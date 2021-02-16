Не успел президент Владимир Зеленский, закрыв телеканалы NewsOne, ZIK и «112 Украина», начать — как Порошенко в 2018-м — сдвигаться вместе со своей партией в сторону национал-патриотического электората, как получил чувствительный удар от военных

«Посмотрите, какое количество военных (которые принимали участие в боевых действиях в 2014, 2015, 2016 годах. — Ред.) уволились за последние два года. Эта цифра — свыше 60—70 тысяч», — заявил 12 февраля в интервью YouTube-каналу «Апостроф TV» генерал армии Сергей Кривонос. Кривонос с 12 марта 2019-го по 29 декабря 2020-го занимал пост заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, так что вполне может владеть полной статистикой по вопросу.

«Последние два года» — это именно президентство Владимира Зеленского. А значит, едва завуалированный упрек — в его адрес.



Даты эти Кривонос должен помнить хорошо. Как раз 5 февраля 2019 года он, выдвинутый общественной организацией «Воины АТО», был зарегистрирован Центризбиркомом кандидатом в президенты Украины. После того как боевой генерал привлек к себе внимание избирателей, он, не доходя до первого тура, 7 марта 2019-го снялся в пользу действующего тогда президента Петра Порошенко с его армией «Армией, мовой, вирой». За что и получил высокий пост в СНБО, став там заместителем Александра Турчинова.

70 тысяч — это много или мало?

У многих экспертов вызвала удивление названная Кривоносом цифра, потому что хорошо известно, что все последние годы группировка в зоне АТО (с апреля 2018-го — ООС) насчитывала лишь порядка 50 тысяч человек, а все Вооруженные силы Украины, включая тыловые подразделения, насчитывают лишь порядка 250 тысяч человек. Откуда 70 тысяч-то?

Приведенные цифры численности ВСУ и группировки в ООС верны. Но хорошо известно также, что участвовало в боевых действиях, прежде всего в 2014—2016 годах, да и позже за счет ротации воинских соединений, гораздо большее количество военных.

Крайний раз данные о количестве участников АТО озвучивались на пресс-конференции «Состояние ветеранского движения в Украине», проведенной 17 сентября 2019 года в государственном информагентстве «Укринформ» Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Сам документ, процитированный на мероприятии, можно найти в разделе раскрытия публичной информации на сайте Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции. Функции последнего ведомства, упраздненного в июле 2019 года, затем перешли к Минветеранов. Порошенко призвал вернуть ВСУ в окопы в Донбассе © пресс-служба президента Украины/Михайло Палінчак

Итак, цифры таковы. По состоянию на 1 июля 2019 года статус участника боевых действий в АТО официально получили 369 270 человек. Основная часть из них — 251 568 человек — относились к Министерству обороны Украины, из которых 249 629 собственно военнослужащих ВСУ и 1939 относящихся к воинской части А0515, то есть к Главному управлению разведки (ГУР) Генерального штаба.

29 773 участника боевых действий являлись сотрудниками МВД, причем отдельно от этой цифры упомянуты 32 778 ветеранов из числа Национальной гвардии и 6958 из числа сотрудников Национальной полиции.

Кроме того, согласно документу, 17 296 участников боевых действий являлись сотрудниками Государственной пограничной службы, 10 473 — Службы безопасности Украины, 5233 — Государственной службы чрезвычайных ситуаций, 2218 — Государственной специальной службы транспорта и т.д.

Список сам по себе очень интересный, так как позволяет, в том числе, оценить степень участия в АТО со стороны разных государственных ведомств.

Так что, с учетом общей численности участников боевых действий, 70 тысяч таковых вполне могли уволиться из ВСУ только за два прошедших года.

При этом 60—70 тысяч уволившихся — это огромная цифра, примерно 20% от общего числа участников боевых действий, а ведь многие из них давно уже демобилизовались, так что от количества находившихся на службе ветеранов (к сожалению, данных об их численности нет, по крайней мере, они не публиковались) это будет еще большая доля.

Увольнения ветеранов начались еще до Зеленского

Надо сказать, что Кривонос — человек в целом честный и свой спич начал с упреков как действующей, так и предыдущей власти: «Тут виновато и предыдущее руководство, и нынешнее руководство в том смысле, что надо расставлять точки над i. И самое главное — надо перестать врать самим себе, что у нас все хорошо и у нас все чудесно. Вот это — самая главная проблема… Что хорошо? Экономика в упадке, армия ослаблена».

Но цифр он все же не назвал, так что у зрителя неизбежно сложится впечатление, что массовые увольнения военных с боевым опытом начались именно при Зеленском.

На самом деле они массово шли уже в 2016-м, когда завершились активные боевые действия и многие участвовавшие в них части вывели с фронта в тыл.

«Понимаете, в 2014—2015 годах большое количество офицеров реально научились воевать, приобрели большой военный опыт. Исключительная вина руководства ВСУ и Нацгвардии в том, что большинство этих офицеров сегодня уволились и ушли на гражданку, — рассказывал в интервью, опубликованном 11 августа 2016 года Liga.Net, бывший командир 2-й роты полка "Азов" Игорь Княжанский. — Вчера я встретил одного своего приятеля, который служил в 25-й десантной (бригаде. — Авт.), которую, как и "Азов", вывели с 1-й на вторую линию, и он делился возмущением о том, какие его боевому взводу там ставили задачи: где-то подмести, где-то вырвать траву, навести порядок и так далее».

Возмущение это становится особенно понятным в контексте того, что, как сказано в Украина.ру в 2018 году в одной из статьей об «Азове», как раз в августе 2016-го полк был выведен из АТО в Запорожскую область для осуществления чисто полицейских функций (дежурство на блокпостах) и прочее, чем в полку были крайне возмущены и о чем позже старались никогда не вспоминать.

Об увольнениях офицеров с боевым опытом тогда говорил и депутат Верховной Рады, ранее в 2014-м командир «Азова» Андрей Билецкий. Вот, например, из его интервью, опубликованного 20 ноября 2016 года «Апострофом»: «Мы получили столь огромное разочарование в 2015 году, что абсолютное большинство этих людей (военных. — Авт.) находятся сейчас в гражданской жизни… Они оставляют армию в огромном количестве, зная, какая там реальная ситуация… Когда ты приезжаешь, и тебе кадровые офицеры ВСУ, которые служили до войны, а затем во время войны, ты знал их как честных, бесстрашных, качественных командиров, говорят: «Я собирался подписать контракт, продолжить служить, но поговорил с другими офицерами, началась такая уставщина, началось возвращение в этот армейский маразм, что я уже не хочу». Если даже такие люди уходят, то что говорить о других. И таких примеров немало. Условно говоря, из каждых десяти моих знакомых пятеро ушли. Это огромный процент».

Конечно, эти заявления не были подтверждены документально, да и понять реальную картину на основе того, что «из десяти знакомых Билецкого пять ушли» сложно. Откуда мы знаем, сколько всего у него было знакомых и в каких частях ВСУ и Нацгвардии?

Но вот 29 июля 2018 года портал Ukrmilitary.com опубликовал официальное письмо, направленное 11 июля 2018 года министром обороны Степаном Полтораком премьер-министру Владимиру Гройсману. Министр без обиняков пишет: «Только за январь — июнь из рядов Вооруженных Сил Украины уволились более одиннадцати тысяч офицеров и контрактников, которые имели военный опыт и на подготовку которых государством потрачены огромные средства. По результатам проведенного опроса до конца 2018 года имеют намерение уволиться из рядов Вооруженных Сил Украины еще более восемнадцати тысяч военнослужащих, которые получили право на увольнение со службы».

Тут стоить пояснить такой момент. Как говорил в октябре 2018 года зарубежным СМИ юрист общественной организации «Юридическая сотня» Антон Красов: «Процесс увольнения был приостановлен вплоть до июля 2018 года. Военнослужащие, которые отслужили сроки своих контрактов, переслужили по 20, 25, а то и 30 месяцев. Они жили и воевали в ежедневном ожидании, абсолютной неясности относительно сроков увольнения и своей дальнейшей жизни». И только в июне 2018 года новый закон упорядочил процедуру увольнения, а по сути вообще дал военным право уволиться, которым многие сразу же и воспользовались. Главком ВСУ и начальник Генштаба решили судиться с Минобороны Украины - СМИ © СС0, Pixabay

В интервью, опубликованном в том же материале, полковник армии в отставке, бывший офицер оперативного управления Генерального штаба ВСУ Олег Жданов так оценил идущие тогда процессы: «Отток в 30 тысяч в год — это катастрофа. Мы можем в декабре получить военные части, которые будут оценивать как ограниченно боеспособные или небоеспособные». Уже тогда, по его словам, во многих армейских частях некомплект составлял до 40% списочного личного состава.

Увольнения продолжились и при новом президенте, причем, этот процесс действительно мог набрать обороты, потому что ситуация с запретом огня (даже ответного) на линии фронта делала пребывание там военных бессмысленным. И сейчас это неизбежно будут ставить в упрек Зеленскому — если ты решил предстать перед обществом как патриот, в итоге спасителя от внешней угрозы, то что же ты так ослабил армию?