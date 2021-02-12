«Нафтогаз» повысил цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго, Россия расширила экономические санкции в отношении Украины, ЕС не видит необходимости менять Соглашение об ассоциации. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Россия расширила санкционный список украинских товаров

Правительство России решением от 6 февраля внесло изменения в свое постановление от 29 декабря 2018 года о запрете на ввоз произведенных на Украине или перемещаемых через ее территорию товаров.

Российские власти дополнили список санкционных товаров. Об этом свидетельствует информация на официальном портале правовой информации.

В частности, под санкции попали украинские колесные оси в собранном и разобранном виде, колесные пары, сами колеса, а также заготовки для них. Все эти детали касаются колес диаметром 710 мм. Также в перечень внесены литые боковые рамы и надрессорные балки для тележек грузовых вагонов.

Указанные запреты вступили в силу со дня официальной публикации — с 9 февраля. Сильнее всего от этого решения пострадает компания Виктора Пинчука «Интерпайп». Привет олигарху. Почему Россия отказалась от украинских колёс © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Напомним, Министерство транспорта России предложило запретить импорт украинских железнодорожных колес в конце 2020 года. Причина — спрос на колеса на российском рынке стал ослабевать с четвертого квартала 2019 года. Это произошло во многом из-за возросшего количества вагонов, которые временно не используются.

Как выяснило российское издание КоммерсантЪ, украинский производитель железнодорожных колес и бесшовных труб «Интерпайп» после российских санкций в отношении владельца компании Виктора Пинчука сменил канал поставок колес в Россию.

«Нафтогаз» поднял на 20% цену на газ для поставщиков тепла

НАК «Нафтогаз» подняла цену на газ для поставщиков тепла в январе с 6,1 до 7,33 грн (с 16,3 до 19,6 руб.) за кубометр в рамках возложенных специальных обязанностей (ПСО). Об этом в среду, 10 февраля, сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

В компании объясняют, что правительство, НКРЭКУ, «Нафтогаз» и органы местного самоуправления выяснили, что тарифы большинства теплоснабжающих кампаний пока являются убыточными.

Они не покрывают «экономически обоснованные затраты предприятий и не учитывают неоднократного повышения в 2020 году тарифов на услугу по распределению природного газа, изменения в соответствии с законодательством размера минимальной заработной платы и изменения других составляющих тарифов». Руслан Бортник: Рост тарифов разочаровал украинцев в Зеленском © Facebook, Ruslan Bortnik

Так, согласно меморандуму, подписанному 9 февраля, до 30 сентября 2021 производители тепла получат отсрочку платежа на разницу между рыночной и предельной ценой газа, заложенной в тариф.

В то же время до 1 мая Кабмин, «Нафтогаз» и местные власти определят источники компенсации ценовой разницы, а до 1 октября выработают нормативную базу для выполнения этого решения. Отмечается, что «источником финансирования не могут быть местные бюджеты».

Напомним, правительство подписало меморандум с местными властями относительно тарифов на тепло и горячую воду, до конца отопительного сезона они повышаться не будут.

Меморандум, в частности, предусматривает, что предприятия теплоснабжения гарантированно получат газ для производства тепла и поставки его в дома украинцев на протяжении всего отопительного периода 2020-2021 годов.

Для этих предприятий предусмотрены отсрочка оплаты за природный газ и компенсации разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло.

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны (18,7 руб.) за кубический метр. Также установлен предельный тариф на распределение газа — он не будет превышать 1,79 грн (4,8 руб.) за кубометр.

Дмитрий Марунич: Если Россия в ответ на водную блокаду Крыма перестанет снабжать Украину электричеством, первой остановится промышленность © РИА Новости, Нина Зотина Валентин Землянский.

«Поставки газа для ТКЭ в оставшееся до конца холодов время — это порядка 3 млрд кубов. Итого 6 млрд гривен (16,1 млрд руб.), будем считать, что цена по ПСО сохранится до конца марта, потому как пока нет никаких предпосылок для ее снижения в ЕС.

А теперь население. В прошлом году население в январе-марте потребило также 3 млрд кубов. Но прямые поставки НАК населению колеблются где-то в пределах 5-10% потребителей. То есть из закромов Андрея Владимировича (Андрей Коболев — глава правления НАК «Нафтогаз». — Ред.) населению пойдет максимально 300 млн кубов (а то и меньше) по фиксированной самим же товарищем Коболевым цене 6,99 грн куб для всех и 6,86 для самого НАК. То есть недополученная прибыль от продажи этого газа составит 600 млн гривен (42,8 млн руб.).

6 млрд минус 600 млн = 5,4 млрд гривен (14,46 млрд руб.) денежного потока с рынка в плюс вечно страдающему от убытков «Нафтогазу». Ну, на премии, там, всякие и повышение окладов», — написал на своей странице в Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100001481688318 Валентин Землянский.

ЕС не видит необходимости менять Соглашение об ассоциации с Украиной

Несмотря на официальное согласие Европейского союза на пересмотр Соглашения об ассоциации с Украиной, Брюссель еще не дал согласия на его изменение. Об этом завил еврокомиссар Оливер Варгеи в четверг, 11 февраля, на совместной пресс-конференции после заседания Совета ассоциации.

Как известно, Украина считает необходимым обновить Соглашение об ассоциации, приведя его в соответствие с текущими реалиями. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после заседания Совета вновь подчеркнул эту позицию. Впрочем, комиссар взял слово, чтобы его дополнить.

Оливер Варгеи акцентировал внимание на том, что согласие ЕС на «пересмотр соглашения» еще не означает договоренности о его «обновлении».

«Просмотр соглашения означает не только поиск новых сфер, где она применяется, но также выполнение (того, что есть в Соглашении). Поэтому мы начнем с оценки выполнения Соглашения об ассоциации», — заявил он.

«Мы считаем, что нет необходимости менять соглашение. Оно достаточно гибкое и позволяет расширять наше сотрудничество. Но готовы рассмотреть запросы Украины относительно новых сфер, если таковые поступят», — подчеркнул комиссар.

«Эту страну погубит коррупция». За что Евросоюз зол на Украину © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Накануне Европейский парламент раскритиковал Украину за коррупцию, которая тормозит реформы, отсутствие политической воли в обеспечении независимости судебной системы и т.п.

Также в ЕП призвали создать механизм мониторинга за реализацией реформ. Об этом идет речь в резолюции о выполнении Соглашения об ассоциации, за которую 10 февраля проголосовали 676 депутатов Европарламента.

Напомним, Украина и Европейский союз в 2021 году начинают процесс пересмотра Соглашения об ассоциации в части торговли товарами. Украина неоднократно заявляла о необходимости модернизации Соглашения, которое, в частности, определяет квоты, тарифы и прочие условия торговли со странами Евросоюза.

В первую очередь предполагалось актуализировать торговую часть Соглашения. Украина считает выделенные торговые квоты недостаточными. Некоторые из них исчерпываются уже за первую неделю каждого нового года. В частности, это касается ряда квот на сельскохозяйственную продукцию.

В идеале Украина рассчитывает на еще большую либерализацию условий функционирования зоны свободной торговли с ЕС (договоренности предусматривают, что эта ЗСТ будет создаваться постепенно на протяжении 10 лет). Киев рассчитывает увеличить объем квот, которые предусматривает соглашение.