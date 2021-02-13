Ко Дню влюбленных. Что надо съесть, чтобы сильнее любили

Не за горами День святого Валентина, наступающий 14 февраля. Влюбленные всего мира считают его своим особым днем. В последние годы этому дню придают особое значение - дарят второй половине специальные подарки - "валентинки" и даже готовят особые блюда

Самый популярный украинский Гусь нашел свою любовь накануне Дня святого Валентина © Гусь / Facebook

Если вы в брак вступать не спешите, но хотите отметить этот день со своей второй половинкой или пусть даже любимыми друзьями, приготовьте праздничное угощение. А редакторы издания Украина.ру вам в этом помогут.

Для приготовления особых любовных блюд мы советуем вспомнить про продукты-афродизиаки. Слово это произошло от имени богини любви и плодородия Афродиты. Так принято называть вещества, которые пробуждают влечение и желание к противоположному полу, эдакие природные возбудители, которые подстегивают страсть. Проще говоря, в некоторых продуктах содержатся витамины и элементы, которые влияют на циркуляцию крови и повышают влечение.

В «горячий» список входят как необычные продукты «на любителя», вроде устриц, улиток и даже тертого рога носорога, так и вполне привычные для большинства из нас: яйца, шоколад, финики, кокос, кедровые орешки, имбирь, икра, морепродукты, авокадо, бананы и многие другие.

Любовь спозаранку

Предлагаем начать радовать окружающих с самого утра. Яйцо — белковый продукт, а потому мощнейший сексуальный стимулятор. Считается, что, если в качестве перекуса мужчина будет выпивать сырое яйцо, в постели ему не будет равных. 14 февраля приготовьте яичницу в форме сердца. С этой задачей справится и шеф-повар, и закоренелый холостяк.

1. Сделайте форму в виде сердечка из обыкновенной сосиски. Для этого сосиску разрежьте вдоль, не дорезая с одного края 1,5-2 сантиметра.

2. Изогните противоположные концы, формируя сердце, и скрепите внизу зубочисткой.

3. Обжарьте получившееся мясное сердечко с двух сторон, влейте внутрь сырое яйцо, пожарьте еще несколько минут.

Вуаля! Романтический завтрак готов.

Если сосисок под рукой не оказалось, можно использовать как формочку обыкновенный хлеб. В нем можно просто вырезать ножом сердечко, слегка обжарить на сковороде и внутрь также разбить яйцо.

Сексуальное комбо

Приготовление следующего блюда также займет минимум вашего времени и сил. Зато в его составе целых два афродизиака: авокадо и тунец.

1. Очистите 2-3 плода авокадо, разрежьте вдоль пополам. Из каждой половинки выньте мякоть. Не забудьте сбрызнуть получившиеся лодочки и мякоть лимонным соком, чтобы авокадо не потемнело.

2. Мелко нарежьте одну сладкую красную луковицу, перемешайте с мякотью авокадо.

3. Добавьте в массу банку тунца и приправьте любимыми специями.

4. Выложите получившуюся начинку в «лодочки» из авокадо и подавайте к столу.

Пицца «Валентинка»

В День всех влюбленных сердечек много не бывает. Если постараться, то и простая пицца может стать любовным намеком. Для этого нужно всего лишь выложить тесто на противень в форме сердца.

1. Смазать дрожжевое тесто томатной пастой или кетчупом.

2. Помидоры нарезать кружочками и выложить сверху.

3. Лук кольцами поджарить до золотистого цвета, затем выложить на пиццу.

4. Сверху добавить креветки, салями, листики шпината, кубики ананаса.



5. Края пиццы завернуть, чтобы получились бортики, затем смазать их яйцом.

6. Поставить пиццу в духовку и выпекать около 25 минут при температуре 180 градусов.

7. Достать пиццу из духовки и посыпать натертым сыром. Выпекать еще 5-7 минут.

Ингредиенты пиццы можно заменить другими по вкусу.

Сладкое искушение

На десерт предлагаем приготовить блюдо из самых доступных сладких афродизиаков: бананов и шоколада.

1. Банан нарезать наискосок на кусочки толщиной 5-10 миллиметров.

2. На раскаленной сковородке разогреть пару столовых ложек сливочного масла, добавить столько же сахара и, постоянно помешивая, довести смесь до достаточно густого однородного состава.

3. Ломтики банана выложить в карамель и поджарить по две минуты с каждой стороны.

4. Блюдо подать на стол, посыпав тертым шоколадом, ванилью, корицей. Можно добавить к нему шарик любимого мороженного.

Напоследок, чтобы романтический ужин удался, стоит придерживаться нескольких рекомендаций:

1. Не переусердствуйте с очень острыми и жареными блюдами, чтобы избежать дискомфорта в желудке.

2. Избегайте сыры со специфическим ароматом, копченую рыбу, лук и чеснок, чтобы неприятный запах изо рта не испортил всю романтику.

3. Не готовьте слишком много блюд, 2-3 варианта будет вполне достаточно.

4. Не экспериментируйте со сложными деликатесными блюдами, с которыми подчас не может справиться и кулинар со стажем. Иначе можете опростоволоситься, как украинский ведущий и кулинар Евгений Клопотенко. На прошлой неделе в его арсенале появилось новое блюдо, изготовленное из интимной части туши оленя. Предысторию и вкус блюда повар описал в своем Instagram. Поставщик принес ему детородный орган оленя, он принялся готовить его, за время варки, занявшей 48 часов, орган оленя увеличился вдвое. Однако приготовленное блюдо получилось невкусным, на что, по словам Клопотенко, он и надеялся, изначально догадавшись, что именно эта часть оленя окажется на вкус «как шины у авто».