Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 11 февраля, вместе с послами «Большой семёрки» посетил Донбасс, в том числе и линию соприкосновения. Он пытается убедить Запад в том, что его страна невиновна в нарушении Минских соглашений

Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что в Донбасс прибыли послы Германии, Франции, Канады, Великобритании, Швеции и временный поверенный в делах США на Украине, «чтобы собственными глазами увидеть, что Украина выполняет все взятые на себя в переговорном процессе обязательства».

Однако у жителей Донбасса совсем другое мнение по поводу того, придерживается ли Украина Минских соглашений.

«Случайно ли Украина активизировалась синхронно с волнениями в России? Артобстрелы на многих участках фронта, закрытие оппозиционных СМИ, объявленных пророссийскими, заявления о переносе «Минска» в Варшаву — все выглядит хорошо сакцентированной провокацией. Почему сейчас? А когда обострение внутренних проблем — тогда активность на внешнем контуре совсем не на руку», — заявил основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Украина нагнетает обстановку в Донбассе. А обвинить в этом пытается Россию. И делает это не просто так. Виталий Третьяков: ДНР и ЛНР нужно дождаться распада Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

Виновна ли Россия

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько уверен: если Россия в чём-то и виновна, то не в нарушении Минских соглашений.

«Российской вины здесь, безусловно, никакой нет. Единственное, в чем можно упрекнуть Россию, так это в том, что она в принципе пошла на Минские соглашения, а не задушила Украину в 2014 году как государство в целом», — заявил Безпалько в интервью изданию Украина.ру.

По его словам, Россия, наоборот, пытается всячески прийти к какому-то мирному соглашению.

«Даже по поводу Крыма Россия стремится к переговорному процессу, хотя при этом всегда наши чиновники оговариваются, что суверенитет России над Крымом не обсуждается», — подчеркнул Безпалько.

Публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман тоже уверен: вины России в нарушении Минских соглашений нет.

«Что касается вины, то чаще всего она определяется по принципу, описанному Иваном Андреевичем Крыловым: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». В данном случае кушать хотят киевские террористы. Они подписывали Минские соглашения оба раза после разгромов, когда значительные контингенты их войск оказывались в окружении и без малейших шансов прорвать это окружение хоть снаружи, хоть изнутри, и, соответственно, рассматривали эти соглашения как военную хитрость с целью высвободить войска и продолжить войну в дальнейшем. Они, собственно, этого и не скрывают и регулярно открытым текстом говорят: мы Минские соглашения выполнять не будем», — подчеркнул Вассерман. Анатолий Вассерман: Хозяевам Украины невыгодно выполнение Минских соглашений © РИА Новости, Александр Натрускин

По его словам, Украина пытается переложить вину на Россию, хотя при этом именно Киев не выполняет Минские соглашения.

«Они при этом пытаются перевалить вину со своей головы на здоровую и обвиняют в невыполнении соглашений Российскую Федерацию, хотя Российская Федерация вообще не входит в число участников соглашений. Российская Федерация — гарант их исполнения, что, как вы понимаете, существенно отличается», — подчеркнул Вассерман.

Он, как и другие эксперты, весьма пессимистичен в том, что касается будущего соглашений.

Безрадостные перспективы

Безпалько, рассуждая о Минских соглашениях, категоричен.

«Знаете, несколько странно сейчас обсуждать Минские соглашения, которые давным-давно умерли, уже истлели и превратились в прах. Минские соглашения неактуальны: Украина с самого первого дня не собиралась их соблюдать, и сейчас те меры, которые пытается вместо Минских соглашений Украина каким-то образом принять и закрепить в документальном или дипломатическом поле, совершенно другие. Они отличаются от Минских соглашений», — подчеркнул он в интервью изданию Украина.ру.

Эксперт выступает за то, что России «нужно пересматривать свою политику в отношении Донбасса вне зависимости от Минских соглашений».

Российский политолог Виталий Третьяков тоже без оптимизма воспринимает будущее Минских соглашений. Богдан Безпалько: России нужно менять политику в отношении Донбасса без оглядки на «Минск» © РИА Новости, Нина Зотина

«Выполнение Минских соглашений для Киева нереально. Если бы нашелся какой-то президент или команда, которые бы взялись всерьез за выполнение этих соглашений, то они были бы свергнуты местными националистами, которые усиливают свои позиции. Это видно на примере Зеленского, который из более-менее нормального артиста, говорящего на русском языке, превращается в откровенного бандеровца и не пытается это скрыть», — отметил он в комментарии изданию Украина.ру.

Вассерман, в свою очередь, уверен, что выполнение Минских соглашений возможно лишь в том случае, если власть Украины будет переформатирована.

«Та форма соглашения, что продиктована при активном участии Российской Федерации, создана именно в расчете на то, что для выполнения этих соглашений Украина должна быть переформатирована. Украина должна обрести власть не нацистскую и не террористическую», — отметил эксперт.

По его словам, те, кто действительно контролируют украинскую политику, этого не допустят.

«Естественно, хозяевам Украины это невыгодно, поэтому Минские соглашения не будут выполняться и в дальнейшем. И естественным образом в этом невыполнении будут обвинять Российскую Федерацию — ну, не обвинять же киевским террористам самих себя», — подчеркнул Вассерман.

Таким образом, все опрошенные изданием Украина.ру эксперты отмечают: перспектив у Минских соглашений нет. Да и они по сути не выполняются.