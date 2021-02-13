В пятницу, 12 февраля, завершился второй - заключительный - день заседания Всебелорусского народного собрания (ВНС). Форум, который должен был дать исчерпывающие ответы о дальнейшей судьбе Белоруссии, оставил после себя много вопросов

Формат второго дня заседания предусматривал выступление премьер-министра Романа Головченко, после которого слово было дано делегатам — их выступление было ограничено семью минутами. Заключение мероприятия было за Александром Лукашенко — он подвёл итоги.

Об экономике и бизнесе

Несмотря на формат, президент оказался в центре внимания не только на завершающей стадии ВНС, но и во время выступления докладчиков. Так, он довольно остро отреагировал на выступление директора «Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского» Жанны Тарасевич, которое было одним из наиболее критичных на форуме. Делегат заявила, что «формирование частного сектора зачастую в республике проходило не благодаря, а вопреки обстоятельствам», а также предложила закрепить в будущей конституции гарантии свободы предпринимательской инициативы, конкуренции и социально-трудовых отношений.

«Уважаемые бизнесмены, начинайте работать на государство. Спуску вам не будет, если вы отступите от этой линии. Я человек государственный и буду это требовать как авторитарный руководитель…», — ответил на это Лукашенко.

Власть считает, что опыт либерализации экономики стал одним из факторов политического кризиса в 2020 году. Мол, «распустились». Поэтому в республике намерены «закрутить гайки» для бизнесменов.

Никак не вписывался в правила свободной рыночной экономики и призыв Лукашенко к успешному бизнесу «поделиться с более бедными». «Если бизнесмен и заработал много — помоги, если мало — никто с вас не сорвет и не спросит. Если вы богатые, то получили это за счёт работников. Ну если ты богатым стал, инвестируй в государство. Поддержи людей, инвестируй в спорт», — предложил президент Белоруссии. У многих бизнесменов такие тезисы (не в первый раз озвученные президентом) вызывают протест: «мы и так платим налоги! Чего мы еще должны инвестировать?»

Очевидно, что власть в Белоруссии хочет полностью контролировать экономику. И для существующей в Белоруссии модели экономики свободный рынок неприемлем. Он грозит появлением критической массы независимых от государства предпринимателей и наемных работников. И во время политического кризиса действительно частный сектор, особенно в IT-сфере, городской средний класс стали костяком протестующих.

В свою очередь, многим частникам невыгодна слишком сильная роль власти в регулировании их деятельности. В логику рынка не вписывается «работа на государство», там главное правило — достичь максимизации прибыли при минимизации затрат.

О политике

С трибуны от выступающих прозвучали и политических предложений. Здесь можно выделить экс-оппозиционера с интересной судьбой Юрия Воскресенского. До выборов он был в штабе Виктора Бабарико, однако после отбывания наказания в тюрьме он «переосмыслил свои взгляды» и начал призывать своих бывших соратников к диалогу с властью вместо противостояния. Во время своего выступления он предложил амнистировать раскаявшихся политзаключенных, а также развивать демократические институты, в частности, вернуть в печать негосударственную прессу, которая была в этом ограничена в ходе политического кризиса. Ищенко o главном​​​​: Способен ли Лукашенко решить политический кризис в стране? © скриншот видео Украина.ру

Политическую тему затронул и лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, который высказался за принятие в Белоруссии закона «Об иностранных агентах», запрещающем иностранное финансирование гражданского общества. Помимо этого, он напомнил о необходимости перерегистрации существующих политических партий, о чем ранее заявлял Лукашенко.

«Конкуренция в политическом поле важна и нужна. Но в основе всего должны быть патриотизм и любовь к Родине. Недопустимо, чтобы политики призывали к санкциям против своего народа, это дикость! За такое нужна уголовная ответственность», — заключил политик.

В то же время Лукашенко в конце мероприятия опроверг намерения демократизировать политическую систему. По крайней мере в ближайшее время.

Во-первых, он не согласился с тем, что в республике есть политические заключенные, заявив, что «все, кто находятся в тюрьмах, сидят за дело, по конкретным уголовным статья».

Во-вторых, Лукашенко подтвердил, что в настоящее время готовятся поправки в законодательство в сторону ужесточения ответственности за участие в несанкционированном мероприятии — вплоть до уголовной ответственности.

В-третьих, по словам президента, «страна пока не готова к голосованию в парламент по партийным спискам», но «надо заняться партийным строительством». Вместе с этим он поручил в течение первого полугодия провести перерегистрацию партий.

С учетом того, что всем партиям уже более 20 лет, а политическое устройство с мажоритарной избирательной системой никак не способствует их развитию и активной деятельности, проверка и перерегистрация для львиной доли партий может стать приговором.

В целом, создалось впечатление, что вся риторика на ВНС о политике подтверждает тренд на закручивание гаек и укрепления вертикали управления страной. Тезисы о конституционной реформе, о партийном строительстве и перераспределении президентских полномочий пока звучат как отдаленная перспектива, в то время как обратные тезисы вполне конкретны и уже попали в разработку.

Об информационной безопасности

И президент, и делегаты довольно много говорили об информационной безопасности и угрозах в сети интернет. Это логично с учетом того, что особенностью политического кризиса в Белоруссии стала его колоссальная медиатизированность. Пожалуй, еще никогда в истории страны не было столь длительных по времени массовых протестов с исключительно виртуальным лидером, роль которого на себя взял находящийся за границей блогер. За это белорусские события уже окрестили первой «Telegram-революцией».

Для государственных медиа во «Всемирной паутине» характерны официозность и некоторая «кондовость» в подаче информации. Там часто срезают острые углы и игнорируют «хайповые» темы, которые интересуют белорусское общество. Наверное, чтобы «не нагнетать».

Звучало много предложений о пересмотре информационной политики, о необходимости шире и активнее задействовать блогосферу и интернет. Сегодня Минск работает над ошибками — материалы становятся острее, широко стали освещаться темы протестов и политического противоборства.

Но пока им не удается составить реальную конкуренцию оппозиционным медиа в интернете. И не совсем понятно, за счет чего они смогут это сделать. Пока информационное противоборство государства с протестующими и оппозицией сводится лишь к охранительству («перемены и революции — это всегда плохо») и поиску внешних врагов («на Белоруссию напали внешние силы, которые хотят нас разрушить, а всеми протестующими управляю из-за рубежа»).

Вряд ли такие тезисы способны привлечь большую аудиторию среди молодежи, потому что в них нет внятного и привлекательного образа будущего.

Подведение итогов



Заключительным этапом Собрания стало принятие резолюции с планом развития страны на 2021-2025 годы. Она была принята то ли единогласно, то ли одна делегат все-таки проголосовала против — неясно, СМИ дают разную информацию.

В итоговом документе обозначены основные направления государственной политики. Из нового и интересного, что связано с изменением политической системы, можно выделить, разве что, придание Всебелорусскому народному собранию статус конституционного органа как «высшей формы народного представительства», а также к концу 2021 года разработать поправки в конституцию.

По обоим вопросам пока ничего неясно. Что такое ВНС как «высшая форма народного представительства», и станет ли оно тогда главнее, чем парламент? И будут ли после конституционной реформы проведены внеочередные президентские выборы, о чем говорил белорусский лидер еще в сентябре? Первый день Всебелорусского собрания: инициатор перемен — Лукашенко © president.gov.by

Вероятно, в Минске пока сами продумывают разные варианты. Но складывается впечатление, что Лукашенко все-таки намерен оставаться президентом как минимум до конца текущего срока (до 2025 года), при этом без существенных изменений методов управления.