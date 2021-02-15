Ситуация в Донбассе накаляется. В воскресенье трое украинских военнослужащих погибли от подрыва на украинской же мине. На следующий день в Горловке сработало взрывное устройство под машиной командира батальона Народной милиции непризнанной ДНР. Власти непризнанной республики обвинили Киев в теракте

Как сообщает в своём телеграм-канале первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов, в момент взрыва в машине вместе с офицером находилась его дочь. По его словам, «в Горловке был совершен теракт».

«Сработало самодельное взрывное устройство, установленное на днище автомобиля командира батальона с позывным «Длинный», который в это время вез дочь в школу. Комбат и его дочь на данный момент в больнице», — написал Безсонов.

В Управлении Народной милиции республики заявили, что взрыв автомобиля организовали «украинские боевики из сводного отряда отдельного центра спецназначения «Запад».

Там напомнили, что накануне, после подрыва трёх украинских военнослужащих на украинских же минах в районе Новолуганского, президент Украины поручил начальнику Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку лично прибыть в зону конфликта в Донбассе для проведения разбирательств. Украинские военные подорвались на собственной мине в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Хомчак, опасаясь за свою репутацию из-за резкого увеличения небоевых потерь за последние две недели, поставил задачу сводному отряду отдельного центра спецназначения «Запад» организовать резонансный диверсионный акт с целью переключения внимания украинской общественности и снижения негативной реакции», — заявили в Народной милиции.

Отметим, что помимо главы Генштаба к месту ЧП в зоне проведения Операции объединённых сил (ООС) Зеленский направил также министра обороны Украины и заместителя руководителя Офиса президента.

Представитель ДНР в минской подгруппе по гуманитарным вопросам Дарья Морозова заявила, что «теракт, который сегодня утром был совершен украинскими боевиками в Горловке, является не только жестоким военным преступлением, но и вопиющим примером наплевательского отношения Украины к основополагающим принципам и нормам международного гуманитарного права».

«Подорвать автомобиль с ребенком, причем в городе, в густонаселенной местности и в час пик — сложно представить более беспощадный и циничный акт агрессии», — подчеркнула омбудсмен, слова которой приводит ДАН. Морозова также отметила: «Люди, которые пошли на это, прекрасно понимали, что пострадает не только водитель, но и несовершеннолетний пассажир, не имеющий никакого отношения к вооруженному конфликту. Также под угрозой могли оказаться и другие гражданские лица — случайные прохожие и мимо проезжающие граждане, поскольку осколки и части взорвавшегося авто разлетелись на десятки метров». Зеленский отправил военную верхушку в Донбасс расследовать самоподрыв солдат и офицера © president.gov.ua

Ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявлял, что нужно отвечать выстрелом на каждый выстрел, что украинские военные просто не могут не стрелять по позициям народной милиции непризнанных республик.

«Стреляют на Донбассе? Стреляют. Убивают? Убивают. Мы не можем делать вид и сказать, что мы придерживаемся режима тишины, а они стреляют, а мы вот такие добрые, что мы придерживаемся тишины. На каждый выстрел должен быть ответ», — сказал Кравчук в эфире ICTV.

А советник главы Офиса президента Украины и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил в эфире канала «Украины 24», что, по его мнению, обострение в Донбассе «не просто возможно, оно практически неизбежно». Кравчук обвинил Россию в стремлении присоединить Донбасс © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

О такой тревожной перспективе говорят и эксперты. Так, политолог Александр Семченко на состоявшейся 11 февраля мультимедийной конференции в студии редакции Украина.ру сказал, что на украинских телеканалах, которые пока остаются в эфире (после закрытия Зеленским трёх оппозиционных телеканалов. — Ред.), «раскручивается сейчас тема войны, причем в довольно жесткой риторике». Эксперт также отметил изменения в риторике Кравчука, который ещё недавно говорил о ведении переговоров, о мирном урегулировании, а теперь говорит о том, что «нужно стрелять».

Гражданская война в Донбассе развязана киевским режимом после госпереворота 2014 года из-за несогласия жителей Луганской и Донецкой областей с насильственной сменой власти на Украине. В ходе конфликта, по данным ООН, уже погибли более 13 тысяч человек.