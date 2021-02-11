За последние 5 лет музыкальный конкурс на Украине неизменно сопровождается скандалами с политическим подтекстом, нынешний год не исключение

«Евровидение-2021» состоится в мае, но уже сейчас на Украине вокруг группы Go_A, которая будет представлять страну в Роттердаме, разгорается скандал. Одна часть зрителей в восторге от того, что конкурсная песня впервые будет исполнена на украинском языке, другим не по нраву, что в ней нет особого смысла, это переработка неких фольклорных текстов, а третьи увидели в композиции «Шум» «наркотический» подтекст из-за строчки «сею-вею коноплю». «Психоделическая дурка», «Последнее место обеспечено»: на Украине развернулся очередной скандал вокруг «Евровидения» © suspilne.eurovision/Инстаграм

В последние годы «Евровидение» перестало быть просто творческим и развлекательным мероприятием, а приобрело политический подтекст.

Дуэт «Анна-Мария»

В 2019 году в финал национального отборочного конкурса на «Евровидение» вышли сёстры-близняшки Анна и Мария Опанасюк, известные как дуэт «Анна-Мария».

За несколько дней до выступления, на котором должно было определиться, кто же будет представлять Украину на «Евровидении» в Израиле, девушки в интервью одному из местных телеканалов отказались признать «оккупацию» Крыма и «войну с Россией на Донбассе», что вызвало крайне негативную реакцию пользователей соцсетей, общественность требовала отстранить их от участия в отборочном туре. Вячеслав Кириленко, занимавший должность вице-премьера страны, написал в Twitter, что артисты, гастролировавшие в России или не признающие территориальной целостности Украины, не могут представлять страну на международном музыкальном конкурсе. В итоге певицы всё же выступили в отборочном туре, но заняли последнее место.

Крымский вопрос сыграл в жизни сестёр очень важную роль. Сами они родились в Симферополе в 1988 году и стали самыми молодыми обладательницами звания «Заслуженные артистки Автономной республики Крым» за историю полуострова. В 2013-2014 годах, когда в Киеве происходил госпереворот, Анна и Мария поддержали Майдан и выступили для митингующих в центре Киева под лозунгом «За европейскую Украину!». «Пустые обещания»: выбор песни для «Евровидения» на Украине обернулся скандалом © Facebook Go-A

«Мы уверяем, что никогда не отказывались и не откажемся от своей гражданской позиции. То, что происходило на Майдане, — это история и гордость нашего народа. Наши новые песни в большинстве своём на украинском языке. Мы крымчанки, и, «чей бы сейчас ни был Крым», мы остаемся украинками!» — говорили тогда девушки.

А их родители, проживающие в Крыму, поддержали идею перехода региона в состав России и попали в базу сайта «Миротворец». Мама певиц Лариса Опанасюк за 20 лет дослужилась от начальника Главного юридического управления Совета министров Крыма до вице-премьера в правительстве Сергея Аксёнова, отец Александр при украинской власти в 2012 году был пожизненно назначен судьёй Апелляционного суда Крыма, а в 2014-м уже в российский период стал судьёй Верховного суда Крыма. Родственники не осуждают Анну и Марию за их выбор и не навязывают им никаких политических интересов.

«В Крыму живут наши родители, маленький братик, бабушка и дедушка. В последнее время стало сложно туда ездить — отменили поезда, приходится искать варианты, как туда добраться. Независимо ни от каких политических манипуляций, мы будем туда приезжать, потому что это наш родной дом. Мы никогда не думали, что такое произойдёт, что будут возникать сложности с тем, чтобы приехать к себе домой», — заявляла Анна Опанасюк в интервью «Главреду» в 2015 году.

Джамала

В 2016 году крымско-татарская исполнительница Джамала, представлявшая Украину, исполнила на конкурсе песню «1944», посвящённую депортации крымских татар во времена правления Иосифа Сталина. По просьбе российской стороны оргкомитет «Евровидения» проверил композицию на политическое содержание, однако не обнаружил какого-либо нарушения регламента, поскольку песня касается исторического события. Однако после окончания музыкального конкурса Пётр Порошенко, бывший тогда президентом Украины, признался, что изначально композиция называлась «Крым наш».

Известные российские пранкеры Вован и Лексус разыграли представителя оргкомитета музыкального конкурса от имени Владимира Гройсмана, на тот момент возглавлявшего правительство Украины. В ходе разговора генеральный директор Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре на голубом глазу рассказала, что если бы она услышала песню до начала конкурса, то ни на какое «Евровидение» Джамала бы не поехала. «Побывала дома»: Джамала увидела родное село в Крыму © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Пранкеры хотели, чтобы мир узнал о политических целях выступления Джамалы на «Евровидении», и для этого позвонили певице. В разговоре она призналась, что скрыла истинный смысл композиции. Песня имеет политический подтекст: рассказывает о присоединении Крыма к России в 2014 году. Согласно положению, прописанному в правилах «Евровидения», композиции, звучащие на европейской сцене, не должны содержать политических лозунгов.

И вот с такими нарушениями регламента Джамала не просто была допущена до участия, а выиграла конкурс, причём парадоксальным образом. В 2016 году начала действовать новая система голосования — по сумме голосов, полученных от зрителей и профессионального жюри. По итогам голосования экспертов лидирующую позицию занимала представительница Австралии Дэми Им, приз зрительских симпатий достался россиянину Сергею Лазареву, а победительницей стала украинка. Судьи от Дании по ошибке выставили Джамале 12 баллов, хотя изначально не планировали отдавать ей ни одного балла, а Лазареву должны были поставить 3 балла, а не 0 баллов, как в окончательном протоколе. Действия датского жюри не оказали влияния на распределение мест, но всё равно занимательная арифметика получается.

С «Евровидением-2016» был связан ещё один момент политического характера. Ещё перед началом конкурса в шведской столице Киев объявил, что откажется от участия в следующем году, если он будет проходить в России.

Музыка под свист пуль

Если бы организаторы соблюдали правила конкурса от и до, то никакого «Евровидения» на Украине в тот год не было бы.

В регламенте прописан запрет на проведение мероприятия в стране, на территории которой ведутся боевые действия, а вооружённый конфликт в Донбассе тогда уже был в полном разгаре. Причём власти регулярно сообщали о потерях среди военнослужащих и мирных жителей, направляли в регион подразделения армии и военную технику, иными словами, не отрицали факт наличия боевых действий.

И несмотря на это, Украина всё-таки получила право принять «Евровидение» в 2017 году. Если бы организаторы «вспомнили» об этом пункте, то его перенесли бы в Австрию, представительница которой заняла второе место в 2016-м, либо в Россию, завоевавшую тогда «бронзу», но РФ на тот момент уже стала чуть ли не главным мировым злом после присоединения Крыма и два года находилась под западными санкциями. Есть 3 варианта: полноценного «Евровидения» в этом году не будет © eurovision.ua

В такой ситуации оргкомитету проще нарушить собственные правила, чем идти навстречу Москве, которая, кстати, в 2009 году провела «Евровидение» на высоком уровне.

«Евровидение-2017», финал которого состоялся в Киеве 13 мая, был одним из самых непростых и самых политизированных в истории конкурса», — написала немецкая газета Deutsche Welle.

Юлия Самойлова

В 2017 году на конкурсе «Евровидение», проходившем в Киеве, представлять Россию должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за её выступления в Крыму, который украинские власти, вопреки волеизъявлению жителей полуострова, продолжают считать своей территорией.

Согласно регламенту «Евровидения», принимающая сторона должна обеспечить возможность въезда всем участникам и сопровождающим лицам. Европейский вещательный союз не смог повлиять на Украину и предложил Самойловой выступить в прямом эфире из Москвы, но она категорически исключила этот вариант и напомнила, что исполнения песни на сцене страны-хозяйки — это обязательное условие.

В свою очередь, власти Украины призвали Россию направить в Киев другого исполнителя, но Москва отказалась менять выбранного конкурсанта и закрепила за Самойловой право представить страну в следующем году. Тогда Европейский вещательный союз официально объявил об отказе России участвовать в «Евровидении», а Первый канал принял решение не транслировать конкурс 2017 года. Россия поможет? Сироту, которого затравили за «Смуглянку», не пустили на Евровидение © Скриншот из видео Украина.ру

В то же время Киев не препятствовал приезду участнику от Болгарии Кристиану Костову, который также выступал на российском полуострове и имеет гражданство РФ. Разницу в подходах к артистам тогдашний официальный представитель Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян объяснял тем, что на момент посещения Крыма Костову было 14 лет и его сопровождали родители.

Ситуация с российской певицей стала первым подобным случаем в истории конкурса, который проводится с 1956 года. На фоне этого скандала референтная группа «Евровидения» внесла изменения в регламент проведения песенного конкурса: теперь национальные вещатели не должны включать в свои делегации лиц, которые имеют ограничения на въезд в страну, принимающую конкурс.