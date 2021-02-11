На саммите стран Вышеградской группы, посвящённом 30-летию этого формата, президенты Польши, Венгрии, Чехии и Словакии основное внимание уделили пандемии коронавируса, но обошли молчанием «Спутник V»

На итоговой пресс-конференции двухдневного саммита глав государств Вышеградской группы, состоявшейся 10 февраля, президенты Польши, Венгрии, Чехии и Словакии — Анджей Дуда, Янош Адер, Милош Земан и Зузана Чапутова — сидели в защитных масках. При этом только Земан был в белой медицинской, а вот трое его коллег отдали предпочтение консервативному чёрному, который соответствовал цвету их одеяний. Во время выступления перед журналистами только президент Чехии маску снимал, все остальные говорили в микрофон через ткань — хотя, следует отметить, качество звука было хорошим.

Пятёрки не вышло. Тихановскую не пустили на встречу премьеров «Вышеградской четвёрки» © AFP, Wojtek RADWANSKI Джордж Буш, король Испании Хуан Карлос, канцлер Германии Ангела Меркель, а также президенты Литвы и Украины Валдас Адамкус и Виктор Ющенко. Бывал там и один из основателей Вышеградской группы — Вацлав Гавел.

Польша пытается играть первую скрипку в «Вышеградском квартете»

Вышеградская группа была образована 15 февраля 1991 года в результате встречи президентов постсоциалистических стран Леха Валенсы (Польша), Вацлава Гавела (Чехословакия) и Йожефа Анталла (Венгрия) в венгерском городе Вышеграде. После «развода» Чехии и Словакии в 1993 году «тройка» стала «четвёркой» (V4), продолжив сотрудничество с целью интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Несмотря на то что цель была достигнута — в 1999-м Венгрию, Польшу и Чехию приняли в НАТО (Словакию — в марте 2004 года), а 1 мая 2004-го вся «четвёрка» вошла в ЕС — формат сотрудничества решили сохранить.

Правда, этому зачастую мешают желание Польши играть первую скрипку в этом квартете и регулярные конфликты Варшавы с потенциальными партнёрами «четвёрки». К примеру, запланированная на февраль 2019 года первая встреча глав правительств V4 за границами «четвёрки» в Иерусалиме сорвалась из-за решения премьера Польши Матеуша Моравецкого в последний момент отказаться от участия в ней.

После перехода к Польше председательствования в V4 в июле 2020 года Матеуш Моравецкий уже принимал коллег по «четвёрке» — в сентябре того же года в Люблине, и тогда главной темой была ситуация в Белоруссии. А вот президент Польши Анджей Дуда, который постоянно конкурирует с премьером в вопросах внешней политики, на саммит 9-10 февраля вынес сразу несколько блоков вопросов, которые обсуждались в рамках трёх пленарных сессий.

Первая из них так и называлась — «30-летие Вышеградской группы — европейское и трансатлантическое сотрудничество», причём после неё президенты открыли памятный знак по поводу юбилея создания V4. В первый день саммита V4 президенты также обсудили борьбу с пандемией коронавируса на пленарной сессии «Восстановление экономики после COVID-19». А второй день встречи был посвящён теме энергетики и изменениям климата.

«Спутник V» как фигура умолчания

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В этом контексте Чапутова отметила, что Словакия заинтересована в производстве, в том числе на своей территории, уже разработанных вакцин, которые «соответствуют научным и медицинским критериям». Никаких названий не прозвучало, хотя премьер-министр Словакии Игорь Матович ещё 6 февраля заявил, что в стране могли бы производить российскую вакцину «Спутник V».

Также никто из выступавших на пресс-конференции не упомянул о том, что «Спутник V» зарегистрирован в Венгрии и эта страна начинает вакцинацию своих граждан российским препаратом. Ничего не сказал об этом и президент Венгрии Янош Адер, посвятив своё выступления энергетике, причём его слова и на эту тему вряд ли понравились польскому коллеге.

«Все наши четыре страны хотят развивать ядерную энергетику, но в течение следующих 20 лет нам будет необходим газ, а также газовые электростанции, чтобы соответствовать нашим энергетическим потребностям, — указал Адер. — Мы все согласились предпринять усилия, чтобы обеспечить в будущем финансирование этих проектов Европейским союзом».

Как известно, в 2020 году Венгрия импортировала 8,6 миллиарда кубометров российского газа — это второй по величине показатель за последние 12 лет, а с января 2021-го начала получать газ в обход Украины, по продолжению «Турецкого потока». Польша же любыми способами пытается затормозить поставки российского газа в Европу. Варшава выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2», добилась ограничения на использование «Газпромом» немецких трубопроводов, а также наложила на российского газового монополиста многомиллиардный штраф, который «Газпром» ныне оспаривает в суде.

Энергетика — лишь один из поводов для фронды

Президент Чехии также говорил об энергетике — правда, о ядерной, ведь в этой стране она самая мощная среди всех участниц V4: АЭС «Дукованы» (запущена в 1985-1987 годах, четыре энергоблока) и АЭС «Темелин» (сдана в эксплуатацию в 2002-м, два энергоблока). Станции получают топливо от «Росатома», при этом обе правительство Чехии планирует расширять. В Словакии также две атомных электростанции: достаточно «пожилая» АЭС «Богунице» (ныне действуют два энергоблока, запущенных в 1976-м) и АЭС «Моховце» (два блока, введённых в эксплуатацию в 1998-1999 годах).

В Чехии назвали катастрофой ситуацию в Белоруссии © СС0, Pixabay

«В Европе есть страны, которые являются принципиальными противниками ядерной энергетики, — заявил на пресс-конференции Милош Земан, явно намекая на Германию. — Я считаю, что сотрудничество в рамках "Вышеграда" может помочь ослабить или полностью устранить их противодействие».

После этого он перешёл к своему любимому вопросу, по которому страны «четвёрки» также конфликтуют с ЕС, но полностью согласны между собой, — нелегальной миграции.

«Общая позиция V4 предотвратила введение квот на размещение нелегальных иммигрантов, и я думаю, что мы принесли пользу ЕС в целом. Это действительно глупое мнение — рассматривать Вышеградскую группу как нечто, разрушающее Европейский союз. Один из ключевых лозунгов Европейского союза — единство в многообразии. Мы, конечно, не хотим возвращаться к большевистскому единодушию. Единообразие мнений часто очень вредно», — отметил президент Чехии.

Кроме этого, Земан напомнил, что он «неоднократно защищал Польшу и Венгрию, то есть страны, которые постоянно подвергаются необоснованным нападениям». Как известно, в адрес Варшавы и Будапешта на протяжении последних лет звучат обвинения со стороны Брюсселя в нарушениях верховенства права, а Европейская комиссия инициировала санкции против Польши и Венгрии. В ноябре 2020 года две эти страны наложили вето при обсуждении бюджета ЕС и фонда восстановления экономики на 2021-2027 годы.

При этом Варшава постоянно пытается заручиться поддержкой коллег по V4, хотя не всегда находит её. К примеру, так случилось во время упомянутой встречи премьеров стран «четвёрки» в Люблине, когда коллеги отказались общаться со Светланой Тихановской, которую без согласования пригласил Матеуш Моравецкий. С другой стороны, в вопросе миграции страны V4 выступают против Брюсселя единым фронтом, и не исключено, что в будущем число таких фронтов увеличится.