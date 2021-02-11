Во вторник, 9 февраля, стало известно, что Украина в этом месяце не получит 1,9 миллиона доз китайской вакцины, как ранее ожидалось. Российскую вакцину она отвергла по политическим мотивам, как «гибридное оружие». Вакцины западных стран, типа «Пфайзера», для массовой вакцинации страна не потянет из-за их дороговизны

Оставалась надежда на Китай, который обычно предлагает всему миру широкий ассортимент товаров, включая бюджетные варианты. В начале года Киев заказал у Китая малоэффективную, но дешевую вакцину Sinovac в количестве 1,9 млн доз, то есть в количестве достаточном для вакцинации менее миллиона человек. Поставки планировались на февраль, но Украина успела побить горшки с Поднебесной, пытаясь угодить США, поэтому вакцинация, похоже, откладывается.

Поставки китайской вакцины на Украину могут задержаться — СМИ © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

В рамках приватизации Украина в 2016 году продала 56% акций запорожской компании «Мотор Сич», одного из ведущих производителей авиационных двигателей. Акции были проданы китайской компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment. Сделка была подписана и заверена. Однако в 2017 году Украина внезапно застопорила реализацию проекта. СБУ заподозрило руководство «Мотор Сич» в незаконной продаже технологий. В итоге по решению Шевченковского районного суда Киева акции, в том числе принадлежащие китайским владельцам, были арестованы.

Китайская сторона, естественно, заявила, что так дела не делаются, и дала Киеву время на урегулирование спорных моментов. Однако 6 августа 2020 года уже новое руководство страны продолжило тактику предыдущего президента. В прошлом году прокуратура Украины повторно наложила арест на акции, а заодно завела уголовное дело по статье «Государственная измена» против руководства компании. Фактически «кинув» иностранных инвесторов, оба президента активно рассказывали на международных площадках о необходимости привлечения иностранных инвестиций в Украину.

Поставка вакцины Sinovac на Украину под угрозой срыва — СМИ © CC0, Pixabay

В октябре украинского посла Сергея Камышева вызывали в МИД КНР и там дали понять, что Китай более не будет терпеть отказ пускать китайцев на «Мотор Сич». Сроку на решение проблемы китайцы дали до 10 ноября. Реакции украинской стороны не последовало. И тогда в ход пошла судебная «тяжелая артиллерия» международного арбитражного суда, где у Китая есть все шансы отсудить у Киева 3,5 миллиарда.

В начале этого года Украина продолжила пакостить Китаю, пытаясь угодить уже новой администрации США. Владимир Зеленский ввел санкции против китайских компаний, купивших украинское предприятие. Новость крайне негативно была воспринята в Китае, а посольство КНР поставило Офис президента Владимира Зеленского в известность о негативных последствиях и для его команды.

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон предупреждает, что Китай может отомстить и пожестче. «Китай — наш главный рынок сбыта. В прошлом году Украина поставила в Китай товаров на $7,1 миллиарда. На 80% это зерновые, подсолнечное масло, железная руда. При желании Китай все эти поставки заменит поставками из других стран. Ничего уникального мы туда не поставляем. А вот где мы найдем такой ёмкий рынок — большой вопрос. Китайцы, безусловно, понимают, что Украина в данном случае выступает дубиной в руках Вашингтона. И у нас санкции гораздо жестче, чем в США, — блокирование активов, запрет на переговоры, выдачу виз и посещение представителями этой компании Украины. Наши санкции несопоставимы с американскими. Китайцы понимают, что Украина — дубина в руках США», — говорит Саливан.

Глава Минздрава Украины призвал политиков не сеять панику из-за китайской вакцины © скриншот с видео "DumskayaTV"

Последствия не заставили себя ждать. Во вторник, 9 февраля, агентство Reuters сообщило, что китайская компания-производитель переносит поставки заказанной Киевом вакцины на апрель. Кроме того, поставщик просит изменить способ определения эффективности вакцины. Согласно контракту, для поставок требуется эффективность не менее 70%, то есть эффективность заказанной вакцины ниже этого уровня.

Тем временем Китай активно поставляет эту вакцину странам восточной Европы, которые не пытаются злить китайского дракона. Благодаря российской и китайской вакцинам Сербия, например, вышла на второе место в Европе по уровню вакцинации населения. Соседняя с Украиной Венгрия тоже заказала сначала два миллиона доз «Спутника V»,а теперь еще и 5 миллионов доз вакцины Sinovac. Вполне вероятно, что Китай просто решил перенаправить часть вакцин в страны, с которыми у Пекина лучше отношения.

По сути в Восточной Европе и небогатых странах третьего мира между собой конкурируют сейчас две доступные вакцины — российская и китайская. Китайцы уже с января поставляют свою вакцину в Турцию, Бразилии и Индонезию. Киев же остается фактически у разбитого корыта, поссорившись с обеими странами. Остается только ожидать обещанного на днях посольством США холодильника для хранения вакцин.