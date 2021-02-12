Национал-радикалы провели в пятницу, 12 февраля, акцию протеста у стен Окружного административного суда Киева, требуя отменить решение о возвращении старого названия Московскому проспекту и ряду других улиц столицы Украины

Окружной административный суд Киева (ОАСК) отменил решение городского совета от 2016 года о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры. Тогда проспект был переименован в честь лидера Организации украинских националистов (ОУН) в рамках реализации закона о декоммунизации.

Решение суда возмутило националистов, которые сочли его «антигосударственным» и на своей акции потребовали ликвидировать ОАСК (об этом сообщается на сайте ВО «Свобода»). С таким же требованием выступил бывший глава скандально известного украинского Института нацпамяти Владимир Вятрович, который назвал решение ОАСК «политической провокацией».

Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики, принятый после победы Евромайдана, предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти составил список из более чем пятисот исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона. Вслед за этим началась планомерная война с памятниками советской эпохи, параллельно пошла волна переименований.

Московский проспект в Киеве был переименован в честь Бандеры решением Киевского горсовета от 7 июля 2016 года. Тогда же киевские власти переименовали ряд других улиц столицы (убрав из городской топонимики, в частности, имена Кутузова и Суворова, хотя под «декоммунизацию» они явно не подпадают). Олейник предложил Зеленскому переименовать проспект Бандеры в Цветочный © РИА Новости, Алексей Куденко

Не все согласились с такой заменой. Организация «Общественный контроль и порядок» обратилась в суд с иском к горсовету Киева. В иске указывалось, в частности, что решение о переименовании ряда улиц принималось без общественного обсуждения (что предусмотрено законодательством). Общественники также выразили сомнения в соблюдении процедуры при подсчёте голосов.

И вот победа — через четыре года после подачи иска.

«Признать противоправным и отменить решение Киевского городского совета от 07 июля 2016 года № 559 / 559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве"», — говорится в судебном решении, которое цитирует РИА Новости.

Впрочем, этот вердикт суда может быть ещё обжалован, и власти Киева уже завили о своём намерении подать апелляцию. В КГГА решение ОАСК сочли «совершенно необоснованным». Как напоминает издание «Страна», ОАСК «не впервые «посягает» на Бандеру в топонимике украинской столицы», но прежние решения суда отменила апелляция.

В России положительно отнеслись к решению ОАСК. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков назвал это хорошей новостью, «которая показывает, что в украинских судах остались люди, которые соблюдают закон, обладают здравомыслием, не поражены нацистской идеологией».

Но это лишь одно решение, и его значение не стоит преувеличивать. В целом ситуацию в гуманитарной сфере на Украине здоровой назвать сложно. В январе этого года на это обратил внимание международной общественности полпред РФ при ООН Василий Небензя, направив Генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо с конкретными примерами героизации нацизма на Украине.

Небензя отметил, что «этот вопрос требует постоянного международного внимания и широкого осуждения, хотя бы потому, что после Майдана 2014 года власти (Украины. — Ред.) фактически побуждают украинцев, в том числе младшее поколение, чествовать этих преступников как национальных героев». С этим трудно не согласиться.