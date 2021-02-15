Кабинет министров планирует усилить борьбу с теневой занятостью. Вместо защиты прав трудящихся новые инициативы Кабмина могут ещё сильнее усложнить устройство на работу

Во вторник, 9 февраля, в Верховную Раду Украины поступил законопроект № 5054. Его инициатором был премьер-министр Денис Шмыгаль.

Нормативно-правовой акт главы Кабмина вносит изменения в Кодекс законов о труде Украины касательно определения понятия трудовых отношений и признаков их наличия. Правительство пытается подкупить бизнес 8 тысячами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Документ, который инициировал Шмыгаль, наверняка вызовет бурную реакцию среди представителей украинского малого и среднего бизнеса. Ведь благодаря этому законопроекту административное давление на бизнес может вырасти, что наверняка спровоцирует волну протестов по всей стране.

Семь проверочных шагов

Законопроектом Шмыгаля предлагается внести изменения в ряд статей Кодекса законов о труде. При этом самые важные изменения коснутся ст. 21 Кодекса. Её предлагается дополнить среди прочего и признаками определения выполняемой в границах трудовых отношений работы. Чтобы работу признали такой, нужно, чтобы было три и больше признака наличия трудовых отношений.

Всего же в проекте указано семь признаков.

Первый из них — личное выполнение лицом по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы.

Второй — совершение регулирования процесса труда, носящее постоянный характер и, как правило, не предусматривающее установления лицу конкретно определённого результата (объёма) работ за полный период времени.

Третий — выполнение работы на определённом или согласованном с лицом, в интересах которого совершается работа, рабочем месте с соблюдением установленных им правил внутреннего трудового распорядка. Семьи «Небесной сотни» и ФОПы конкурируют за место на майдане © Facebook, Сергей Форест

Четвёртый — организация условий труда, в частности предоставление средств производства (оборудования, инструментов, материалов, сырья, рабочего места), обеспечивается лицом, в интересах которого выполняется работа.

Пятый — систематическая выплата лицу, исполняющему работу, награды в денежной и/или натуральной форме.

Шестой — установка лицом, в интересах которого исполняется работа, продолжительности рабочего времени и времени отдыха.

Седьмой — возмещение поездок и других финансовых трат, связанных с выполнением работ, лицом, в интересах которого выполняется работа.

Все вышеперечисленные критерии вряд ли можно назвать уникальным изобретением украинских властей.

Как в развитых государствах

Нормы, которые инициирует Шмыгаль, существуют в развитых государствах. Это так называемый «тест на независимость».

«Для примера, проверка статуса занятости (employment status) — стандартная услуга налоговой службы Великобритании, позволяющая узнать, как следует классифицировать сотрудника в налоговых целях — как наемного работника или в качестве самозанятого (предпринимателя). Кстати, услуга доступна работодателю как онлайн, так и по телефону», — пояснил экономист Вячеслав Черкашин.

Схожая норма есть и в США.

«Еще один пример — IRS 20 Factor Test, или "тест на право контроля" (right-to-control test), существующий в США. Он служит для определения того, являются ли лица, предоставляющие услуги компании, наемными работниками или независимыми подрядчиками. Если компания классифицировала наемного работника как независимого подрядчика, не имея для этого достаточных оснований, ее могут признать ответственной за неуплату налогов на заработную плату указанного работника (раздел 3509 Налогового кодекса США)», — рассказал Черкашин.

Сам он не в восторге от нововведений Шмыгаля. Причина проста: то, что действует в развитых государствах, защищая права трудящихся, на Украине может привести к коллапсу малого бизнеса.

Украинская власть уже пыталась обуздать ФОПов (фізична особа-підприємець — физическое лицо — предприниматель, украинский аналог российского ИП — индивидуального предпринимателя), что вылилось в широкомасштабные протесты по всей стране.

Но чем же так плохи нововведения, которые предлагает Шмыгаль? Протесты ФОПов: предприниматели ищут «кротов» в своих рядах © AFP, Sergei SUPINSKY

В тень или на Майдан?

Теоретически новый законопроект, в случае его поддержки Верховной Радой, должен защитить права работников. От последних работодатели часто требуют оформляться как ФОП, чтобы первые платили меньше налогов. При этом с работниками оформляют гражданско-правовые договоры.

После внедрения норм законопроекта от работодателей потребуют оформлять работников по законодательству. А это значит — платить все налоги, что вряд ли понравится многим из работодателей.

«Последствием реализации теста на независимость в нашей стране, вероятнее всего, будет: массовая переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые с последующим налогообложением доходов "зарплатными" налогами (18% НДФЛ + 22% ЕСВ + 1,5% военный сбор) и огромными штрафами; десятки тысяч споров с контролирующими органами по вопросу наличия/отсутствия признаков трудовых отношений, а вскоре вал судебных разборок докатится и до перегруженных украинских судов», — указал экономист Черкашин.

Он уверен, что трудовое и налоговое законодательство станет более карательным, что ударит в конечном итоге и по самим рабочим.

«Могут быть разрушены эффективные цепочки взаимодействия, в том числе в сферах — локомотивах нашей экономики, например в IT-индустрии», — отмечал эксперт.

По его словам, в худшем варианте развития событий Украину ждёт волна банкротств и бегство в неформальную экономику тысяч предпринимателей.

Причин, по которым даже некоторые работники не в восторге от отказа от гражданско-правовых договоров, несколько.

«Мы уже обсуждали такой вариант с работодателем. В компании сказали, что могут меня оформить в штат, но на минималку, причем не факт, что на полную ставку. Остальное якобы в конверте. Пояснили: белую зарплату, даже ту, которую я фактически получаю сейчас по договору, не потянут, налоги там неподъемные. Но меня такой вариант не устраивает. В договоре прописана "белая" сумма, которую я получаю, а с "конвертом" ситуация непонятная — сегодня он есть, завтра нету», — цитирует украинское издание «Страна» дизайнера Олега из Киева, который сегодня работает по гражданско-правовому договору. «Побороть гидру коррупции». ФОПы в Киеве объявили мобилизацию на «налоговый майдан» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кроме того, под признаки трудовых отношений могут попасть ФОПы, регулярно выполняющие заказы для тех или иных компаний. Фактически в их отношениях с заказчиком можно будет без проблем найти три критерия трудовых отношений. А это уже приведёт к бегству заказчиков от проверенных ФОПов.

Ещё одна причина, по которой нельзя говорить о том, что принуждение к отказу от гражданско-правовых договоров скажется на украинских трудящихся положительно, — вероятное принуждение к так называемым договорам «ноль часов».

Их в последнее время также продвигает Минэкономики. Суть новшества, о котором заговорили ещё осенью 2020 года, — внедрение договоров, предусматривающих нефиксированное рабочее время. Единственное ограничение — в месяц должно быть отработано не менее восьми часов. При этом работодатель может перевести на такие договора до 10% сотрудников.

Естественно, платить им предлагается лишь за то время, пока они работают. Если инициатива Минэкономики получит поддержку, часть сотрудников с гражданско-правовых наверняка переведут на договора «ноль часов» — так работодатель сможет сэкономить на налогах.

Самим же работникам от этого легче не станет, скорее наоборот.

Таким образом, Шмыгаль предлагает малому бизнесу следующие альтернативы: оформить всех сотрудников в штат, что увеличит налоговую нагрузку, уйти ещё глубже в тень, перевести часть сотрудников на договора «ноль часов» и с опаской браться за выполнение заказов для постоянных клиентов.

ФОПы, которые из-за налогового давления в декабре 2020 года отметились массовыми протестами в Киеве, могут получить ещё одну причину для того, чтобы выйти на площади украинской столицы. Зачем власти в придачу к тарифным майданам реанимация ещё и ФОП-Майдана, остаётся лишь гадать.

Лидер движения SaveФОП Сергей Доротич регулярно призывает предпринимателей выходить на акции протеста.

«Рабам — оковы. Если вы хотите достойной жизни, поднимайте свои задницы и приходите на майдан Незалежности», — заявил он 11 февраля в эфире телеканала «НАШ».

Доротич подчеркнул, что только такую речь понимает власть. Он напомнил, что именно благодаря протестам даже не в Киеве, а в регионах удалось добиться частичного решения проблемы с тарифами.

Призыв Доротича не был связан с законопроектом Шмыгаля. И если он, а также другие украинские предприниматели ознакомятся с документом, инициатором которого является премьер-министр, можно ожидать второй волны протестов ФОПов.