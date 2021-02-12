Первый день Всебелорусского народного собрания (ВНС) завершился предсказуемо: единогласное голосование 2,5 тысяч участников, длительное выступление Александра Лукашенко, хвалебные речи делегатов. Правда, без громких заявлений всё-таки не обошлось

С открытием мероприятия и вступительным словом Александра Лукашенко подтвердились ожидания, что Всебелорусское народное собрание очень напоминает по духу съезды КПСС.

Это действительно так. Президент прямо указал на преемственность ВНС от советских традиций: он тоже проходит раз в пять лет, и на нем точно так же рассматривают планы развития на ближайшую пятилетку.

Похожим оно оказалось и по иным признакам. Пусть в Белоруссии, в отличие от СССР, нет однопартийной системы, но абсолютное большинство присутствующих так или иначе представляли «партию власти»: депутаты, чиновники, силовики, журналисты государственных изданий, директора заводов и фабрик, академики государственных институтов. Они были слегка разбавлены бюджетниками, которых местные власти предварительно отбирали для участия.

Такой состав отразился на голосовании. Когда Лукашенко во время вступительного слова предложил проголосовать делегатам за предложенный им состав президиума ВНС — все 2,5 тысяч человек единогласно подняли руки. Всенародное собрание разозлит часть белорусов — журналист © Владимир Трефилов

Тенденция повторилась и когда к микрофону вышел премьер-министр республики Роман Головченко. Он предложил голосованием утвердить состав представительных органов Собрания: Секретариата, Редакционной комиссии, Мандатной комиссии и Счетной комиссией. По поводу утверждения их членов мнения 2,5 тысяч делегатов снова абсолютно совпали: не было ни одного проголосовавшего против, ни одного воздержавшегося.

Когда вступительная часть была окончена, слово взял Александр Лукашенко. Его четырехчасовое выступление было программным на ближайшие пять лет, и, безусловно, именно его можно считать центральным событием всего двухдневного форума.

О политическом кризисе и выборах

Президент начал свое выступление с наиболее острой темы для Белоруссии — массовых протестов. «Беларусь подверглась жесточайшей атаке извне. Опираясь на определенные внутренние силы, была предпринята попытка мятежа», — заявил Александр Лукашенко.

Это означает, что глава государства остался при своем мнении: все события последних месяцев в республике — это сугубо «внешнее вмешательство». Власть не желает публично признавать, что внутренний социальный кризис вызван недоверием части населения к официальным результатам выборов, а белорусское общество может быть расколото и разобщено. Каждая авторитарная система привыкла опираться на «монолитное», коллективистское общество. Когда люди объединены либо какой-то идеей, либо слабым интересом к политике. Только это дает политикам карт-бланш на авторитарное правление.

В то же время внутренние политические кризисы, сотни тысяч недовольных на улицах, самоорганизация протестов, иная активность свидетельствуют об обратном: население Белоруссии стало отнюдь не монолитным, а наоборот довольно активным и политизированным. Мамонтов рассказал, решит ли Всебелорусское народное собрание кризис в стране © Sputnik / Miroslav Rotari

Для того, чтобы управление таким обществом было эффективным и опиралось на легитимность, необходимо заключать новый «социальный контракт». А именно развивать политическую систему, демократизировать её, чтобы недовольным была предоставлена трибуна для цивилизованного диалога с властью, а также инструменты для влияния на развитие государства.

Лукашенко также в очередной раз жестко раскритиковал оппозицию: «Я в это СИЗО пошел, чтобы посмотреть на них. Абсолютно демократичное предложение. Они говорили, что хотели. Бабарико на меня этот смотрит, аж Тихановский свой картуз поднял, они с удивлением на меня смотрели. Я говорю: «Ребята, извините, что я вас перебиваю, но я рад, что вы не пришли ко власти. И не потому, что вы бы страну перевернули! Вы бы только попробовали ее перевернуть, а дальше народ бы вас растоптал». Народ никогда не примет ту политику, которую они предлагают», — заявил Лукашенко.

В результате этого стало понятно, что вряд ли власть пойдет на полноценный диалог с главными представителями оппозиции для разрешения политического кризиса. Ни сейчас, ни в будущем.

О выборах

Несмотря на то, что Лукашенко считает причиной кризиса внешнее вмешательство, он всё-таки коснулся темы фальсификации выборов, которая которая стала стартом протестов, политического кризиса по версии протестующих и оппозиции. «Говорят: там что-то нарисовали президенту действующему. (…) У наших же губернаторов есть привычка — показать, у кого лучше. И кто-то там полпроцента-процент-два мог дописать. Ну нельзя же нарисовать 80%. Ну хорошо, не 80%, пусть будет 76%. Пусть даже будет 68%. (…) Но все равно мы победили», — заявил он.

То есть, глава государства не отрицает вероятность фальсификации выборов, при этом демонстрирует, что «даже в таком случае он не мог набрать менее половины голосов избирателей». Таким образом, соглашаясь с тем, что могли быть приписки, Лукашенко повышает уровень собственной легитимности как внутри, так и за пределами республики. Эксперт: Всебелорусское собрание — это не срез общества © РИА Новости, Виктор Драчев | Перейти в фотобанк

О конституционной реформе и транзите власти

Чем больше «сдувались» протесты, тем дальше, на задний план отходила и тема конституционной реформы. Сначала власть видела в ней один из путей разрешения политического кризиса, предложив недовольной части населения в качестве консенсуса конституционную реформу, отдав часть полномочий президента парламенту и правительству. В октябре прошлого года глава белорусского государства анонсировал, что делегатам собрания будет также доложено и о работе над конституционной реформой.

Но в январе президент заявил, что проект изменений в основной закон будет готов лишь к концу 2021 года. Всё это давало основания полагать, что на ВНС так и не дадут ответ на вопрос, как будет меняться белорусская конституция, а вместе с ней и система власти.

На этот раз Лукашенко лишь обозначил новые примерные сроки, когда будет готов проект новой Конституции и вынесен на обсуждение — аж начало 2022 года. Что касается конкретных изменений, они также были обозначено очень условно и широко. Как и ранее, речь идет о перераспределении полномочий президента с парламентом и правительством.

Хотя для разрешения политического кризиса даже максимально оперативное внесение изменений в Конституцию вряд ли смогли бы примирить стороны. Оппозиция и протестующие не предъявляют никаких претензий к конституции — их волнует в первую очередь отставка власти.

Высказался президент и о своем уходе из власти. Он назвал два условия, при соблюдении которых он покинет кресло президента — отсутствие протестов и гарантия неприкосновенности своих сторонников и чиновников. В то же время оппоненты власти неоднократно заявляли, что будут протестовать и оказывать давление на официальный Минск, пока не будут выполнены их условия, среди которых отставка власти.

Таким образом, Лукашенко еще раз подтвердил, что у него и его окружения с протестующими совершенно разное понимание перемен в обществе и политичкеском устройстве страны.

Об экономике и бизнесе

В экономическом развитии на ближайшие пять лет Лукашенко продемонстрировал стремление оставить существующую модель, которую власть называет социально-ориентированной. Много говорил о сохранении крупных государственных предприятий и недопущении их приватизации.

В целом выступление Лукашенко можно охарактеризовать одной цитатой белорусского президента: «Никаких шараханий быть не должно. Эволюционно надо развиваться».

Президент также заявил о намерении активизировать в ближайшие пять лет импортозамещение. В частности, поставил задачу увеличить долю белорусских лекарств на рынке республики с 50% до 70-75% от общего объема потребления. Дзермант: Всебелорусское народное собрание — это возможность для оппозиции © Facebook, Алексей Дзермант

При этом, в очередной раз досталось бизнесменам. «Жестко поступили с теми частниками, которые вели негосударственную политику. (…) И вы должны знать, что это была моя команда. Всегда бизнес предупреждал: у нас не запрещено заниматься политикой, но помните, если вы из бизнеса приходите в политику, там другие законы. Они пришли, растопырив пальцы, со своими понятиями и законами. Мы их по-белорусски вынуждены были поставить на место», — высказался Лукашенко, вероятно, имея ввиду тех предпринимателей, которые поддержали забастовку и протесты в целом.

О внешней политике

Лукашенко много говорил о многовекторности. По его словам, поскольку республика находится в центре Европы, то так или иначе вынуждена сотрудничать со всеми странами и союзами. Но несмотря на данные заявления, Россия была обозначена в качестве основного партнера: «Пока мы стоим плечом к плечу, спиной к спине, никто нас на колени не поставит и не наклонит».

В то же время белорусский лидер подчеркнул, что Союзное государство предполагает сохранение суверенитетов двух стран, и высказался, что не считает нужным формирование общих наднациональных органов с Россией, мол, хватает и ныне действующих органов.

Реальное развитие отношений до сих пор зависит исключительно от двусторонних связей Минска и Москвы.

«Мы видим большое развитие кооперационных связей через более широкое участие отечественных производителей в реализации национальных проектов России. Сегодня открыто заявляем о готовности к дальнейшей предметной работе по повышению межотраслевого сотрудничества», — отметил Лукашенко.

Главной и, пожалуй, единственной сенсацией первого дня мероприятия стало выступление главы МИД республики Владимира Макея, который, начав с обоснования пресловутой многовекторности, подтвердил планы официального Минска продолжить политику диверсификации рынков, однако затем заявил следующее: «В современном глобализированном мире, пронизанном интернационализацией, нейтралитета в его классическом понимании уже не существует. Предлагается учесть данный аспект при работе над поправками в Основной Закон».

Это даёт повод думать, что в новой конституции может быть либо отменено указанное положение, либо закреплена ориентация на союз с Россией.

Заключение

Общие впечатления от первого дня ВНС: власть не настроена проводить кардинальные реформы — практически все озвученные тезисы были либо высказаны ранее, либо находились в русле государственной политики последних лет.

Даже во время анонсирования конституционной реформы Лукашенко упомянул результаты социологического исследования, выполненного по заказу власти, результаты которого говорят о том, что «большинство белорусов устраивает нынешняя конституция». Однако он все равно идет на перераспределение полномочий в системе власти, чтобы в случае смены руководства она была более устойчивой. И еще одно: для Лукашенко важно, как можно сделать вывод из первого дня ВНС, что конституционные изменения продиктованы самим президентом, а не возникшим в стране политическим кризисом.