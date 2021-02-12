Самые интересные новости недели были связаны с евроинтеграцией. Тут и принятие Европарламентом резолюции о ходе реализации Соглашения об ассоциации, и заседание Совета ассоциации Украина—ЕС, и новости о грядущих поставках вакцины из Европы на Украину… Правда, если события сами по себе позитивные, то результаты их неоднозначны

Традиционно Украина, не приблизившись толком к Евросоюзу, стремится разорвать все отношения с Россией. Это при том, что сейчас Украина выживает за счёт российского угля и электроэнергии.

Эпидемия и вакцинация

На утро 12 февраля в стране заразились коронавирусом 1 262 867 человек. Недельный прирост составил 25 698 человек. На предыдущих неделях — 25,6 и 28,6 тыс.

Единовременно болеет 132 538 человек, в то время как неделей ранее — 150 191.

Умерли 24 174 человека. Недельный прирост составил 787 человек. На предыдущих неделях умерло 908, 817 и 1 120 человек.

Вылечились 1 106 155 человек. Недельный прирост составил 42 564 человека, в то время как на прошлой неделе — 60,2 тыс., а на позапрошлой — 74,4 тыс.

В целом ситуация с заболеваемостью стабилизировалась и даже улучшается, потому наиболее актуальной темой является не наличие аппаратов ИВЛ или карантин, а вакцинация.

Вакцина о коронавируса официально на территорию Украины всё ещё не завозилась (кроме «оккупированных территорий»). Новости тут такие:

— 10 февраля Кабмин запретил регистрацию вакцин, произведённых в «стране-агрессоре». Сделано это было на фоне признания «Спутника» в мире вообще и в Европе в частности. Вероятно, это решение положило конец переговорам о закупке российской вакцины, которые, по слухам, велись со Словакией.

— 9 февраля вице-премьер Алексей Резников заявил, что часть своей квоты на закупку вакцины уступила Польша. Когда и как будет использована эта возможность — неизвестно.

— Выступая на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», и.о. посла США Кристина Квин заявила, что украинцы якобы не хотят прививаться из-за российской дезинформации, которая вызывает недоверие украинцев к вакцине.

— 9 февраля китайцы перенесли дату начала поставок вакцины Sinovac на апрель и предупредили о необходимости снижения результативности её применения до уровня менее 70% (это пороговое значение, указанное в контракте, и китайская вакцина, судя по всему, этому требованию не соответствует).

Комментировать тут, собственно, нечего. Одно радует: никакой катастрофы в связи с эпидемией на Украине всё же не случилось, потому цена неспособности украинских властей как-то решить проблему с вакцинацией не так высока, как могла бы быть.

Отношения с ЕС

11 февраля Европарламент утвердил доклад об имплементации Соглашения об ассоциации с Украиной. Доклад очень критичен по отношению к Украине. Основные претензии такие:

— «Никаких видимых мер не было принято в контексте деолигархизации страны, поскольку олигархи всё ещё имеют сильное влияние на украинскую экономику и политику, в частности на СМИ, судебную и правоохранительную системы».

ЕС прямо указывает, что ему мешает наличие на Украине крупного национального капитала. Украинская экономика должна контролироваться транснациональными корпорациями.

— Неудовлетворительная борьба с коррупцией.

Она ведётся в полном соответствии с рекомендациями ЕС и США. Может, это рекомендации неудовлетворительные?

— Низкий уровень доверия к судам, который надо преодолеть путём борьбы с коррупцией среди судей и повышения их независимости. При этом ЕП поддержал действия президента, направленные против Конституционного суда.

В общем, слова по поводу низкого уровня доверия и независимости судов тут лишние. Собственно, и сами суды лишние. Зачем вообще суды, если есть НАБУ, которое в резолюции хвалят?

Кроме того, в ходе 7-го заседания Совета ассоциации Украина—ЕС обсуждались перспективы изменения Соглашения об ассоциации.

Вполне вероятно, что в процессе Украину могут заставить присоединиться к европейским экологическим соглашениям, и тогда на украинскую продукцию, поставляемую в ЕС, введут «углеродный налог», размер которого определяется в зависимости от степени экологичности товара. Под удар попадёт в первую очередь украинская продукция химической и металлургической промышленности, сельского хозяйства.

И ещё один забавный момент: Украина декларирует присоединение к Объединённой энергосистеме ЕС, но сейчас получает недостающую электроэнергию из России. Вопрос о том, что было бы в случае присоединения к европейской системе, благоразумно не ставится.

Проблемы Пинчука

9 февраля правительство РФ ввело ответные санкции против Украины, ограничив, в частности, ввоз железнодорожных колёс, производством которых занимается компания «Интерпайп» Виктора Пинчука. Ещё летом против украинской продукции были введены антидемпинговые меры.

Главная причина была экономическая — в 2020 году выпуск грузовых вагонов в России снизился на 28,3%. Всего было произведено 57,1 тыс. вагонов. В то время как с Украины было поставлено 223 тыс. колёс (27,9 тыс. комплектов). Поставка дешёвых украинских колёс наносила ущерб российским производителям аналогичной продукции.

С другой стороны, были и политические соображения: Пинчук проводит на Украине политику, направленную на разрыв каких-либо отношений с Россией. В частности, антироссийскую пропаганду проводят медиахолдинг Пинчука и финансируемая им партия «Голос». Не говоря уже о связанном с ним выводке «соросят».

Вообще, хорошо, когда мечты сбываются. Пусть даже как-то не так — Пинчук, конечно, предпочёл бы, чтобы Россия не вводила санкции, а просто не существовала бы. Вообще, насколько можно понять, Пинчука судьба его предприятий не так чтобы сильно интересует — уже не первый год ходят слухи, что он постепенно распродаёт свои активы и собирается уехать в Европу.

Социология

По данным опубликованных на прошедшей неделе исследований (Центр им. Разумкова, «Рейтинг», Украинская социологическая группа) можно сделать три вывода.

Во-первых, украинцы очень недовольны нынешним курсом власти: свыше 70% считают, что страна идёт в неправильном направлении, наоборот — менее 20%. По данным «Рейтинга», с 2011 года наихудшее соотношение было в октябре 2018 года — 78 к 12%.

Оценка политики Зеленского уже соответствует оценкам политики Порошенко в конце его президентского срока. Причём случилось это именно тогда, когда Зеленский заговорил цитатами из Порошенко (он раньше ими тоже говорил, но всё же — для западной аудитории). Вопрос о том, что он имел в виду, заявляя, что является приговором для Порошенко, становится всё более острым.

Во-вторых, 54% граждан, опрошенных Центром Разумкова, согласны с мнением о необходимости отставки правительства, 52% — за роспуск Верховной Рады, 49% — за досрочные перевыборы президента.

При этом рейтинги Зеленского и «Слуги народа» не такие уж низкие, действующий президент уж точно может победить на досрочных выборах, но сама по себе ситуация политического кризиса для него не слишком хороша.

В-третьих, по данным исследования группы «Рейтинг», 49% граждан поддерживают закрытие трёх телеканалов, а 72% поддерживают введение санкций против граждан и организаций, если их деятельность вредит интересам Украины.

То есть избиратели не будут возражать, если Зеленский прекратит политический кризис силовыми методами, введя санкции против всех, кто сомневается в том, что он — лучший президент в обозримой части Вселенной.