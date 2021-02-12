В конце февраля исполняется шесть лет Минским соглашениям. Каковы причины неисполнения положений документа, подписанного Украиной, и какие дальнейшие перспективы урегулирования конфликта на Донбассе - разбирались эксперты

Зеленский в компании послов G7 прибыл на передовую в Донбассе © president.gov.ua Марат Баширов

— Вины России в этом нет — она делает гораздо больше, чем должна была делать как просто гарант и наблюдатель за этим процессом, потому что вся гуманитарная помощь, которая на сегодняшний день оказывается Донбассу, идет за счет России. Европа не помогает Донбассу ничем. А не реализуются они по одной причине, которая известна всем: Киев и не собирался реализовывать. Они заключали Минские соглашения для того, чтобы остановить наступление ополченцев, они спасали свою шкуру. А выполнять они их не будут.

Российский политолог Виталий Третьяков

— Киев давно уже признал, что со стороны Украины и Порошенко это был вынужденный шаг, в противном случае это привело бы к дальнейшему продвижению войск ЛНР и ДНР с непредсказуемыми последствиями для киевского режима. Фактически было зафиксировано поражение украинских вооруженных сил и то, что территории, которые считались «оккупированными», остаются вне юрисдикции Украины. На данном театре военных действий это была капитуляция. Чуть позже они стали заявлять, что выполнять Минские соглашения они не будут. Ныне значительная часть украинского политического класса считает, что, если выполнить эти соглашения и ДНР и ЛНР вернутся под юрисдикцию Украины, это, во-первых, приведет к дестабилизации нынешнего режима на Украине, потому что большинство населения этих территорий не будут лояльными Киеву. Второе — это вызовет цепную реакцию в других областях Украины. Коль скоро ДНР и ЛНР получат какую-то степень автономии, этого потребуют и другие регионы, что приведет Украину к ее окончательному распаду. Во всех этих соображениях есть резон.

Российский политолог Сергей Марков

Эксперт рассказал, при каких условиях США войдут в «нормандский формат» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Сепаратистское движение Донбасса ориентировано не на независимость самого Донбасса, а на отделение от Украины с целью присоединения к России. Таких движений в мире много: Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Нагорный Карабах, албанское движение Македонии, Сербии. А вот центральное правительство является очень необычным. Украинский режим является не просто марионеточным, он прямо противоречит национальным интересам Украины, ненавидим абсолютным большинством граждан Украины, поэтому может сохраняться с помощью антидемократических методов.

Баширов: США выгоден тлеющий конфликт в Донбассе © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Политолог Владимир Корнилов

— Мы видим, что чем дальше, тем чаще и больше Украина, киевские власти, лично президент Украины признаются в том, что они не собирались выполнять Минские соглашения. И поразительнее всего то, что те же самые люди, которые об этом заявляют, заявляют о том, что Россия якобы не выполняет эти Минские соглашения, и требуют новых и новых санкций за невыполнение этих самых Минских соглашений. Мы слышали уже пояснение Зеленского, причём с трибуны Верховной Рады, вполне официальное заявление, что он бы и рад выйти из этих соглашений, но они нужны для того, чтобы оказывать санкционное давление на Россию.