Прожиточный минимум планируют применять исключительно для определения основных социальных гарантий — минимальной заплаты, минимальной пенсии по возрасту, соцпомощи малообеспеченным семьям и других видов государственной социальной помощи, которые являются основным источником доходов человека.
Сегодня в украинском законодательстве прожиточный минимум является расчетной величиной для определения не только размера социальных выплат. Это также штрафы, сборы и платежи, взыскания. В общей сложности существует 180 норм, которые предусматривают использование прожиточного минимума в уголовном, хозяйственном и административном кодексах. И при увеличении прожиточного минимума автоматически растет размер не только социальных выплат, но и других платежей.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сегодня реальный прожиточный минимум более чем вдвое превышает законодательно установленный.
Прожиточный минимум — это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов и непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и жизни человека. (Примечательно, что на Украине оплата коммунальных услуг в прожиточный минимум не входит.)
Прожиточный минимум является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии. К величине прожиточного минимума привязано около 180 разнообразных видов выплат, что имеет значительное влияние при планировании расходов бюджетов всех уровней. Часть из этих выплат не имеет никакого отношения к прожиточному минимуму как критерию бедности (например, штрафы, денежные взыскания за административные, уголовные и другие нарушения). Любое увеличение прожиточного минимума приводит к автоматическому пересчету значительного количества выплат и необходимости дополнительных расходов бюджетов всех уровней.
Сейчас прожиточный минимум на Украине составляет 2189 грн. Согласно бюджетным планам на 2021 год, уровень прожиточного минимума повысят дважды — в середине лета и в декабре. На конец года прожиточный минимум достигнет 2393 грн. Стоит отметить, что размер прожиточного минимума в два раза меньше фактического прожиточного минимума, который рассчитывает Министерство социальной политики.
Что предложило Минсоцполитики
Правительственным законопроектом предлагается с 1 января 2022 года изменить метод расчета прожиточного минимума, определяя продовольственную составляющую в соответствии с физиологичной потребностью организма человека. В структуре прожиточного минимума удельный вес стоимости наборов продуктов и непродовольственных товаров будет составлять 50/50%.
Прожиточный минимум будут применять для общей оценки уровня жизни на Украине, установления размеров минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и других видов социальной помощи, которые являются основным источником доходов; формирования Государственного бюджета Украины и местных бюджетов.
Кроме того, Минсоцполитики будет ежемесячно мониторить фактический размер прожиточного минимума и оглашать его на официальном веб-сайте.
Также правительство предлагает изменить расчетную величину прожиточного минимума к выплатам, которые являются неосновными доходами граждан. Планируют ввести специальные базовые величины для расчета так называемых неосновных соцвыплат. Отдельно — для социальных выплат детям, отдельно — взрослым. Таким образом, размер неосновных соцвыплат не будет меняться в случае повышения прожиточного минимума. При этом правительство обещает пересматривать эти «базовые величины» дважды в год.
Для расчета штрафных санкций и административных взысканий будут использовать базовую величину для денежных платежей и взысканий, а для расчета размеров платы за предоставление административных услуг (административного сбора) — базовую величину для административных сборов.
Мнение профсоюзов
Украинские профсоюзы в целом поддерживают подход, который предлагается в законопроекте и заключается в том, чтобы открепить прожиточный минимум от штрафов, пени и других административных норм.
Но по расчету прожиточного минимума у профсоюзов есть определенные разногласия с тем, что было предложено Минсоцполитики. В частности, Совместный представительский орган объединений профсоюзов выразил свое возражение относительно сужения сферы применения прожиточного минимума, который не применяется для установления величины необлагаемого минимума доходов граждан, размеров социальных пособий в сфере общеобязательного социального страхования, стипендий и так далее.
По мнению профсоюзов, такой подход сужает содержание и объем существующих прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией Украины. Указанные виды выплат для тех, кто их получает, обычно являются основным и единственным источником доходов, поэтому их размер должен быть не менее величины прожиточного минимума.
Второе, против чего выступают профсоюзы, — это отмена нормы об установлении прожиточного минимума только после проведения научно-общественной экспертизы. Такая экспертиза дает основание говорить об объективности и беспристрастности расчетов основной государственной социальной гарантии, которой является прожиточный минимум. Отмена экспертизы устраняет профсоюзы и гражданское общество от контроля над определением размера прожиточного минимума. Это также противоречит и Соглашению об ассоциации Украины с ЕС по привлечению всех заинтересованных сторон к внедрению и установке соответствующих социальных стандартов и гарантий.
Экономия бюджета
По мнению экспертов, инициатива правительства выглядит как очередная попытка сэкономить на соцвыплатах.
«Правительство хочет под благовидным предлогом отвязать прожиточный минимум от ряда социальных выплат. Объективно нужно отвязать штрафы от размера прожиточного минимума, но, как у нас это обычно бывает, хорошее намерение приводит к плохим результатам. Ряд социальных статей, если их отвяжут от прожиточного минимума, будут определяться в ручном режиме. Соответственно, это даст правительству возможность манипулировать этими показателями. Дымовая завеса в виде отвязки от штрафов и оплаты административных услуг служит для изменения статей социального обеспечения населения в соответствии с реальными доходами госбюджета. Мы говорим о замораживании социальных стандартов на Украине, о том, что они будут расти крайне медленно. Конечно, они будут увеличиваться, но вместо того чтобы увеличиваться на тысячу гривен, они будут расти на десятки гривен или в лучшем случае — на сотни», — сказал в комментарии Украина.ру экономист Алексей Кущ.
Приведут ли данные новшества к реальному росту прожиточного минимума и социальных выплат, станет понятно ближе к концу, когда будет готовиться государственный бюджет на 2021 год. Однако, по мнению экономистов, при нынешнем состоянии украинской экономики резко повысить социальные выплаты невозможно. Речь идет о перераспределении средств внутри скудного ресурса, которым располагает государство.