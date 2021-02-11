В конце марта в двух избирательных округах Украины состоятся довыборы депутатов Верховной Рады

В двух противоположных частях страны, в Ивано-Франковской и Донецкой областях, депутаты парламента были избраны мэрами своих городов и на этом основании сложили депутатские полномочия. Для политических лидеров, не попавших в Раду, открывается новая возможность, поэтому борьба за два места предстоит нешуточная.

Ивано-Франковская область: конкуренция между националистами

Силач-рекордсмен пойдет на выборы в Раду от партии Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Елена Самбул, она же Маруся Зверобой. В 2014 году она была командиром батальона ДУК «Правый сектор»*, а затем служила по контракту в ВСУ. В 2019 году она прославилась своими резкими высказываниями в адрес президента Зеленского, содержащими, по мнению правоохранителей, угрозы убийства.

«Ты туда чаще приезжай, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя подорвет. Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы», — говорила на видео Маруся Зверобой по поводу визита Зеленского на линию фронта.

Украинские суды обычно не торопятся с осуждением националистов, даже если речь идет об угрозах президенту, но в партии Петра Порошенко посчитали, что ей лучше иметь депутатскую неприкосновенность.

Однако на националистическом фланге ей придется конкурировать еще с одним ультраправым, Русланом Кошулинским, заместителем главы партии «Свобода». Партия «Свобода» уже обрушилась на Марусю Зверобой с критикой. Известная своими резкими националистическими комментариями русофобка Ирина Фарион опубликовала статью, назвав конкурентку «Манькой Облигацией из Рошен», ставя под сомнение ее участие в АТО, а также обвиняя в коррупции.

Взаимоотношения между «Свободой» и «Евросолидарностью» на Западной Украине сейчас весьма натянутые — обе партии буквально «вытаптывают» националистическое поле.

Президентская партия «Слуга народа» идет по проторенной дорожке, выдвигая медийных персон. Ее кандидатом 11 февраля был выдвинут известный спортсмен Василий Вирастюк, заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула «Самый сильный человек мира» 2004 года, неоднократный чемпион мира в силовом многоборье. Поскольку «самому сильному человеку» придется в этот раз побороться, в том числе и с женщиной, Марусей Зверобой, вся армия «порохоботов» набросилась на него в сети, обвиняя в продажности.

Националист Кошулинский может попасть в Верховную Раду © commons.wikimedia.org, ВО «Свобода» Александр Шевченко, совладелец элитного курорта «Буковель» и депутат областного совета. Его выдвигает партия Игоря Палицы и Игоря Коломойского «За будущее». Поскольку его можно назвать самым состоятельным из кандидатов, округ буквально напичкан бигбордами и прочей рекламой Александра Шевченко. Его шансы на победу высоко оценивают как однопартийцы, так и оппоненты, так как этот округ был им уже в какой-то степени «прикормлен».

Самовыдвиженцем в этом округе зарегистрирован и Михаил Ноняк, бывший замминистра доходов и сборов, экс-глава Госслужбы по безопасности на транспорте, откуда был уволен после обвинений в коррупции в отношении его ведомства.

Донецкая область: конкуренция оппозиционеров

На другом конце страны, в прифронтовом городе Покровске (Красноармейске) Донецкой области, на довыборах наиболее высокие шансы на победу имеет кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Артем Марчевский. Он является руководителем молодежного крыла ОПЗЖ и генеральным продюсером телеканала «112», закрытого на днях президентом и СНБО.

«У нашей политической силы очень высокий уровень поддержки на округе и Донбассе, и я, как кандидат, приложу все усилия, чтобы его нарастить», — говорит Марчевский.

Высокие шансы на победу есть и у Андрея Аксенова, мэра города Доброполье (входит в избирательный округ Покровска). Последние годы он был одним из объектов травли националистов. В 2019 году его предвыборную кампанию срывали ультраправые, обвиняя Аксенова в наличии российского гражданства и сепаратизме. Также ему было сообщено о подозрении в подделке официальных документов для посещения Крыма. Ему также припоминают интервью 2015 года, где он утверждал, что обязан следовать желаниям жителей своего поселка, даже если они захотят «присоединиться к России или даже к Гондурасу». В 2019 году он лишь с разницей в 1% проиграл выборы Руслану Требушкину из «Оппозиционного блока», который в прошлом году предпочел депутатскому мандату кресло мэра.

Порошенко выдвинул шпиона кандидатом в депутаты Рады — видео © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Рината Ахметова, контролирующего местные предприятия, включая шахты Покровска. На местных выборах прошлого года наибольшее количество голосов в городе получила партия «Порядок», которую называют очередным региональным проектом Ахметова. Руководитель предприятия Ахметова «Шахтоуправление Покровское» Леонид Байсаров решил поддержать Андрея Аксенова на довыборах в парламент.

«Слуги народа» в этом округе, по информации некоторых изданий, намерены выдвинуть главу Покровской районной госадминистрации Андрея Бондаренко. Ранее он работал в фискальной службе, заместителем начальника отдела ГУ ГФС в Донецкой области. Шансов у него в этом округе практически нет, но для галочки партии президента поучаствовать необходимо.

В целом можно отметить, что список основных кандидатов в двух регионах в очередной раз подчеркивает существующий на Украине раскол по идеологическим принципам. Кандидаты прекрасно знают господствующие настроения в своих округах, поэтому заигрывают, соответственно, с националистическими или пророссийскими настроениями в своих регионах.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.