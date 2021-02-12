Сейчас Зеленский избрал главным противником внутри страны пророссийские политические силы, из-за чего президент Украины всё больше повторяет путь Петра Порошенко. Впрочем, сам Порошенко еще может оказаться союзником Зеленского, говорят политические эксперты

С началом 2021 года основная политическая борьба на Украине развернулась между правящей партией «Слуга народа» и «Оппозиционной платформой — За жизнь».

По данным разных социологических компаний, «Оппоплатформа» вышла на первое место в рейтинге партий, в то время как «Слуга народа» теряет поддержку украинцев. Власть мириться с этим не собирается и действует решительно: введены санкции против народного депутата из ОПЗЖ Тараса Козака, из-за чего принадлежащие ему телеканалы исчезли из эфира. Зачем Зеленский на самом деле запретил телеканалы Медведчука. Размышления над политической картой Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом примечательно, что президент Зеленский во время предвыборной кампании не раз заявлял, что его основной противник — лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко. Из стана последнего уже доносятся сообщения, что Порошенко готов занять пост премьер-министра Украины.

Кто выиграет в политической борьбе, а также на какие еще шаги решится Зеленский, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

Зеленский превращается…

Это традиционный тренд украинской политики, когда президент апеллирует к электорату Юго-Востока и идеология его политической программы в ходе выборов ближе к центристской. А потом, став президентом, начинает смещаться вправо. Об этом говорит руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев.

«Точно так же и с Зеленским: «Слугу народа» от либертарианства неумолимо тянет вправо к «Армії. Мове. Вірі» (укр. «Армия. Язык. Вера». — Ред.). Теперь будет «Армія. Мова. Вова» — идеология «Слуги народа».

Поэтому тут говорить о том, что есть определенное идеологическое сближение с политической силой Порошенко, можно — это правомерно», — заявил эксперт. Андрей Золотарев: Новая идеология «Слуги народа» — «Армия, Мова, Вова» © Facebook, Золотарев Андрей

Главного противника Зеленского, если он хочет удержаться у власти, будут определять в Белом доме, уверен эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов.

А директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко поясняет: говорить, что это война только с Медведчуком, а не с Порошенко, преждевременно, «потому что Зеленский чудесно понимает, что Медведчук и Порошенко по сути представляют единый фронт с единой координацией деятельности. Соответственно, отделять Медведчука от Порошенко Зеленский не будет».

«Пока что мы видим, что его политтехнологи из Зеленского делают такого себе второго Порошенко, который уже явно настроен опираться на националистического избирателя с Западной Украины, но никак не на тех, кто его привел к власти, преимущественно русскоязычных жителей страны», — сказал замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов.

Кадры не решают ничего?

На фоне падения рейтингов власти появились слухи, что на Украине готовится смена кадров — в частности, поста может лишиться премьер-министр Денис Шмыгаль.

Подобные «жертвы», по мнению Алексея Попова, могут ослабить негативные процессы с рейтингами Зеленского, но тут же проблема — а кого вместо него утверждать? Как сделать, чтобы, несмотря на все меры, большинство не «посыпалось»?

Шмыгаль слишком быстро стал токсичным, объясняет Андрей Золотарёв. Требуется выпуск пара общественного недовольства.

В то же время, отмечает политолог, Зеленский побаивается слишком сильного премьера, учитывая специфику украинской власти, — «у нас же парламентско-президентская республика».

«А как известно, власть не дают — власть берут. И сильный премьер может столько набрать власти, что и президенту не останется», — заявил Золотарёв.

Кость Бондаренко: Для достижения своих целей Зеленский использует любые способы © РИА Новости, Нина Зотина

Если в Верховной Раде будет попытка инициировать премьериаду или спикериаду, то это может привести к параличу работы Верховной Рады.

«Сегодня сохраняется баланс внутри Верховной Рады, она работает. Кабинет министров тоже ни шатко ни валко работает, говорить, что приход нового Кабинета что-то серьезно поменяет, не приходится.

Не от личности все зависит, а от ситуации в экономике. Я не вижу причин, что сейчас будет инициирована замена спикера или премьера», — сообщил политолог.

Вернётся ли Порошенко?

Если Порошенко станет премьером, для него это будет большой победой. Но в то же время это будет мощным поражением Зеленского, убежден Андрей Золотарёв.

«Но я думаю, на Банковой вполне адекватно оценивают, что Петр Порошенко — это чемпион по антирейтингу, и даже его паства — те, кто еще пару лет назад внимал «Армії. Мови. Вірі», — теперь хочет работы, зарплаты, адекватных тарифов. Ничего из этого Порошенко предложить не может.

Поэтому я думаю, что вариант альянса с Порошенко, как бы этого ни хотелось Вашингтону, будет самоубийственным для Зеленского», — сказал эксперт.

Руслан Бортник: Зеленского и Порошенко толкает на союз общий враг © Facebook, Ruslan Bortnik Руслан Бортник поясняет: несмотря на то что Зеленский стал президентом благодаря противостоянию с Петром Порошенко, сегодня на союз их толкает общий враг в лице ОПЗЖ и общий партнер в лице Байдена и администрации США.

«Поэтому этот союз возможен, и я думаю, что если он будет подкреплен позицией западных партнеров, то премьер-министр Порошенко — возможный вариант для украинской политической системы», — отметил Бортник.

Каковы в целом перспективы Зеленского?

Зеленский своими действиями показал, что способен на, мягко говоря, нестандартные ходы, говорит Алексей Попов.

Если Зеленский видит цель, для него не существует рамок и неких ограничителей, подчёркивает Кость Бондаренко. Если Зеленскому нужно поменять председателя Конституционного суда, он не будет считаться с тем, что у него нет для этого полномочий.

«Если ему надо закрыть каналы, он будет их закрывать и даже получит одобрение большинства. То есть Зеленский показывает, что если есть цель, то он может достичь ее любым способом», — сообщил эксперт.

Алексей Попов: Зеленский показал, что способен на нестандартные ходы © sobityadnya.ru

«То, что он делает и как делает, создаёт ему огромное количество врагов. В то же время он оказался неспособным выстраивать систему, какую выстраивал в свое время Петр Порошенко.

Его модель управления намного более хрупкая, нежели модели предшественников», — сказал политолог.

Несмотря на падающие рейтинги, у Зеленского нет реального оппонента, человека, который мог бы бросить ему вызов, говорит Кость Бондаренко. Как показывает социология, любой из украинских политиков, который выходит во второй тур с Зеленским, проигрывает ему.

«Поэтому либо он будет делать какие-то ошибки, граничащие с преступлениями, которые не позволят ему баллотироваться, либо он сможет сохранит свою власть», — сделал прогноз эксперт.