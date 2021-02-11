«Фортуна» проложила первые полкилометра труб

Российская трубоукладочная баржа «Фортуна», которая 6 февраля успешно завершила подготовительные работы по возобновлению строительства газопровода и приступила к укладке труб «Северного потока — 2» (СП-2) в водах Дании, за первые сутки уложила первые 550 метров труб недостроенного участка газопровода. Работы осложнял штормовой ветер.

При этом 7 февраля Шведский институт гидрологии и метеорологии (SMHI) предупредил, что в южной Балтике ожидается ветер со скоростью до 25 метров в секунду и существует умеренный риск оледенения. По данным SMHI, 8 февраля скорость ветра в районе работ превысила 20 метров в секунду, вечером пошёл снег, а столбик термометра опускался до минус 10 градусов по Цельсию. Поскольку район работ находится в самом эпицентре шторма, укладка труб СП-2 была приостановлена. По данным навигационного портала Myshiptracking, «Фортуна» и сопровождающие её суда уже более трёх суток стоят на одном месте.

Наследник Меркель увязал «Северный поток – 2» и геополитические интересы Украины
Наследник Меркель увязал «Северный поток – 2» и геополитические интересы Украины
© REUTERS, Odd Andersen/Pool

Несмотря на это, вечером 8 февраля на сайте Датского агентства по мореплаванию появилась информация о том, что компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG намерена завершить укладку двух ниток газопровода по проекту «Северный поток — 2» в водах Дании до конца апреля 2021 года. Как отмечается, строительство у острова Борнхольм будет вестись баржей «Фортуна» при сопровождении судов «Мукран» и «Балтийский исследователь». Хотя в компании Nord Stream 2 AG не стали комментировать точные сроки завершения укладки трубопровода в этом районе, однако пообещали своевременно сообщать о дальнейших шагах.

При этом на следующий день начальник отдела «Газпрома» по работе с инвесторами Антон Демченко в ходе телефонной конференции сообщил, что строительство датского участка СП-2 планируется завершить в апреле. «Как вы видели, из его (оператора Nord Stream 2 AG — прим.) сообщения следует, что продолжается строительство газопровода в водах Дании, это основной участок, который ещё не закончен. Возможный срок завершения строительства этого участка — апрель 2021 года», — сказал он. Демченко подчеркнул, что из-за значительного давления «Газпром» не может раскрывать всю информацию. «Мы нацелены на то, чтобы достроить газопровод и ввести его в срок», — заключил он.

Скандал в Германии из-за прошлогодних новостей

Классическим примером давления на проект СП-2 является скандал, который в последние дни разворачивается в Германии.

Во вторник, 9 февраля, немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe и журналист таблоида Bild Юлиан Рёпке опубликовали копию письма вице-канцлера и министра финансов Германии Олафа Шольца главе Минфина США Мнучину. В тексте говорилось, что немецкое правительство готово увеличить финансовую поддержку для создания инфраструктуры приёма сжиженного природного газа (СПГ) в Германии до 1 миллиарда долларов, чтобы завершить два терминала СПГ.

Речь шла и о том, что Берлин продолжит укреплять энергобезопасность Европы с учётом действующего российско-украинского контракта на транзит газа, а также желания Польши построить газопровод Baltic Pipe и сохранить транзит по газопроводу Ямал — Европа.

«Северный поток – 2» стал одной из важнейших тем мировой политики
«Северный поток – 2» стал одной из важнейших тем мировой политики
© РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock


В ответ Германия предлагала США позволить достроить «Северный поток — 2», отказавшись от применения действующих и будущих санкций, или используя исключения при их наложении. Существование такого письма подтвердил 10 февраля исполнительный секретарь фракции СДПГ Карстен Шнайдер. Он же сообщил, что предложение вице-канцлера не было личной инициативой Шольца, как все думали раньше, а прошло процедуру согласования с профильными министерствами и ведомствами. При этом сделка не состоялась из-за отказа США.

Однако о том, что такое предложение Берлин сделал в августе прошлого года, немецкие СМИ сообщили ещё в середине сентября 2020-го. Единственная разница — на этот раз была опубликована копия письма, полученная, по всей видимости, от американской стороны — ведь Юлиан Рёпке неоднократно выдавал проамериканские нарративы. По крайней мере, заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила 10 февраля, что власти Германии находятся в контакте с администрацией США в связи с возможными санкциями против СП-2, но это закрытые переговоры.

«От имени правительства ФРГ могу сказать, что мы приняли к сведению сообщения СМИ. Правительство ФРГ находится в контакте с администрацией США по поводу санкций США и угроз санкций против «Северного потока — 2», однако это закрытые переговоры, закрытый письменный обмен и закрытые переговоры, которые мы не комментируем», — сказала Деммер на брифинге в Берлине. Она добавила, что правительство ФРГ ранее также вело переговоры с США по данной теме, и эти переговоры также проходили в закрытом режиме.

Дискуссия относительно проекта в немецком парламенте

В тот же день депутаты от фракции «Союз 90/Зеленые» учинили допрос немецким министрам в Бундестаге (парламенте) ФРГ. Во время слушаний по «Северному потоку — 2» 10 февраля они обвинили правительство в том, что оно предложило администрации Дональда Трампа «грязную сделку». В ответ министр окружающей среды Свенья Шульце заявила: «Я опровергаю, что есть какая-то грязная сделка, такого нет. Я решительно это отвергаю, нет никакой грязной сделки».

После этого министр перешла в контрнаступление, заявив: «Мы все едины в том, что мы хотим покончить с использованием угля и ядерной энергетики. Мы спишем АЭС. Это значит, что для переходного периода нам нужен будет газ».

Bloomberg раскрыл, как Германия сама остановит «Северный поток 2»
Bloomberg раскрыл, как Германия сама остановит «Северный поток 2»
© РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Свенья Шульце сослалась на данные о том, что до 2040 года Германии понадобятся большие объемы газа: «На это время нам нужен газ и нужно много источников, чтобы мы могли предоставлять потребителям наиболее благоприятные условия. Я считаю это верным путем, и мы можем это обеспечить только использованием газа, а альтернативы — ядерная энергия из Франции или энергопоставки из Польши — не могут. Какой смысл останавливать согласованный проект, платить за это миллиарды, чтобы только не завершать трубопровод?»

«Зелёные» также настояли на том, чтобы в пленарный зал вызвали вице-канцлера Олафа Шольца, который в тот момент был на совещании с главами региональных правительств о мерах борьбы с коронавирусом. Большинство депутатов согласились с этим требованием, решив, что пандемия подождёт.

После небольшой задержки Шольц пришёл в зал заседаний, хотя и не проронил ни слова до самого конца дебатов. При этом глава МИД Германии Хайко Маас, раздражённый вызовом вице-канцлера Шольца с совещания по коронавирусу, упрекнул «зелёных» в «лицемерном спектакле» вместо обсуждения важной темы. Маас также отметил, что политики, призывающие к принципиальному отказу от «Северного потока — 2», должны понимать «геостратегические последствия» подобного решения.

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Дмитрий Марунич: Если Россия в ответ на водную блокаду Крыма перестанет снабжать Украину электричеством, первой остановится промышленность
© РИА Новости, Нина Зотина

«В конечном итоге вы всё больше подталкиваете Россию и Китай друг к другу, и тем самым создаете крупнейшее экономическое и военное объединение. Я не считаю, что это должно быть стратегией Запада. Поэтому я против того, чтобы обрубать все мосты с Россией в этом отношении. Это не только неправильно, это опасно» — заявил Маас.

Он прозрачно намекнул на то, что США сами не отказываются от сотрудничества с Россией в области энергетики, хотя требуют этого от Германии. «Я готов вести эту дискуссию, с удовольствием поговорю о других проектах импорта энергоносителей. Есть страны, которые требуют от нас прекращения строительства этого газопровода в то время, как они сами увеличивают импорт нефти из России», — сказал глава МИД ФРГ. Несмотря на призывы главы немецкой дипломатии к благоразумию, дискуссия в Бундестаге в результате перешла в формат взаимных обвинений между представителями различных фракций.

Spiegel предрек руины в Европе в случае остановки СП-2

Дочь основателя и многолетнего главного редактора влиятельного немецкого журнала Der Spiegel Франциска Аугштайн 8 февраля опубликовала на сайте издания колонку под заголовком «Плохой газ», в которой заметила: если немецкие власти остановят строительство СП-2, то Германия, безусловно, нанесёт вред России, но в первую очередь самой себе. «Если предположить, что «Северный поток — 2» не будет достроен, то нам придется иметь дело с промышленными руинами, которые не подходят даже для музея, потому что все трубы проложены под землёй», — красочно описывает ситуацию автор.

«Граждане стали бы платить больше денег за газ, получаемый из других источников. Например, дорогостоящий газ из США, добываемый методом гидроразрыва пласта, из-за которого в Соединенных Штатах разрушаются целые участки земли», — говорится в колонке. Поскольку в этой дискуссии моральные и экономические причины переплетаются в один клубок, вопрос не в том, нужно ли завершить «Северный поток — 2», а скорее в том, следует ли учитывать интересы различных стран, задается вопросом Аугштайн. По её мнению, интересы Украины, Польши и Франции не могут быть определяющими для Германии.

«Даже если Путина и критикуют, он соответствует своим советским предшественникам: договоры с Германией всегда соблюдаются. Немногие понимают, что, если Запад каким-то образом заинтересован в том, чтобы Россия не превратилась в экономическом отношении в Китай, и чтобы там соблюдались права человека, «Северный поток — 2» должен быть завершён» — отметила колумнистка Der Spiegel.

А бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер в опубликованном 9 февраля аудиоподкасте немецкой деловой газеты Handelsblatt сказал, что поставки газа из России в Европу — это взаимная зависимость. «Российская сторона нуждается в деньгах за газ для своего бюджета. У нас никогда не было проблем с поставками из России, а у России проблем с нами при оплате. Почему что-то должно измениться?» — отметил экс-канцлер. «Мы знаем из собственной истории, что всегда, когда мы имели хорошие отношения с Россией, на этом континенте был мир. Когда было иначе, мира не было», — подчеркнул Герхард Шрёдер, отметив, что Германия для развития собственной индустрии нуждается в поставках из России не только нефти и газа, но и других важных ископаемых, например редкоземельных материалов.

 