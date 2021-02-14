За 26 лет своего правления страной Александр Лукашенко стал единственным олицетворением белорусской политики. Становится сложно представить во главе республики кого-то другого. Но рано или поздно Белоруссию возглавит новый лидер. Кто это мог бы быть из тех, кого знает электорат на данный момент?

Окружение президента Белоруссии, как и сам президент, глубоко убеждено в своей исключительности для Белоруссии — кроме них, никто, по мнению этих людей, не сможет управлять страной. А если они уйдут, как считает сам президент, страну разорвут на куски.

Уйдет Лукашенко, считают его сторонники, и в стране наступит хаос и чуть ли не Апокалипсис — в политическом смысле, конечно. Так ли это?

По традиции

Александр Лукашенко пришел к власти в Белоруссии, победив на выборах президента в 1994 году. Тогда в республике еще была политическая интрига — дело дошло до второго тура, где он набрал порядка 80% и назвал это «элегантной победой».

Но последующие пять президентских кампаний проходили по примерно одному сценарию и даже со схожими цифрами — действующий президент неизменно набирал в первом и единственном туре выборов президента порядка 75-83%, главным же его оппонентам оставались крохи в районе 5-15%. Виктор Бабарико: кто он © Facebook, Виктор Бабарико

Оппозиция и западные наблюдатели не верили в официальные результаты, пеняя на административный ресурс и на руководство белорусского Центризбиркома, обвиняя его в организации массовых фальсификаций.

В свою очередь, власть и наблюдатели из стран СНГ это отрицали и уверяли, что выборы проходили демократично и честно. В Минске ссылались на стремление народа к стабильности, усталости от политических баталий «наверху» и на «отсутствие альтернативы».

Политический голод

В августе 2020 года стало ясно, что в белорусском обществе все-таки сформировалась довольно внушительная масса тех, кто соскучился по реальной политике. Ведь главной причиной протестов, охвативших самые разные социальные группы населения, стала отнюдь не социально-экономическая или геополитическая повестка, а недоверие к официальным итогам выборов.

Протестующие хотят почувствовать причастность к управлению своей страной. В то время как модель управления в Белоруссии сохранила очень много от Советского Союза по принципу «Партия сказала "надо", комсомол ответил "есть"!».

Недаром Всебелорусские собрания по духу напоминают съезды КПСС, а парламент до сих пор продолжает оставаться «однопартийным» с тотальным господством «партии власти».

Поэтому в случае смены власти, трансформации управленческой модели в сторону демократизации, а также проведения новых президентских выборов в республике будет настоящий политический бум. Резко возрастет интерес населения к политике, «сорвется с цепи» партийное строительство, президентские амбиции начнет выражать максимально широкий круг действующих политиков из оппозиции, появится много новых лиц и политических движений.

Естественно, что времени на раскачку перед новыми выборами будет немного. Поэтому новые лица, движения и партии будут создаваться на перспективу следующих избирательных кампаний. В первой же примут участие те, кто на тот момент уже будет иметь за спиной хотя бы минимальный политический капитал и, возможно, представители действующей элиты, у которых будет ресурс быстро стать медийными персонами. Безпалько описал, что будет, если к власти в Белоруссии придет Бабарико или Макей © babariko.by

«Старая» оппозиция

В первых выборах в условиях демократизации будут стремиться поучаствовать, пожалуй, все политические силы страны. Счет заявлений в Центризбирком точно будет идти на десятки.

Что касается «старой» оппозиции, президентские амбиции выразят многолетние политики улицы и протеста. Среди них, скорее всего, будут председатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, который был одним из лидеров правоцентристской оппозиционной коалиции, Дмитрий Дашкевич — экс-лидер «Молодого фронта» и Николай Статкевич — лидер незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада).

Все трое неоднократно привлекались к уголовной ответственности и находились в местах заключения, признавались политзаключенными. Это создало им репутацию в оппозиционной среде как довольно принципиальных политиков. Все трое будут способны собрать необходимое число подписей и консолидировать прозападный и националистический электорат, для которого новая оппозиция в лице Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Сергея Тихановского слишком либеральна и мало внимания уделяет вопросам национального возрождения и развития белорусского языка.

Из представителей «старой» оппозиции также наверняка заявят о желании баллотироваться Николай Козлов или Анатолий Лебедько (Объединенная гражданская партия), Андрей Дмитриев («Говори правду!»), Игорь Борисов (от социал-демократической «Грамады») и Анна Канопацкая. Возможно, хотя и не факт, что счастье попытают и ветераны оппозиции — Григорий Костусев (БНФ) и некоторые другие.

Все эти политики играют на том же — националистическом и прозападном — электоральном поле. Но в среднем они не смогут стать более весомыми и популярными, чем Северинец, Дашкевич и Статкевич, поэтому вряд ли смогут влиться в реальную борьбу за пост президента.

Лукашенко назвал Белоруссию трамплином для нападения на РФ © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

Не исключено, что «старая» оппозиция с целью победы может создать национал-демократическую или правую коалицию и провести праймериз, чтобы выдвинуть единого кандидата, чтобы не размывать националистически настроенный электорат.

«Новая» оппозиция

В «новой» оппозиции есть три ярко выраженные фигуры — Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Сергей Тихановский и Павел Латушко. Их выделяют более либеральные заявления, в которых вопросы национального возрождения и белорусского языка отодвинуты на задний план. Они, в отличие от «старой» оппозиции, не выражают намерений резко изменить геополитический курс, более спокойно и дружелюбно относятся к России. При этом они заинтересованы в проведении экономических реформ и демократизации политической жизни.

Такая компромиссная позиция позволит им заручиться довольно широким кругом избирателей — средний городской класс, молодежь, айтишники, предприниматели. Они в абсолютном большинстве русскоязычны и вряд ли заинтересованы в резкой белорусизации и резкой смене геополитического курса республики — такой путь может повлечь возникновение социального и экономического кризиса. При этом они демократически настроены и выступают за более прогрессивные ценности. Александр Лукашенко: кто он © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Пророссийские политики

О президентских амбициях вполне могут заявить и пророссийские политики, которые в нынешних условиях так полностью и не развернулись в своей активности. Среди таких наверняка будет Сергей Лущ, намеренный создать партию «Союз», позиционирующий ее как первую оппозиционную организацию пророссийского толка. Возможно участие в выборах и представителей Республиканской партии труда и справедливости — Василия Заднепряного или Эльвиры Мирсалимовой, а также председателя движения «Гражданское согласие» Артема Агафонова, которые все активнее выступают на разных площадках за интеграцию республики с Россией.

Они заручатся поддержкой лишь сторонников максимально глубокой интеграции с Россией, у которых геополитические вопросы находятся в приоритете над демократизацией и экономическими реформами. Хотя также вполне могут собрать заветные 100 тысяч подписей за выдвижение в кандидаты — на волне политического голода населения, которое наверняка допустит к участию в выборах самый широкий круг политиков.

Провластные и системные политики, коммунисты

Возможно, баллотироваться будут и нынешние сторонники действующей власти, например лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич. Резко могут появиться на политическом поле и выходцы из системы Лукашенко, имеющие хороший уровень медийности, — министр иностранных дел Владимир Макей или активно выступающие в качестве лидеров общественного мнения депутаты Андрей Савиных и Игорь Марзалюк. Возможность собрать подписи и попасть в бюллетень у них также есть, но шансы победить — вряд ли.

Польский мятежник: как Костюшко объединил в Белоруссии власть и оппозицию © Public domain

Особняком стоят оппозиционные коммунисты из «Справедливого мира» и их лидер Сергей Калякин, который тоже может принять участие в выборах. Однако левая коммунистическая риторика сегодня вряд ли будет поддержана в белорусском обществе — там не увидят в ней инструментов для демократизации и модернизации государственного устройства.

Фавориты виртуальной гонки

Говоря о перспективах «старой» оппозиции на выборах, стоит учитывать тот факт, что националистическая риторика в ее среде, нередкие внутренние скандалы, а также много «профессиональных» политиков, не имеющих серьезного управленческого опыта и долгие годы живущих на западные гранты, отпугивают от ее представителей львиную долю населения.

Ядерным электоратом этой категории станут националисты, бескомпромиссные в вопросах отдаления страны от России и белорусизации. То есть развитие по украинскому сценарию. При таких раскладах ее представитель наберет от силы 10% голосов, при удачной предвыборной кампании, возможно, 15%.

Примерно столько же (10-15%) могут набрать явно пророссийские политики и те, кто теперь выступает от лица системы или в качестве ее сторонников.

Во-первых, они столкнутся с серьезными информационными вызовами. В белорусском интернете полностью доминируют недружественные к их повестке ресурсы, поэтому стоит ожидать массированной информационной атаки на их представителей, «компроматов», манипуляций и даже фейковых вбросов. Популярных среди белорусской аудитории медиапроектов, которые могли бы составить конкуренцию оппозиционным по степени влияния на общественное мнение, у данной категории политиков нет, и очень сомнительно, что их удастся скоротечно создать.

Во-вторых, у данной категории политиков, как правило, не стоит повестка реальной демократизации политической системы и экономических реформ. Риторика заточена в основном на геополитику, что может не заинтересовать широкий круг населения, вовлеченный во внутренние белорусские вопросы и вовсе не собирающийся показывать Западу «кузькину мать».

Опросы показывают, что почти половина белорусов выступают за союз с Россией, но лишь несколько процентов считают, что страны должны как можно глубже идти по пути интеграции в единое государство. Поэтому данные положения, если они будут в программе у пророссийских политиков, также не добавят им шансов на победу.

Шансы набрать больше голосов будут лишь в случае упора в их программе на развитие демократических институтов при сохранении союза с Россией. Светлана Тихановская: кто она © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Наибольшие шансы одержать победу — у кандидата от «новой» оппозиции. Из ее представителей выделяется Виктор Бабарико. Сразу после своего выдвижения в мае прошлого года он со своей командой за несколько недель сумел консолидировать вокруг себя внушительную часть граждан, выступающих за перемены. Около 10 тысяч добровольцев записались в его избирательный штаб, было собрано очень большое число подписей за выдвижение политика в президенты. Удалось это ему во многом благодаря богатому управленческому опыту (20 лет возглавлял банк), а также сосредоточению предвыборной риторики на социально-экономической, внутриполитической и правовой повестках, игнорируя характерные для «старой» оппозиции темы национализма и белорусизации.

К этому можно добавить тот факт, что в очень многих интернет-опросах на белорусских интернет-площадках в вопросе «За кого вы проголосуете на выборах?» именно Бабарико с уверенным отрывом от конкурентов занимал первое место.

Политику получилось бы консолидировать электорат и на том фоне, что популярные белорусские медиа благосклонно к нему настроены. Бабарико хорошо умеет общаться с современной публикой, он ведет стримы, отвечает на вопросы онлайн, и ему при этом удается занимать сдержанную и компромиссную позицию по многим вопросам.

Данный прогноз весьма условен — неизвестно, какие еще могут возникнуть факторы в белорусской политике. Там все может развиваться довольно непредсказуемо. Но одно можно сказать точно: явка на таких выборах будет предельно высокой.