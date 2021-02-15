Политический философ Дмитрий Выдрин о том, как американцы подставили президента Украины Владимира Зеленского

«У меня зазвонил телефон. — Кто говорит?— Слон. — Что вам надо?— Электората…» Примерно так начался мой недавний разговор с одним из идеологов «слоновьей» партии. Она же Республиканская. Она же трампистская. Звонил мой друг из Старого Света, а не из Штатов. На родине трампистов прессингуют хуже, чем хунвейбины расправлялись с «гнилой интеллигенцией». Поэтому многие знакомые из этого лагеря перебрались кто в Канаду, кто в Европу. В Россию тоже собираются. Но сейчас коллега звонил из Венгрии — страны своего рождения. Об информационных угрозах. Закрытие СМИ как элемент подготовки к «маленькой победоносной войне»? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Поговорили. Я не стал становиться в позу тещи, типа: «Ведь предупреждал…» Просто подвели итоги. Да, Дони так и не овладел наследием классиков. А ведь Ленин учил, что власть можно получить, лишь захватив почту, телеграф, интернет… Или я путаю? Но про почту вождь всех блогеров точно говорил. А Трамп, видимо, не читал даже роман моего любимца и своего этнического земляка Чарльза Буковски «Почтамт». Иначе б знал, как важно для контроля над страной контролировать почтовую систему. Буковски, работая на почтамте, создал целое литературное направление «грязный реализм». А Трамп, если б въехал в тему, сейчас бы издавал бестселлер «Как выиграть президентские выборы чисто по пацански»…

Не сложилась. Пока. В общем, с коллегой повздыхали об упущенных возможностях. О том, как «козырный» по имени президент, умудрился не использовать свои козыри — красавицу жену, умниц детей, преданных сподвижников, тертых консультантов… Ну, да ладно. Главное, вышел из-под очередного импичмента. Этот политический Гиперлуп ушел. Будем ждать следующего. Сейчас не об этом.

Мой собеседник — «слон» — вдруг задал мне вопрос на совершенно другую тему. Зачем, мол, украинский президент, так шумно засветившийся на американских выборах, вдруг брутально «подставился». И не является ли эта «подстава» местью новой власти в Штатах. Я призадумался. Да, меня интересуют как пишущего человека масштабные личности. Поэтому я не слежу за судьбой маленькой украинской персоны. Совсем маленькой. Но стало интересно. Интрига получается!

По мнению матерого респа, «демоны» подставили Зеленского уже дважды. Первый раз, когда посоветовали разогнать Конституционный суд. В Америке даже ребенок знает (смотрите романы Гришэма), что судебная ветвь находится на вершине дерева власти. И если ей бросает вызов исполнительная власть, последняя обречена. Зеленскому выгодно разогнать Верховную Раду — Молчанов © rada.gov.ua | rada.gov.ua | Перейти в фотобанк

Это понимал даже бывший боец без правил, молдавский олигарх Плахотнюк, который всю свою политическую жизнь окучивал именно Конституционный суд. И погоревший только тогда, когда нарушил это собственное правило.

Но еще опаснее для исполнительной власти бросить вызов «четвертой власти» — журналистскому сообществу. Здесь вообще нет шансов победить. Точнее в тактике возможно. В стратегической перспективе никогда. Даже «толерантные» к киевской власти польские журналисты назвали украинского президента лузером в свете подобных событий. Так как выиграть в этой игре ему в принципе не светит. Именно в принципе… Ведь именно «четвертая власть» создает информационно-смысловую оболочку страны. Порвать ее — все равно, что порвать мяч во время его накачки. В «порванную» Украину теперь ничего закачать невозможно — ни правильного, ни даже неправильного. Но это отдельная история…

И вот мой телефонный собеседник предположил, что по совету новой американской власти Зе выстрелил себе не в ногу, и даже не между ног по гендерной моде, а значительно выше. Как принято в украинских элитных суицидах — дважды стрелял себе прямо в голову. У «демонов», мол, длинные руки. И они обид не прощают, особенно финансовых и тем более нанесенных их отпрыскам.

Тогда можно ждать от них и третьего — контрольного — совета. Когда-то я сформулировал сущностное различие российских и украинских политических сред: в России не горят рукописи, а на Украине не горят мосты. Но есть еще одно различие — в «незалежной» часто и двух контрольных выстрелов маловато. Нужен третий — например роспуск парламента. Посмотрим.

Впрочем, здесь возможны и объективистские, а не конспирологические объяснения. Например, общеизвестно, что прогрессирующие страны, делают акцент на креатив разрешения, а стогнирующие на патологию запретов. Тогда всё объясняется просто. Еще проще всё объяснить тотальной некомпетентностью украинского истеблишмента. Еще Франклин Рузвельт говорил, что из успешных бизнесменов, как правило, получаются неуспешные политики. А из успешных комиков политики, видимо, совсем не получаются. Или можно сослаться на фатальную украинскую сансару. Это когда каждый президент неумолимо проходит три неизбежных желания: а) жить по новым законам; б) жить по старым понятиям; в) жить без законов и без понятий… Но все же мне представляется, что данный случай сложнее.

Давно знаю, что на все сложные вопросы есть убедительные, простые и неверные ответы. Поэтому предположил, что кроме объективных обстоятельств была еще и другая субъективная рука. Помните старую историю? Это когда французский король выходит на балкон, а внизу на белоснежном снегу Версаля написЯно: «Король — поц». И дворцовая экспертиза потом определяет, что струю создавал сам кардинал Ришелье, но водила ей холеная ручка королевы. Я и подумал, что новым американским мейнстримом вполне могла водить чья-то посторонняя рука. Михаил Погребинский: Американцы науськали Зеленского на Медведчука © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Например, есть в «зеленой стране» один журналист, имеющий, как все рано облысевшие мужчины, повышенные амбиции. Он вхож в главное посольство как свой человек. К тому же он не переносил закрытые президентом тв-каналы за их конкурентные преимущества. Да и самого Зе не очень привечал, так как давно и усиленно «раскручивал» его оппонента. Красивый ведь ход — и медиаконкурентов «загасить», и своему претенденту досрочно путь расчисть. Версия, однако.

Или есть опять-таки лысеющий олигарх (один из трех оставшихся). Он столько вложил денег в победу американского демократического президента, что вполне мог задуматься: почему я стригу личную шерсть, а мои оппоненты стригут общественную. А у него есть своя более послушная и удобная кандидатура на главного «стригущего» страны. Слишком долговязая и косноязычная, но своя: «Мы с тобой одной шерсти — ты и я». Получается, что и он мог убедительно посоветовать заокеанским друзьям убедительно посоветовать Зе надежный способ суицида.

Наконец, даже в украинской оппозиции есть сильно влияющая на «демонов» персона. Она целый майдан смогла замастырить для свержения могучего завгара с президентской горы. А тут мелкий комик. Но заслоняет большие перспективы. Да и тв-каналы принадлежат хоть и однопартийцу, но ярому конкуренту. И в политике, и в собственно телевизионном бизнесе. А внутривидовая борьба, как известно, неистовее межвидовой…

Версии, версии… Да, ясно, что среда всегда побеждает систему. Но кто-то ж водил американской струей. Ведь почерк явно украинский.