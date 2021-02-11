Недостроенный участок «Северного потока - 2» в водах Дании могут закончить до конца апреля, несмотря на то, что ныне штормовой ветер и морозы заставили баржу «Фортуна» приостановить укладку труб.

«Фортуна» проложила первые полкилометра труб

Российская трубоукладочная баржа «Фортуна», которая 6 февраля успешно завершила подготовительные работы по возобновлению строительства газопровода и приступила к укладке труб «Северного потока — 2» (СП-2) в водах Дании, за первые сутки уложила первые 550 метров труб недостроенного участка газопровода. Работы осложнял штормовой ветер.

При этом 7 февраля Шведский институт гидрологии и метеорологии (SMHI) предупредил, что в южной Балтике ожидается ветер со скоростью до 25 метров в секунду и существует умеренный риск оледенения. По данным SMHI, 8 февраля скорость ветра в районе работ превысила 20 метров в секунду, вечером пошёл снег, а столбик термометра опускался до минус 10 градусов по Цельсию. Поскольку район работ находится в самом эпицентре шторма, укладка труб СП-2 была приостановлена. По данным навигационного портала Myshiptracking, «Фортуна» и сопровождающие её суда уже более трёх суток стоят на одном месте. Наследник Меркель увязал «Северный поток – 2» и геополитические интересы Украины © REUTERS, Odd Andersen/Pool

Несмотря на это, вечером 8 февраля на сайте Датского агентства по мореплаванию появилась информация о том, что компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG намерена завершить укладку двух ниток газопровода по проекту «Северный поток — 2» в водах Дании до конца апреля 2021 года. Как отмечается, строительство у острова Борнхольм будет вестись баржей «Фортуна» при сопровождении судов «Мукран» и «Балтийский исследователь». Хотя в компании Nord Stream 2 AG не стали комментировать точные сроки завершения укладки трубопровода в этом районе, однако пообещали своевременно сообщать о дальнейших шагах.

При этом на следующий день начальник отдела «Газпрома» по работе с инвесторами Антон Демченко в ходе телефонной конференции сообщил, что строительство датского участка СП-2 планируется завершить в апреле. «Как вы видели, из его (оператора Nord Stream 2 AG — прим.) сообщения следует, что продолжается строительство газопровода в водах Дании, это основной участок, который ещё не закончен. Возможный срок завершения строительства этого участка — апрель 2021 года», — сказал он. Демченко подчеркнул, что из-за значительного давления «Газпром» не может раскрывать всю информацию. «Мы нацелены на то, чтобы достроить газопровод и ввести его в срок», — заключил он.

Скандал в Германии из-за прошлогодних новостей

Классическим примером давления на проект СП-2 является скандал, который в последние дни разворачивается в Германии.

Во вторник, 9 февраля, немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe и журналист таблоида Bild Юлиан Рёпке опубликовали копию письма вице-канцлера и министра финансов Германии Олафа Шольца главе Минфина США Мнучину. В тексте говорилось, что немецкое правительство готово увеличить финансовую поддержку для создания инфраструктуры приёма сжиженного природного газа (СПГ) в Германии до 1 миллиарда долларов, чтобы завершить два терминала СПГ.

Речь шла и о том, что Берлин продолжит укреплять энергобезопасность Европы с учётом действующего российско-украинского контракта на транзит газа, а также желания Польши построить газопровод Baltic Pipe и сохранить транзит по газопроводу Ямал — Европа. «Северный поток – 2» стал одной из важнейших тем мировой политики © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock



В ответ Германия предлагала США позволить достроить «Северный поток — 2», отказавшись от применения действующих и будущих санкций, или используя исключения при их наложении. Существование такого письма подтвердил 10 февраля исполнительный секретарь фракции СДПГ Карстен Шнайдер. Он же сообщил, что предложение вице-канцлера не было личной инициативой Шольца, как все думали раньше, а прошло процедуру согласования с профильными министерствами и ведомствами. При этом сделка не состоялась из-за отказа США.

Однако о том, что такое предложение Берлин сделал в августе прошлого года, немецкие СМИ сообщили ещё в середине сентября 2020-го. Единственная разница — на этот раз была опубликована копия письма, полученная, по всей видимости, от американской стороны — ведь Юлиан Рёпке неоднократно выдавал проамериканские нарративы. По крайней мере, заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила 10 февраля, что власти Германии находятся в контакте с администрацией США в связи с возможными санкциями против СП-2, но это закрытые переговоры.

«От имени правительства ФРГ могу сказать, что мы приняли к сведению сообщения СМИ. Правительство ФРГ находится в контакте с администрацией США по поводу санкций США и угроз санкций против «Северного потока — 2», однако это закрытые переговоры, закрытый письменный обмен и закрытые переговоры, которые мы не комментируем», — сказала Деммер на брифинге в Берлине. Она добавила, что правительство ФРГ ранее также вело переговоры с США по данной теме, и эти переговоры также проходили в закрытом режиме.

Дискуссия относительно проекта в немецком парламенте

В тот же день депутаты от фракции «Союз 90/Зеленые» учинили допрос немецким министрам в Бундестаге (парламенте) ФРГ. Во время слушаний по «Северному потоку — 2» 10 февраля они обвинили правительство в том, что оно предложило администрации Дональда Трампа «грязную сделку». В ответ министр окружающей среды Свенья Шульце заявила: «Я опровергаю, что есть какая-то грязная сделка, такого нет. Я решительно это отвергаю, нет никакой грязной сделки».

После этого министр перешла в контрнаступление, заявив: «Мы все едины в том, что мы хотим покончить с использованием угля и ядерной энергетики. Мы спишем АЭС. Это значит, что для переходного периода нам нужен будет газ». Bloomberg раскрыл, как Германия сама остановит «Северный поток 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Свенья Шульце сослалась на данные о том, что до 2040 года Германии понадобятся большие объемы газа: «На это время нам нужен газ и нужно много источников, чтобы мы могли предоставлять потребителям наиболее благоприятные условия. Я считаю это верным путем, и мы можем это обеспечить только использованием газа, а альтернативы — ядерная энергия из Франции или энергопоставки из Польши — не могут. Какой смысл останавливать согласованный проект, платить за это миллиарды, чтобы только не завершать трубопровод?»

«Зелёные» также настояли на том, чтобы в пленарный зал вызвали вице-канцлера Олафа Шольца, который в тот момент был на совещании с главами региональных правительств о мерах борьбы с коронавирусом. Большинство депутатов согласились с этим требованием, решив, что пандемия подождёт.

После небольшой задержки Шольц пришёл в зал заседаний, хотя и не проронил ни слова до самого конца дебатов. При этом глава МИД Германии Хайко Маас, раздражённый вызовом вице-канцлера Шольца с совещания по коронавирусу, упрекнул «зелёных» в «лицемерном спектакле» вместо обсуждения важной темы. Маас также отметил, что политики, призывающие к принципиальному отказу от «Северного потока — 2», должны понимать «геостратегические последствия» подобного решения. Дмитрий Марунич: Если Россия в ответ на водную блокаду Крыма перестанет снабжать Украину электричеством, первой остановится промышленность © РИА Новости, Нина Зотина

«В конечном итоге вы всё больше подталкиваете Россию и Китай друг к другу, и тем самым создаете крупнейшее экономическое и военное объединение. Я не считаю, что это должно быть стратегией Запада. Поэтому я против того, чтобы обрубать все мосты с Россией в этом отношении. Это не только неправильно, это опасно» — заявил Маас.

Он прозрачно намекнул на то, что США сами не отказываются от сотрудничества с Россией в области энергетики, хотя требуют этого от Германии. «Я готов вести эту дискуссию, с удовольствием поговорю о других проектах импорта энергоносителей. Есть страны, которые требуют от нас прекращения строительства этого газопровода в то время, как они сами увеличивают импорт нефти из России», — сказал глава МИД ФРГ. Несмотря на призывы главы немецкой дипломатии к благоразумию, дискуссия в Бундестаге в результате перешла в формат взаимных обвинений между представителями различных фракций.

Spiegel предрек руины в Европе в случае остановки СП-2

Дочь основателя и многолетнего главного редактора влиятельного немецкого журнала Der Spiegel Франциска Аугштайн 8 февраля опубликовала на сайте издания колонку под заголовком «Плохой газ», в которой заметила: если немецкие власти остановят строительство СП-2, то Германия, безусловно, нанесёт вред России, но в первую очередь самой себе. «Если предположить, что «Северный поток — 2» не будет достроен, то нам придется иметь дело с промышленными руинами, которые не подходят даже для музея, потому что все трубы проложены под землёй», — красочно описывает ситуацию автор.

«Граждане стали бы платить больше денег за газ, получаемый из других источников. Например, дорогостоящий газ из США, добываемый методом гидроразрыва пласта, из-за которого в Соединенных Штатах разрушаются целые участки земли», — говорится в колонке. Поскольку в этой дискуссии моральные и экономические причины переплетаются в один клубок, вопрос не в том, нужно ли завершить «Северный поток — 2», а скорее в том, следует ли учитывать интересы различных стран, задается вопросом Аугштайн. По её мнению, интересы Украины, Польши и Франции не могут быть определяющими для Германии.

«Даже если Путина и критикуют, он соответствует своим советским предшественникам: договоры с Германией всегда соблюдаются. Немногие понимают, что, если Запад каким-то образом заинтересован в том, чтобы Россия не превратилась в экономическом отношении в Китай, и чтобы там соблюдались права человека, «Северный поток — 2» должен быть завершён» — отметила колумнистка Der Spiegel.

А бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер в опубликованном 9 февраля аудиоподкасте немецкой деловой газеты Handelsblatt сказал, что поставки газа из России в Европу — это взаимная зависимость. «Российская сторона нуждается в деньгах за газ для своего бюджета. У нас никогда не было проблем с поставками из России, а у России проблем с нами при оплате. Почему что-то должно измениться?» — отметил экс-канцлер. «Мы знаем из собственной истории, что всегда, когда мы имели хорошие отношения с Россией, на этом континенте был мир. Когда было иначе, мира не было», — подчеркнул Герхард Шрёдер, отметив, что Германия для развития собственной индустрии нуждается в поставках из России не только нефти и газа, но и других важных ископаемых, например редкоземельных материалов.