Кольцо вокруг сторожевика сжималось. Невидимые в лучах радаров украинские резиновые лодки двигались в темноте, как ниндзя. Победа была близка. Внезапно российский корабль вспыхнул прожекторами и обрушил на лодки потоки воды из брандспойтов – локаторщики определили противника по отблеску кастрюль, надетых киборгами, чтобы защититься от снайперов…

Насчёт кастрюль мы, конечно, приврали, но совсем чуть-чуть. Даже и сейчас ещё можно встретить незамутнённых людей, которые совершенно серьёзно объясняют странную моду времён Майдана желанием обезопасить себя от «снайперов Януковича». В это трудно поверить, но это так.

Собственно, предоставление Америкой Украине 10 скоростных катеров Willard и 74 надувных лодок Zodiac — что-то в этом же духе. Эмуляция военно-морской мощи при полном отсутствии самой по себе этой мощи. Толку от такого рода кораблей примерно столько же, сколько от натянутой на бестолковку кастрюли в случае попадания пули снайпера. Конечно, можно вспомнить, что в США Zodiac — основное транспортное средство «морских котиков». Но в США это вспомогательные силы флота.

Помимо напрашивающейся аналогии с кастрюлями, следует отметить ещё несколько моментов.

Во-первых, катера и лодки были переданы вскоре после того, как украинские власти приняли решение демонтировать вооружение и продать либо утилизировать недостроенный ракетный крейсер «Украина» советского проекта 1164.

Решение напрашивалось, поскольку корабль бессмысленно гнил у причальной стенки завода им. 61 коммунара в Николаеве, отрывая у него и так небогатые средства (если не ошибаемся, на настоящий момент поддержание корпуса корабля в плавучем состоянии — единственное работающее «производство» завода). Что совершенно характерно, постановление Кабмина было принято через 1,5 года после того, как президент Зеленский во время рабочего визита в Николаев заявил: «Мы распиливать не дадим. Это невозможно». Кстати, не исключаем, что последняя фраза была правдивой — ломать, конечно, не строить, но как бы столь сложная операция не оказалась непосильной для украинской промышленности… Достаточно вспомнить, каких трудов стоило убрать с пляжа в Одессе танкер «Делфи» водоизмещением 1600 тонн и прикинуть, что было бы, если бы он весил, как «Украина», — 11 500 тонн…

Ничего чрезвычайно сложного в достройке готового на 95% корабля не было, но присутствовали два момента, которые делали работу бессмысленной:

1) Вооружение кораблей этого типа производится только в России. Если при Кучме об этом ещё можно было думать (но именно думать — эксперты предупреждали, что подписанные Украиной международные соглашения препятствуют закупке такого вооружения), то сейчас об этом и думать нечего. Перевооружение крейсера системами украинского или западного производства было бы сложной задачей даже для промышленно развитой страны, вроде Китая…

2) С самого начала было непонятно, какие задачи может решать океанский крейсер в ВМСУ, которые по умолчанию являются силами охраны водного района.

Собственно, с точки зрения актуальных задач ВМСУ резиновые лодки действительно более к месту. Особенно если бы их передали по назначению — не ВМСУ, а пограничникам, полиции и спасателям.

Во-вторых, мало кто обратил внимание, что в результате американской военной помощи корабельный состав ВМСУ вырос более чем в четыре раза!

Просто до этого в составе ВМСУ были примерно 24 условно способные к плаванию (вообще моряки ходят, но большая часть кораблей и судов украинского флота именно плавает, и большего ждать от них не стоит) единицы. А сейчас их уже 104.

Кажется, это единственный в истории случай, когда военно-морские силы типа независимого государства формируются за счёт благотворительной помощи… Хотя нет. Помнится, было какое-то африканское государство, которому подарили катер, и у него появились ВМС. Но, кажется, это государство не претендовало на членство в ЕС и НАТО.

В-третьих, о благотворительности. А это точно был акт благотворительности?

Просто раньше, когда Украине передавали подержанные катера Береговой охраны (кстати, это настолько непрезентабельные суда, что их различают только по длине), это влетело украинскому бюджету в копеечку. В смысле, сами суда достались бесплатно, но их ремонт, транспортировка и обучение экипажей проводилось за счёт Украины. Опасаемся, что тут что-то в таком духе.

Кстати, «джавелины» Украина купила, а не получила в качестве помощи для отражения «российской агрессии». Впрочем, даже ленд-лиз был платной услугой, хотя предоставлялся странам, чья оборона была жизненно важной для США.

В-четвёртых, в СССР резиновым изделием № 1 назывался противогаз. Что такое резиновое изделие № 2, даже школьники знают. Мы это слово использовать не будем, а то многие украинские политики обидятся.

Возникает закономерный вопрос: а вот предоставленные США Украине «резиновые изделия № 3» — они новые или, простите, уже использованные? И если использованные, догадались ли их прошлые пользователи заштопать? А то может нехорошо получиться…

В-пятых, говорят, во время войны Сталин подарил Рузвельту свой любимый фильм «Волга, Волга». Рузвельт долго подозревал нехорошее и, в конце концов, запросил перевод песен. И обнаружил в одной из них слова: «Америка России подарила пароход: с носа пар, колёса сзади и ужасно тихий ход» (с). Рузвельт тут же понял хитрый план Сталина: «дядюшка Джо» таким образом намекал на то, что США затягивают открытие второго фронта!

Так вот, раз уж Владимир Александрович начал уже задавать неудобные вопросы Байдену, то мы в связи с презентацией упомянутых резиновых изделий к нему присоединимся и вслед за классиками спросим: «На что ты, царская морда, намекаешь?»

P. S. Депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский поинтересовался, нельзя ли к лодкам предоставить также и вёсла, а то грести неудобно. Присоединяемся к просьбе и напоминаем, что кроме вёсел нужны также насосы (непременно натовского образца) и клей. Хотя нет, клей лучше не надо. Его Зеленский ещё не легализовал.

P. P. S. По слухам, началось паломничество патриотов в порт Южный. Прошёл слух, что лодки были доставлены уже в надутом виде. То есть в них — воздух свободы! Если это правда, то поставки насосов становятся всё более актуальными.