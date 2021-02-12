Война украинской власти против оппозиционных СМИ продолжается. Группа нардепов из фракций «Европейская солидарность» и «Голос» зарегистрировала в Верховной Раде Украины проект постановления о временном приостановлении аккредитации журналистов и технических работников закрытых телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций сроком на пять лет против оппозиционных информационных телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK, владельцем которых является депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак.

Ограничения предполагают, в частности, аннулирование или приостановку действия лицензий, запрет на распространение сигнала вещателя на Украине, прекращение предоставления услуг по ретрансляции телепрограмм.

После этого телеканалы прекратили свое вещание в эфире, в настоящее время прямая трансляция идёт в YouTube. Но и это раздражает власти: глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявлял, что его ведомство направит в YouTube просьбу закрыть страницы каналов NewsOne, ZIK и «112 Украина», поскольку, по его мнению, эти каналы в любом виде трансляции «представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины».

Власти особо и не скрывают, что телеканалы закрыли не только и не столько как активы попавшего под санкции нардепа (отметим, что украинское законодательство вообще не предусматривает введения санкций против граждан Украины. — Ред.), но и как источник некоей «неправды». Как написал Зеленский в своём Twitter, «Украина решительно поддерживает свободу слова». Но «не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к Евросоюзу и евроатлантической интеграции».

«Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», — написал глава государства. Написал на английском, явно адресуя своё послание не телезрителям украинских городов и сёл.

Комментируя события, ряд экспертов высказывали предположение, что команду закрыть телеканалы Зеленский мог получить от западных партнёров Киева. Впрочем, гипотезу о причастности США к этому инциденту отверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Высказывается также версия, что решение было спонтанной реакцией на результаты социсследований, согласно которым партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) вышла в лидеры электоральных симпатий. Однако, как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, решение ввести санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK тщательно готовилось в течение восьми месяцев.

В ОПЗЖ решение Зеленского назвали «актом узурпации власти, откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране, попранием всех международных принципов и норм демократии». Партия провела внеочередной съезд, приняв резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского.

Дело не только в блокировке телеканалов. Как пояснил журналистам сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко, «президент не выполнил своих предвыборных обещаний, среди которых главные — мир на Донбассе, борьба с бедностью, снижение коммунальных тарифов, обеспечение равных прав региональных языков».

По словам политика, «всё это стало причиной катастрофического падения доверия людей» как к самому Зеленскому, так и к его партии «Слуга народа». Именно страх и падение доверия вынудили президента пойти на такие меры, как закрытие телеканалов, считает Бойко. Он отметил, что «только импичмент президента и полная перезагрузка власти может остановить падение страны в пропасть».

Это падение началось не вчера. В ходе состоявшегося 11 февраля украинско-российского телемоста участники дискуссии вспомнили о многих случаях ущемления свободы слова (в частности, о том как был закрыт телеканал КРТ). А доктор политических наук, блогер Александр Семченко напомнил о судьбе канала UBR, о нападениях национал-радикалов на медиахолдинг «Вести» (это происходило при режиме Порошенко. — Ред.). По словам Семченко, «то, что на Украине сейчас происходит, — это всего лишь продолжение политики Порошенко, и Зеленский по сути — это Порошенко второго срока». Хотя Зеленский пришёл к власти совсем на других лозунгах.

Эксперт также отметил, что обещание мира забыто, наоборот, на оставшихся в украинском эфире телеканалах в последние несколько дней «раскручивается тема войны, причём в довольно жёсткой риторике». Тут кстати будет напомнить о версии, согласно которой оппозиционные телеканалы закрыли в преддверии будто бы подготавливаемой «маленькой победоносной войны». Но будет ли такая война маленькой? Какими могут быть последствия?

По словам Семченко, раскол в украинском обществе углубляется, и все наблюдаемые процессы могут привести «к распаду Украины как целостного государственного образования».

Ранее глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко назвал санкции против трёх украинских телеканалов наступлением на свободу слова. Запрет телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK осудил генеральный секретарь Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикардо Гутьеррес.

Появились сообщения, что журналисты трёх закрытых телеканалов готовятся создать один новый телеканал. Удастся ли осуществить этот план в нынешних условиях — это вопрос.

Тем временем главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале предложила работу сотрудникам украинских СМИ, «только что закрытых демократом Зеленским». Как позднее сообщила Симоньян в интервью изданию Украина.ру, за несколько дней после этого предложения уже получены «сотни резюме».