В четверг, 11 февраля, Министерство культуры и информационной политики Украины внесло семерых российских артистов в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности. Причина - их участие в художественном фильме «Крым»

В списке очутились актёры, сыгравшие главные роли в фильме, — Роман Курцын и Евгения Лапова.

Как передаёт издание «Вести», в Минкульте заявили, что фильм «Крым» обратил на себя внимание, т.к. он был посвящён переходу полуострова в состав России, а съёмки картины инициировал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Тихановская высказалась о статусе Крыма © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В тот день же день министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что культура помогает его стране «защищаться от внешней агрессии».

«Культура — это не просто отрасль, которая требует средств. Это отрасль, которая даёт одну из наибольших (как в случае с креативными индустриями, например) добавленных стоимостей продуктов среди всех других индустрий. Отрасль, которая реально объединяет, сплачивает, которая показывает, что в разнообразии как раз и есть сила. И эта субъектность, как, например, у французской культуры, даёт возможность использовать её, в частности, и для защиты страны. Это наилучшая soft power, «мягкая сила», которая помогает нам защищаться от внешней агрессии», — заявил Ткаченко в интервью украинскому «Обозревателю».

Поэтому, по словам главы Минкульта, для него одной из важнейших целей является «поднять вес культуры до того уровня, чтобы потом её авторитет отстаивали сами украинцы».

Таким образом, на Украине продолжают бороться с культурой других государств, одновременно настаивая на ценности культуры в целом.

В то же время поразительно внесение в списки угрожающих национальной безопасности актёров фильма, который вышел на киноэкраны четыре года тому назад и вызвал ожесточённые споры как на Украине, так и в России.

Проблемный фильм

Фильм «Крым» вышел в прокат 28 сентября 2017 года. Он был посвящён в основном событиям весны 2014 года, хотя при этом в нём также рассказывалось и о событиях на Майдане.

Первая неделя показа «Крыма» сопровождалась скандалами. Так, руководство сайта «Кинопоиск» обвинило неизвестных в накрутке рейтинга ожидания фильма.

«В общем, по итогам истории с фильмом «Крым». Размах там, конечно, ого-го — некто, очень желавший повысить рейтинг ожидания у фильма, взломал аккаунты нескольких десятков тысяч пользователей КиноПоиска и поставил за них «Крыму» отметку «жду».

Сегодня утром у фильма было 70 тысяч отметок об ожидании и рейтинг 62%. Сейчас, когда мы удалили все скомпрометированные отметки, их осталось 17 тысяч, а общий рейтинг упал до 21%. Так что nice try. Но лучше бы такие усилия на качество фильмов тратили», — написала в Facebook 28 сентября 2017 года главный редактор сайта Елизавета Сурганова.

Уже после выхода фильма на «Кинопоиске» рейтинг «Крыма» оказался довольно низким, что дало основание режиссёру фильма Алексею Пиманову говорить о накрутках, но уже в другую сторону.

29 сентября 2017 года в сети появилось видео, где Пиманов говорит с кем-то по телефону.

«Ну ты «Кинопоиск» видел? Ну ты знаешь, что там боты работают? Такая знаешь прям провокация, конкретная такая наглая», — говорил Пиманов неизвестному собеседнику.

Правда, некоторые комментаторы назвали видео постановочным.

Как бы то ни было, мнения разделились. Некоторые кинокритики, в том числе и Евгений Баженов, фильм ругали. Баженов посвятил «Крыму» один из своих обзоров.

Видео 18+

Недовольные картиной зрители отмечали ходульность персонажей, неестественность фраз (так, в ответ на реплику главной героини «Да ладно», герой отвечал ей «Фигадно») и странный сюжет.

Те же, кому фильм понравился, указывали на то, что «Крым» хорош.

«Алексей Викторович Пиманов с душой эту картину делал», — рассказывал телеведущий и актёр Александр Стриженов.

«Этот фильм о том, что любовь сильнее всего», — отмечала телеведущая Елена Малышева.

Но прошёл октябрь 2017 года, и о фильме, казалось, позабыли.

И вот, четыре года спустя украинский Минкульт вспомнил об актёрах, сыгравших в кинокартине. Это может быть неспроста.

Повышая накал

Одновременно с Курцыным и Лаповой в список угрожающих национальной безопасности Украины лиц попали певцы мужской группы «Хор Турецкого» Павел Бердников, Алексей Александров, Контантин Кабанов, Михаил Кузнецов и Олег Бляхорчук. Депутат Госдумы: Самолеты НАТО над Крымом летать не будут © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Причина, по которой Украина внезапно решила добавить российских артистов в списки угрожающих национальной безопасности, может заключаться в курсе на эскалацию отношений, которые взял Киев в последнее время.

Так, на Украине попытались закрыть три телеканала — NewsOne, ZIK и «112 Украина». Их обвинили в том, что они — пророссийские.

«Тройка этих каналов содержала говорящие армии, которые очень профессионально обманывали и зомбировали <…> Решение СНБО законно, логично, оправданно и справедливо. А еще — полностью поддержано США и Евросоюзом и странами «большой семерки», которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

При этом формальным поводом были санкции в отношении владельца — нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака.

Журналистам каналов начали угрожать. Позже начали преследование не только сотрудников этих канала, но и бывшего главреда издания Украина.ру Алёны Березовской, в отношении которой СБУ начала проверку за интервью, которая та взяла у одного из лидеров ОПЗЖ — Виктора Медведчука. Бывшего главреда Украина.ру репрессировала СБУ © скриншот видео Украина.ру

Одновременно с этим обострилась обстановка в Донбассе и воинственная риторика украинских политиков. При этом в нарушении перемирия они обвиняют ДНР и ЛНР, призывая украинских военных жёстко отвечать на огонь, якобы ведущийся с противной стороны.

«Нарушают все возможные и невозможные договоренности. Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел», — заявил 7 февраля постпред Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

Эти слова предсказуемо вызвали негативную реакцию в ДНР и ЛНР. Как заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, заявление Кравчука является неприемлемым, а подобная позиция направлена на эскалацию конфликта.

Новые запреты со стороны Украины, касающиеся фильма четырёхлетней давности, свидетельствуют о том, что Киев продолжает повышать накал в отношениях с Россией. И ничем хорошим это не кончится.