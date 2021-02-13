В конце декабря прошлого года в Крыму была полностью достроена стратегическая федеральная трасса «Таврида» Но речь не о трассе, а о том, что открылось в ходе ее строительства археологам

Возводить четырехполосную дорогу начали в 2017 году. Спустя три года «Таврида» стала основной транспортной системой Крыма и катализатором развития важнейших отраслей экономики — в первую очередь туристической и промышленной. Но не только.

Дорога внесла неоценимый вклад в исследование богатого археологического наследия полуострова. Благодаря строителям археологи получили возможность изучить культуры целых цивилизаций, живших на территории Крыма тысячи лет назад. Более того, крымская археологическая экспедиция 2016-2020 годов стала самой грандиозной в истории полуострова и подарила мировой науке ценнейшие артефакты.

От Боспорского царства до Херсонеса

История без санкций: Пещеры Крыма манят спелеологов и археологов со всего мира © Российский союз спелеологов

— Мы впервые получили возможность провести детальный археологический разрез вдоль всего Крыма с востока на юг — от Боспорского царства до Херсонеса, — рассказывает доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии РАН, руководитель Крымской новостроечной археологической экспедиции с 2016 года Сергей Внуков. — Мы изучили историко-культурное распределение памятников: на востоке — античные, далее — степь (центральный Крым), здесь поселения от раннего бронзового века и до позднего Средневековья. А затем уходим под Херсонес — и вновь античность. Очень показательная картина вышла.

Благодаря экспедиции теперь ученые-археологи имеют полное представление об укладе жизни, быте и хозяйствовании цивилизаций.

Самые значимые открытия

— Древнейшие памятники

Стоянка людей в селе Новенькое Бахчисарайского района стала самой древней находкой в экспедиции. Здесь были найдены артефакты из кремня: нуклеусы, отщепы, пластины, скребки, скобели и резец. Это говорит о том, что люди заселяли местность дважды в эпоху среднего палеолита, то есть около 80-30 тысяч лет назад.

Чуть более поздний памятник — стоянка древних людей в селе Яблочное Бахчисарайского района. На этом месте люди минимум несколько раз останавливались на непродолжительное время всю эпоху неолита. Стоянка в Яблочковом датируется ориентировочно 40-10 тысячами лет до н. э.

— Курган киммерийского вождя

В Кировском районе археологи нашли уникальный курган, который не раз использовали для погребений начиная с бронзового века и до позднего Средневековья.

— Самая значимая находка — это погребение, по всей видимости, киммерийского вождя. Это настоящая удача, притом что захоронение не было разграблено. Здесь мы обнаружили различный инвентарь, а также бронзовый клад: конская узда, наконечники стрел и так далее. Ценнейшие экспонаты для археологии, — продолжает Внуков.

Примерный возраст захоронения вождя — конец II — начало I тысячелетия до нашей эры.

— Курган Госпитальный

«Логово зверя»: В Крыму найдена уникальная пещера, где жили жирафы и гиены © Российский союз спелеологов

Насыпь скрывает три погребальных захоронения царской семьи или боспорской знати приблизительно IV века до нашей эры. Одно из них было нетронуто. Здесь археологи обнаружили мальчика с расписной посудой и спортивным инвентарем.

К сожалению, курган уже не раз был разграблен. Тем не менее, в склепе грабители оставили рисунки скачущих воинов, башен, лучников и другие изображения, датируемые I веком нашей эры. Они также стали важнейшими изобразительными памятниками.

— Золотордынская «Жемчужина»

Самое богатое на артефакты поселение времен Золотой орды ученые нашли недалеко от села Жемчужина Нижнегорского района — его и назвали «Жемчужина-1». До наших дней в поселении XIII — первой половины XIV веков сохранились целые постройки с многочисленными предметами быта и товарами для торговли.

Крымский мост добавил Керчи варварских картинок © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Причем в поселении представлены как товары местного изготовления, так и импортные изделия из Европы и Средней Азии. А это говорит о налаженных торговых связях жителей Крыма тех времен.

— Пещера «Таврида»

Она является вотчиной не археологов, а палеонтологов и спелеологов. Тем не менее, это одно из самых популярных открытий в период стройки трассы — и пещеру просто нельзя не упомянуть. Строители открыли ее во время работ летом 2018 года в районе Зуи Белогорского района.

Глубина карстовой пещеры варьируется от 3 до 12 метров, а протяженность внутренних ходов достигает 1,3 тысячи метров.

По заявлению ученых, возраст пещеры достигает 5 миллионов лет, задолго до появления современного человека, поэтому следов стоянок людей здесь нет. Тем не менее, в пещере обитали и охотились многие древние животные. Среди находок — останки шести слонов, трех саблезубых кошек, двух волков разных видов, нескольких видов лис, а также четырех медведей различных видов. В будущем власти намерены открыть пещеру для туристов и сделать ее новой достопримечательностью полуострова.