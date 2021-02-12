По состоянию на 10 февраля около 2,2 миллиона россиян получили первый компонент вакцины «Спутник V», а оба — более 1,7 миллиона. Однако Россия пока отстает от мировых лидеров по вакцинации от коронавируса

Почти половина сербов предпочитает российскую вакцину

Первой страной Балканского полуострова, в которой началась вакцинация населения от COVID-19, стала Сербия, причем произошло это 24 декабря минувшего года — на три дня раньше, чем стартовала прививочная кампания в странах ЕС. Сначала сербов вакцинировали препаратом американо-германского производства Pfizer/BioNTech, первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла 30 декабря, а Sinopharm из КНР — 16 января. Вторая партия «Спутника V» прибыла в Белград 9 февраля.

Ныне Сербия, по данным исследования Оксфордского университета Our World in Data, занимает второе место по скорости развертывания вакцинации в Европе после Великобритании: более 550 тысяч сербов уже сделали первую прививку от COVID-19 при общей численности населения в семь миллионов. Как отметил 10 февраля телеканал Euronews, Сербия не получила ни одной дозы по программе Covax или от Евросоюза. По словам сербского президента Александра Вучича, использовалась вакцина, закупленная напрямую из США, России и Китая. Вакцинация от COVID-19 в Украине терпит крах: как ей мешают жадность и глупость чиновников

Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. В начале февраля госсекретарь Министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек, который сам привился российской вакциной, подчеркнул, что большинство граждан Сербии подают заявку на вакцинацию препаратом «Спутник V». «Сохраняется больший интерес к вакцине „Спутник V" относительно препаратов производства Pfizer и Sinopharm. В процентах это от 38% до 42% человек, которые выбрали российскую вакцину, ещё 20% — Pfizer, 20% — китайскую вакцину, а остальные Moderna и AstroZeneca», — заявил Джерлек.

В четверг, 11 февраля, в Белград прибыла группа экспертов из РФ для оценки возможностей производства российской вакцины «Спутник V» в Сербии. В составе делегации представители Минпромторга РФ, Центра имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Как отметил сербский министр по инновациям Ненад Попович, Белград надеется приступить к производству вакцины в два этапа: сначала осуществлять расфасовку, а затем и «полный цикл производства».

«Спутник V» ждут и в других балканских странах

Очевидно, в Сербии в первую очередь рассчитывают на рынок стран бывшей Югославии, где уже зарегистрирована вакцина «Спутник V». Так, 8 февраля Агентство по лекарственным средствам Боснии и Герцеговины (БиГ) разрешило использование российской вакцины против коронавируса после того, как определило, что пробные дозы препарата соответствуют предписанным критериям качества.

Первые 2000 доз вакцины «Спутник V» были доставлены в аэропорт Сараево на прошлой неделе по запросу Министерства здравоохранения Республики Сербской (одного из субъектов БиГ), власти которой провели независимые переговоры с российским производителем и договорились о поставках 400 000 доз вакцины. Первая же партия будет использована для вакцинации тысячи медицинских работников Республики Сербской, что планируют сделать до конца текущей недели. Бандеровцы и «Спутник V». Как Украина пошла против Бандеры © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

В четверг, 11 февраля, Институт лекарств и медицинских средств Черногории выдал разрешение на поставки в страну вакцины от коронавируса российского производства «Спутник V». Как сообщил сотрудник Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Сергей Болевич, первая партия российской вакцины поступит в Черногорию до конца февраля, сначала в республику отправят до 15 тысяч доз вакцины, а затем ещё 50 тысяч. В настоящее время в Черногории не проводится массовая вакцинация от COVID-19 из-за отсутствия препаратов для иммунизации.

В тот же день в посольстве РФ в Загребе рассказали журналистам, что граждане Хорватии и находящиеся в стране россияне массово обращаются в посольство России с просьбой предоставить им вакцину «Спутник V», несмотря на то что импорт лекарств и иммунизация не входят в компетенцию диппредставительства. «Для импорта в Хорватию любых лекарственных средств необходимы соответствующие разрешения госорганов и компетентных структур ЕС», — отметили в дипмиссии РФ.

«Посольство готово приложить все усилия для интенсификации двустороннего диалога и максимально быстрого решения вопроса поставок вакцины российского производства, если будет инициатива со стороны хорватских властей. К сожалению, до сих пор мы не получили никакого официального запроса от хорватской стороны в связи с поставками вакцины», — подчеркнули российские дипломаты. Скорее всего, причиной этого является тот факт, что «Спутник V» используется и будет производиться в Сербии, с которой Хорватия так и не наладила нормальные отношения после балканских войн 1991-1995 годов.

100 миллионов доз вакцины «Спутник V» может быть поставлено в ЕС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе, и в Брюсселе ее получили, заявили в фонде 9 февраля. «Фонд имеет в распоряжении официальное подтверждение от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) о том, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется EMA», — пояснили в РФПИ.

В тот же день глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что поставки вакцины «Спутник V» в Евросоюз могут начаться не ранее мая-июня, только после завершения основной части массовой вакцинации в России. «То есть только после того, как все желающие в России, которые хотели провакцинироваться, будут провакцинированы», — сказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24». Ранее разработчики вакцины в её Twitter-аккаунте сообщали, что РФПИ может поставить в ЕС 100 миллионов доз «Спутника V» уже во втором квартале 2021 года, однако после завершения основной части кампании массовой вакцинации в России. Литва отказалась закупать «Спутник V» ради Украины © РИА Новости, Мариус Баранаускас | Перейти в фотобанк

В случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Европейской комиссии (ЕК) российская вакцина сможет централизованно поставляться во все страны ЕС. Однако 10 февраля на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК заявил, что «Спутник V» не является частью стратегии вакцинации Евросоюза, поэтому страны — члены ЕС имеют возможность договариваться с её производителями напрямую. «Будет или нет „Спутник V" частью стратегии по вакцинации, это всегда может обсуждаться государствами — членами ЕС и Европейской комиссией», — сказал он.

Представитель ЕК добавил, что одним из критериев при выборе вакцины для централизованной закупки в ЕС является наличие производственных мощностей на территории Европейского союза, что должно облегчить доступ европейцев к вакцине и минимизировать риск перебоев с поставками. А уже на следующий день исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс сообщил, что немецкие компании ведут переговоры о скорейшем начале производства российской вакцины «Спутник V», причём до её одобрения в ЕС она могла бы поставляться в третьи страны. Ныне «Спутник V» зарегистрирован в 25 странах мира.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте 10 февраля, заявила, что Брюссель намерен ускорить процедуру допуска вакцин от коронавируса в странах ЕС. Она указала, что, во-первых, Европейское агентство по лекарственным средствам должно быстрее получать информацию о результатах клинических испытаний, во-вторых, ЕК активно работает над совершенствованием правовой базы, которая позволит ускорить процесс исследования и лицензирования.

Хроника вакцинации от COVID-19 в России и мире

Почти 7 миллионов доз вакцины «Спутник V» произведено и введено в гражданский оборот, в следующем месяце планируемая мощность на четырёх производственных площадках достигнет около 10 миллионов доз вакцин, сообщил 10 февраля заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов. Он также отметил, что около 2,2 миллиона человек получили первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V», а оба компонента — более 1,7 миллиона человек.

«По оптимистическому сценарию, до середины лета может быть проведена основная часть вакцинации населения, таким образом, что цифра будет достигнута 70% иммунной прослойки — это условие, которое позволяет остановить эпидемиологический процесс. По пессимистическим сценариям — процесс вакцинации будет завершен до начала осени», — сообщил Логунов в рамках круглого стола «Вакцинация от COVID-19 — эффективный барьер вызовам пандемии».

Во вторник, 9 февраля, министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что до конца февраля получить первую прививку от COVID-19 смогут до 4 миллионов французов. Ныне во Франции первую дозу препарата получили почти 1,9 миллиона человек, а две — порядка 250 тысяч. Сам министр, профессиональный врач-невролог, сделал себе прививку 8 февраля препаратом AstraZeneca, чтобы развеять сомнения сограждан в этой вакцине.

Также 9 февраля советник израильского посольства в РФ Владимир Шкляр сообщил, что через два месяца всё взрослое население Израиля будет привито от COVID-19. Первая прививка сделана уже более 3,37 миллиона человек, то есть почти 38% населения Израиля. Вакцинация населения в Израиле началась 20 декабря. К настоящему времени полностью вакцинирована почти пятая часть всего населения страны, составляющего 9,3 миллиона человек. Израиль является мировым лидером по числу прививок на 100 человек — 69,46, далее следуют ОАЭ (43,47), Великобритания (20) и США (13,53).

В Европейском союзе этот показатель составляет 4,13, если же говорить о странах — членах ЕС, то здесь впереди всех Дания (6,1) и Литва (5), но в обеих странах менее полумиллиона привитых. Среди крупных государств Евросоюза тройку лидеров образуют Испания (4,78), Польша (4,7) и Италия (4,6). В России число прививок на 100 человек составляет 2,67, в Китае — 2,82, хотя в этой стране привито уже свыше 40 миллионов людей. В ближайшее время темы вакцинации в Китае ускорятся, ведь на этой неделе регулятор КНР одобрил к применению среди всех групп населения вакцину против коронавируса COVID-19 компании Sinovac.