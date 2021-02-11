Кабинет министров Украины намерен изменить подход к расчету прожиточного минимума и уже одобрил и внес в парламент пакет законопроектов

Прожиточный минимум планируют применять исключительно для определения основных социальных гарантий — минимальной заплаты, минимальной пенсии по возрасту, соцпомощи малообеспеченным семьям и других видов государственной социальной помощи, которые являются основным источником доходов человека.

Сегодня в украинском законодательстве прожиточный минимум является расчетной величиной для определения не только размера социальных выплат. Это также штрафы, сборы и платежи, взыскания. В общей сложности существует 180 норм, которые предусматривают использование прожиточного минимума в уголовном, хозяйственном и административном кодексах. И при увеличении прожиточного минимума автоматически растет размер не только социальных выплат, но и других платежей.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сегодня реальный прожиточный минимум более чем вдвое превышает законодательно установленный.

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Прожиточный минимум является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии. К величине прожиточного минимума привязано около 180 разнообразных видов выплат, что имеет значительное влияние при планировании расходов бюджетов всех уровней. Часть из этих выплат не имеет никакого отношения к прожиточному минимуму как критерию бедности (например, штрафы, денежные взыскания за административные, уголовные и другие нарушения). Любое увеличение прожиточного минимума приводит к автоматическому пересчету значительного количества выплат и необходимости дополнительных расходов бюджетов всех уровней.

Сейчас прожиточный минимум на Украине составляет 2189 грн. Согласно бюджетным планам на 2021 год, уровень прожиточного минимума повысят дважды — в середине лета и в декабре. На конец года прожиточный минимум достигнет 2393 грн. Стоит отметить, что размер прожиточного минимума в два раза меньше фактического прожиточного минимума, который рассчитывает Министерство социальной политики.

Что предложило Минсоцполитики

Правительственным законопроектом предлагается с 1 января 2022 года изменить метод расчета прожиточного минимума, определяя продовольственную составляющую в соответствии с физиологичной потребностью организма человека. В структуре прожиточного минимума удельный вес стоимости наборов продуктов и непродовольственных товаров будет составлять 50/50%.

Прожиточный минимум будут применять для общей оценки уровня жизни на Украине, установления размеров минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и других видов социальной помощи, которые являются основным источником доходов; формирования Государственного бюджета Украины и местных бюджетов.

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Также правительство предлагает изменить расчетную величину прожиточного минимума к выплатам, которые являются неосновными доходами граждан. Планируют ввести специальные базовые величины для расчета так называемых неосновных соцвыплат. Отдельно — для социальных выплат детям, отдельно — взрослым. Таким образом, размер неосновных соцвыплат не будет меняться в случае повышения прожиточного минимума. При этом правительство обещает пересматривать эти «базовые величины» дважды в год.

Для расчета штрафных санкций и административных взысканий будут использовать базовую величину для денежных платежей и взысканий, а для расчета размеров платы за предоставление административных услуг (административного сбора) — базовую величину для административных сборов.

Мнение профсоюзов

Украинские профсоюзы в целом поддерживают подход, который предлагается в законопроекте и заключается в том, чтобы открепить прожиточный минимум от штрафов, пени и других административных норм.

Но по расчету прожиточного минимума у профсоюзов есть определенные разногласия с тем, что было предложено Минсоцполитики. В частности, Совместный представительский орган объединений профсоюзов выразил свое возражение относительно сужения сферы применения прожиточного минимума, который не применяется для установления величины необлагаемого минимума доходов граждан, размеров социальных пособий в сфере общеобязательного социального страхования, стипендий и так далее.

По мнению профсоюзов, такой подход сужает содержание и объем существующих прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией Украины. Указанные виды выплат для тех, кто их получает, обычно являются основным и единственным источником доходов, поэтому их размер должен быть не менее величины прожиточного минимума.

Второе, против чего выступают профсоюзы, — это отмена нормы об установлении прожиточного минимума только после проведения научно-общественной экспертизы. Такая экспертиза дает основание говорить об объективности и беспристрастности расчетов основной государственной социальной гарантии, которой является прожиточный минимум. Отмена экспертизы устраняет профсоюзы и гражданское общество от контроля над определением размера прожиточного минимума. Это также противоречит и Соглашению об ассоциации Украины с ЕС по привлечению всех заинтересованных сторон к внедрению и установке соответствующих социальных стандартов и гарантий.

Экономия бюджета

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«Правительство хочет под благовидным предлогом отвязать прожиточный минимум от ряда социальных выплат. Объективно нужно отвязать штрафы от размера прожиточного минимума, но, как у нас это обычно бывает, хорошее намерение приводит к плохим результатам. Ряд социальных статей, если их отвяжут от прожиточного минимума, будут определяться в ручном режиме. Соответственно, это даст правительству возможность манипулировать этими показателями. Дымовая завеса в виде отвязки от штрафов и оплаты административных услуг служит для изменения статей социального обеспечения населения в соответствии с реальными доходами госбюджета. Мы говорим о замораживании социальных стандартов на Украине, о том, что они будут расти крайне медленно. Конечно, они будут увеличиваться, но вместо того чтобы увеличиваться на тысячу гривен, они будут расти на десятки гривен или в лучшем случае — на сотни», — сказал в комментарии Украина.ру экономист Алексей Кущ.

Приведут ли данные новшества к реальному росту прожиточного минимума и социальных выплат, станет понятно ближе к концу, когда будет готовиться государственный бюджет на 2021 год. Однако, по мнению экономистов, при нынешнем состоянии украинской экономики резко повысить социальные выплаты невозможно. Речь идет о перераспределении средств внутри скудного ресурса, которым располагает государство.