вместе с коллегами собраться в «Парковом», в комментарии украинскому изданию «Страна» замглавы фракции Евгения Кравчук. Энергетический кризис: Витренко объяснил, почему на Украине возник дефицит угля © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

Уже после заседания в комментарии этому же изданию неназванный источник во фракции отметил: количество желающих поддержать Витренко даже в самой президентской политсиле падает.

«Голосов даже меньше, чем было на прошлом голосовании. К слову, повлияла на такую ситуацию и запись с совещания, где Витренко отправляет людей в Польшу. Это противоречит обещанию президента и его призыву к заробитчанам возвращаться в Украину. Это токсичная фигура абсолютно для всех. Его не принимают категорически, но это украинская политика — все может измениться в зале», — отметил источник.

Витренко — кандидатура, поддерживаемая Западом. Однако у крупных политических и бизнес-игроков на Украине его кандидатура вызывает опасения.

Несмотря на это, украинская власть готова пожертвовать своими отношениями с олигархами и если не утвердить Витренко, который сегодня занимает должность и.о. министра энергетики, то сделать так, чтобы и по истечении установленного законом срока он оставался во главе Минэнерго.

Нелюбимый кандидат

Заместителем министра, и.о. министра энергетики Витренко назначили 21 декабря 2021 года постановлением Кабинета министров. Случилось это после того, как 17 декабря украинский парламент не поддержал кандидатуру Витренко на пост «полноценного» министра.

К тому времени Витренко уже обладал солидным антирейтингом. Причиной этого была его работа в НАК «Нафтогаз». Именно с политикой этой компании многие жители Украины связывали постоянное повышение тарифов на газ и тепло. Витренко объяснил, почему киевский режим никогда не будет продавать украинцам газ по себестоимости © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

Витренко репутацию «оправдал»: через пару недель после того, как он возглавил Минэнерго, украинцы получили платёжки с повышенными тарифами, что вызвало серию бунтов по всей стране.

Но на карьерных перспективах Витренко это не сказалось. 28 января его кандидатуру на пост первого вице-премьер-министра, министра энергетики снова вынесли в парламент.

Ко дню голосования в Верховной Раде он подал декларацию как кандидат на высокую должность. В ней он указал, что его семья владеет пятью квартирами, четыре из них находятся в Киеве, еще одна за границей — в Германии. Кроме того, на счетах у Витренко свыше $3 млн.

Такая декларация разозлила многих украинцев, вынужденных платить по повышенным тарифам.

«Если парламентарии не будут поддерживать их (протестующих против высоких тарифов. — Ред.), если парламентарии назло людям, а назначение Витренко — это плевок в лицо протестующим, будут протягивать Витренко, то тарифные протесты переместятся с трасс под дома, дворцы народных депутатов и будут блокировать их до тех пор, пока те не будут принимать решения в интересах Украины», — заявил 28 января бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

В итоге Рада «прокатила» кандидатуру Витренко.

К очередному, на сей раз третьему голосованию Витренко тоже подошёл со скандалом. В минувшие выходные в соцсетях распространили запись его встречи с представителями «Восточного горно-обогатительного комбината».

«Из того, что я вижу, из тех цифр, которые я вижу, вас нужно ликвидировать для того, чтобы в нашей стране лучше жилось. <…> Чтобы быть богатыми как нация, нам нужно понимать, что если где-то проще и дешевле выращивать бананы, то выращивать их нужно не на Украине. Если где-то проще и дешевле добывать урановый концентрат, для того чтобы Украина была богатой, добывать его нужно не на Украине», — заявил Витренко.

На реплику одного из представителей ГОКа, что тогда рабочие уедут на заработки в Польшу, и.о. министра ответил: «Они получат для себя более достойные условия». Витренко назвал условие своей отставки © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

«Они больше будут зарабатывать, они больше будут реализовывать свой потенциал», — подчеркнул Витренко.

Позже ему пришлось оправдываться, подчёркивая, что позиция Минэнерго заключается в требовании от руководства ГОКа программы превращения комбината в конкурентоспособное предприятие.

Но если бы дело было в нелюбви простых украинцев, Витренко бы давно назначили. Опасаются назначения Витренко и олигархи. Для них этот стажировавшийся и работавший на Западе экономист — ставленник западных групп влияния, планирующих зачистить Украину от самостоятельных игроков.

Но у власти на Витренко свои планы.

Хитрый план Зеленского

Изгнанный из парламентской фракции «Слуги народа» депутат Александр Дубинский уверен: во вторник, 16 февраля, Витренко всё равно назначат на должность. Срок полномочий и.о. министра энергетики истёк в ещё в январе, и дальше тянуть уже просто нельзя.

«Итак, голосов за Витренко в Раде пока нет. Поэтому аферисты, окружившие Президента, завтра попытаются протащить великого комбинатора Юру — чучелом. Для этого завтра в повестку дня вносят законопроект 4531, поправки (автор — [глава партии Александр] Корниенко) в который позволяют Витренко оставаться в статусе и.о. министра энергетики ещё 60 дней», — описал у себя в Telegram-канале вечером 15 февраля Дубинский механизм, с помощью которого будут продлевать полномочия Витренко.

Таким образом, напомнил народный депутат, Витренко и дальше сможет: утверждать планы работы Министерства энергетики, вносить предложения на назначение первого заместителя и заместителя министерств, определять обязанности первого заместителя и заместителей, назначать и увольнять руководителей предприятий, учреждений, организаций, относящихся к сфере управления министерства, принимать решение о распределении бюджетных средств и подписывать приказы министерства. США дали добро на премьерство Витренко — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Для рядовых украинцев его нахождение в должности не чревато ничем хорошим.

«Напомню, что "льготные" тарифы на газ для населения прекращают действие через 45 дней. Что позволит Витренко откорректировать их за оставшиеся 2 недели полномочий до любого уровня, чтобы удовлетворить МВФ и энергетических олигархов», — указал Дубинский.

Но и олигархам не до радости. Витренко — одна из перспективных кандидатур на пост премьер-министра Украины. Сейчас на этом посту — связанный с Ринатом Ахметовым Денис Шмыгаль. Он не устраивает ни Запад, ни, как считают некоторые эксперты, Офис президента.

«Они должны опасаться сильной фигуры на месте премьера. Поэтому они будут продвигать фигуру, скорее, скомпрометированную, и им подходит, например, [и.о. министра энергетики Юрий] Витренко, который уже стопроцентно скомпрометированный урод. Мне не очень понятно, почему он устраивает Зеленского и американцев, но то, что он не является угрозой для Зеленского, это точно», — отметил политолог Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру.

В общем, нахождение Витренко во власти разделило Украину на два лагеря. В одном — Офис президента и западные агенты влияния. В другом — рядовые и очень нерядовые украинцы.