Традиционно Украина, не приблизившись толком к Евросоюзу, стремится разорвать все отношения с Россией. Это при том, что сейчас Украина выживает за счёт российского угля и электроэнергии.

Эпидемия и вакцинация

На утро 12 февраля в стране заразились коронавирусом 1 262 867 человек. Недельный прирост составил 25 698 человек. На предыдущих неделях — 25,6 и 28,6 тыс.  

Единовременно болеет 132 538 человек, в то время как неделей ранее — 150 191.

Умерли 24 174 человека. Недельный прирост составил 787 человек. На предыдущих неделях умерло 908, 817 и 1 120 человек.

Вылечились 1 106 155 человек. Недельный прирост составил 42 564 человека, в то время как на прошлой неделе — 60,2 тыс., а на позапрошлой — 74,4 тыс.

В целом ситуация с заболеваемостью стабилизировалась и даже улучшается, потому наиболее актуальной темой является не наличие аппаратов ИВЛ или карантин, а вакцинация.

Вакцина о коронавируса официально на территорию Украины всё ещё не завозилась (кроме «оккупированных территорий»). Новости тут такие:

— 10 февраля Кабмин запретил регистрацию вакцин, произведённых в «стране-агрессоре». Сделано это было на фоне признания «Спутника» в мире вообще и в Европе в частности. Вероятно, это решение положило конец переговорам о закупке российской вакцины, которые, по слухам, велись со Словакией.

— 9 февраля вице-премьер Алексей Резников заявил, что часть своей квоты на закупку вакцины уступила Польша. Когда и как будет использована эта возможность — неизвестно.

Месть китайского дракона: почему Украина остается без вакцины
Месть китайского дракона: почему Украина остается без вакцины
© REUTERS, homas Peter/File Photo

— Выступая на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», и.о. посла США Кристина Квин заявила, что украинцы якобы не хотят прививаться из-за российской дезинформации, которая вызывает недоверие украинцев к вакцине.

— 9 февраля китайцы перенесли дату начала поставок вакцины Sinovac на апрель и предупредили о необходимости снижения результативности её применения до уровня менее 70% (это пороговое значение, указанное в контракте, и китайская вакцина, судя по всему, этому требованию не соответствует).

Комментировать тут, собственно, нечего. Одно радует: никакой катастрофы в связи с эпидемией на Украине всё же не случилось, потому цена неспособности украинских властей как-то решить проблему с вакцинацией не так высока, как могла бы быть.

Отношения с ЕС

11 февраля Европарламент утвердил доклад об имплементации Соглашения об ассоциации с Украиной. Доклад очень критичен по отношению к Украине. Основные претензии такие:

— «Никаких видимых мер не было принято в контексте деолигархизации страны, поскольку олигархи всё ещё имеют сильное влияние на украинскую экономику и политику, в частности на СМИ, судебную и правоохранительную системы».

ЕС прямо указывает, что ему мешает наличие на Украине крупного национального капитала. Украинская экономика должна контролироваться транснациональными корпорациями.

— Неудовлетворительная борьба с коррупцией.

Она ведётся в полном соответствии с рекомендациями ЕС и США. Может, это рекомендации неудовлетворительные?

— Низкий уровень доверия к судам, который надо преодолеть путём борьбы с коррупцией среди судей и повышения их независимости. При этом ЕП поддержал действия президента, направленные против Конституционного суда.

ЕС захотел переписать соглашение об ассоциации. Украину ждёт неприятный сюрприз
ЕС захотел переписать соглашение об ассоциации. Украину ждёт неприятный сюрприз
© Facebook, Mission of Ukraine to the EU

В общем, слова по поводу низкого уровня доверия и независимости судов тут лишние. Собственно, и сами суды лишние. Зачем вообще суды, если есть НАБУ, которое в резолюции хвалят?

Кроме того, в ходе 7-го заседания Совета ассоциации Украина—ЕС обсуждались перспективы изменения Соглашения об ассоциации.

Вполне вероятно, что в процессе Украину могут заставить присоединиться к европейским экологическим соглашениям, и тогда на украинскую продукцию, поставляемую в ЕС, введут «углеродный налог», размер которого определяется в зависимости от степени экологичности товара. Под удар попадёт в первую очередь украинская продукция химической и металлургической промышленности, сельского хозяйства.

И ещё один забавный момент: Украина декларирует присоединение к Объединённой энергосистеме ЕС, но сейчас получает недостающую электроэнергию из России. Вопрос о том, что было бы в случае присоединения к европейской системе, благоразумно не ставится.

Проблемы Пинчука

9 февраля правительство РФ ввело ответные санкции против Украины, ограничив, в частности, ввоз железнодорожных колёс, производством которых занимается компания «Интерпайп» Виктора Пинчука. Ещё летом против украинской продукции были введены антидемпинговые меры.

Главная причина была экономическая — в 2020 году выпуск грузовых вагонов в России снизился на 28,3%. Всего было произведено 57,1 тыс. вагонов. В то время как с Украины было поставлено 223 тыс. колёс (27,9 тыс. комплектов). Поставка дешёвых украинских колёс наносила ущерб российским производителям аналогичной продукции.

Привет олигарху. Почему Россия отказалась от украинских колёс
Привет олигарху. Почему Россия отказалась от украинских колёс
© РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

С другой стороны, были и политические соображения: Пинчук проводит на Украине политику, направленную на разрыв каких-либо отношений с Россией. В частности, антироссийскую пропаганду проводят медиахолдинг Пинчука и финансируемая им партия «Голос». Не говоря уже о связанном с ним выводке «соросят».

Вообще, хорошо, когда мечты сбываются. Пусть даже как-то не так — Пинчук, конечно, предпочёл бы, чтобы Россия не вводила санкции, а просто не существовала бы. Вообще, насколько можно понять, Пинчука судьба его предприятий не так чтобы сильно интересует — уже не первый год ходят слухи, что он постепенно распродаёт свои активы и собирается уехать в Европу.

Социология

По данным опубликованных на прошедшей неделе исследований (Центр им. Разумкова, «Рейтинг», Украинская социологическая группа) можно сделать три вывода.

Во-первых, украинцы очень недовольны нынешним курсом власти: свыше 70% считают, что страна идёт в неправильном направлении, наоборот — менее 20%. По данным «Рейтинга», с 2011 года наихудшее соотношение было в октябре 2018 года — 78 к 12%.

Оценка политики Зеленского уже соответствует оценкам политики Порошенко в конце его президентского срока. Причём случилось это именно тогда, когда Зеленский заговорил цитатами из Порошенко (он раньше ими тоже говорил, но всё же — для западной аудитории). Вопрос о том, что он имел в виду, заявляя, что является приговором для Порошенко, становится всё более острым.

Во-вторых, 54% граждан, опрошенных Центром Разумкова, согласны с мнением о необходимости отставки правительства, 52% — за роспуск Верховной Рады, 49% — за досрочные перевыборы президента.

Крах рейтинга Зеленского: и всё-таки он есть
Крах рейтинга Зеленского: и всё-таки он есть
© president.gov.ua

При этом рейтинги Зеленского и «Слуги народа» не такие уж низкие, действующий президент уж точно может победить на досрочных выборах, но сама по себе ситуация политического кризиса для него не слишком хороша.

В-третьих, по данным исследования группы «Рейтинг», 49% граждан поддерживают закрытие трёх телеканалов, а 72% поддерживают введение санкций против граждан и организаций, если их деятельность вредит интересам Украины.

То есть избиратели не будут возражать, если Зеленский прекратит политический кризис силовыми методами, введя санкции против всех, кто сомневается в том, что он — лучший президент в обозримой части Вселенной.   

 