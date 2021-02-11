Умер Андрей Бородин - наш коллега, шеф-продюсер издания Ukraina.ru, многие годы возглавлявший бюро РИА Новости на Украине. Это произошло в четверг в одной из московских клиник

Коллеги и друзья говорят о нем: «Большой и веселый человек». На журфак МГУ он пришел после армии, из морской пехоты — взяли на флот за рост и физические данные. Знаток испанского — учился на Кубе, затем многие годы работал там корреспондентом Телеграфного агентства Советского Союза. Мог часами рассказывать, как прекрасна Гавана весной, что главное было в политике Латинской Америки в 1980-е и почему кубинская медицина — одна из лучших. После этого, уже в Москве, с начала 1990-х была работа в Интерфаксе, газетах «Сегодня», «Русский телеграф», РБК.

С 2011 года Андрей Бородин возглавлял представительство РИА Новости на Украине. Майдан, возвращение Крыма в Россию, война на Донбассе — все происходило на его глазах, работа стоила серьезных усилий и нервов. В мае 2018-го — одиннадцать часов обыска его квартиры сотрудниками СБУ, закрытие представительства украинскими властями и возвращение в Москву. Мечтал вернуться работать на Украину, но, к сожалению, организм не выдержал осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Андрею Бородину был 61 год.