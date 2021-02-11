Оставалась надежда на Китай, который обычно предлагает всему миру широкий ассортимент товаров, включая бюджетные варианты. В начале года Киев заказал у Китая малоэффективную, но дешевую вакцину Sinovac в количестве 1,9 млн доз, то есть в количестве достаточном для вакцинации менее миллиона человек. Поставки планировались на февраль, но Украина успела побить горшки с Поднебесной, пытаясь угодить США, поэтому вакцинация, похоже, откладывается.
В прошлом году Китай вышел на первое место по объемам экспорта и импорта в Украину. Утратив рынки стран СНГ, Киев стал поставлять свою продукцию в Китай. Казалось бы, открывается широкий путь для сотрудничества, пусть это и не евроинтеграция, но между Поднебесной и Киевом встал Вашингтон.
В рамках приватизации Украина в 2016 году продала 56% акций запорожской компании «Мотор Сич», одного из ведущих производителей авиационных двигателей. Акции были проданы китайской компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment. Сделка была подписана и заверена. Однако в 2017 году Украина внезапно застопорила реализацию проекта. СБУ заподозрило руководство «Мотор Сич» в незаконной продаже технологий. В итоге по решению Шевченковского районного суда Киева акции, в том числе принадлежащие китайским владельцам, были арестованы.
Китайская сторона, естественно, заявила, что так дела не делаются, и дала Киеву время на урегулирование спорных моментов. Однако 6 августа 2020 года уже новое руководство страны продолжило тактику предыдущего президента. В прошлом году прокуратура Украины повторно наложила арест на акции, а заодно завела уголовное дело по статье «Государственная измена» против руководства компании. Фактически «кинув» иностранных инвесторов, оба президента активно рассказывали на международных площадках о необходимости привлечения иностранных инвестиций в Украину.
КНР потратила около миллиарда долларов на эту сделку, которые украинская сторона возвращать не собирается. В начале сентября прошлого года китайские инвесторы направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина. Они, в частности, заявляют о нарушении Украиной ее международных обязательств, закрепленных в Соглашении между правительством Украины и правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций. В соответствии с этим соглашением от 1992 года стороны договорились не допускать экспроприации инвестиций и равноправно относиться к иностранным инвесторам. Китайцы называют действия Украины «экспроприацией» их инвестиций, а ущерб они оценили в $3,5 миллиарда.
В октябре украинского посла Сергея Камышева вызывали в МИД КНР и там дали понять, что Китай более не будет терпеть отказ пускать китайцев на «Мотор Сич». Сроку на решение проблемы китайцы дали до 10 ноября. Реакции украинской стороны не последовало. И тогда в ход пошла судебная «тяжелая артиллерия» международного арбитражного суда, где у Китая есть все шансы отсудить у Киева 3,5 миллиарда.
В начале этого года Украина продолжила пакостить Китаю, пытаясь угодить уже новой администрации США. Владимир Зеленский ввел санкции против китайских компаний, купивших украинское предприятие. Новость крайне негативно была воспринята в Китае, а посольство КНР поставило Офис президента Владимира Зеленского в известность о негативных последствиях и для его команды.
Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон предупреждает, что Китай может отомстить и пожестче. «Китай — наш главный рынок сбыта. В прошлом году Украина поставила в Китай товаров на $7,1 миллиарда. На 80% это зерновые, подсолнечное масло, железная руда. При желании Китай все эти поставки заменит поставками из других стран. Ничего уникального мы туда не поставляем. А вот где мы найдем такой ёмкий рынок — большой вопрос. Китайцы, безусловно, понимают, что Украина в данном случае выступает дубиной в руках Вашингтона. И у нас санкции гораздо жестче, чем в США, — блокирование активов, запрет на переговоры, выдачу виз и посещение представителями этой компании Украины. Наши санкции несопоставимы с американскими. Китайцы понимают, что Украина — дубина в руках США», — говорит Саливан.
США в данном случае ведут себя с Украиной, как собака на сене, не вкладывая инвестиций в ее экономику, не дают другим этого делать, не поставляя доступные вакцины, не позволяют наладить у себя производство российской вакцины, что еще в прошлом году предлагала РФ.
Последствия не заставили себя ждать. Во вторник, 9 февраля, агентство Reuters сообщило, что китайская компания-производитель переносит поставки заказанной Киевом вакцины на апрель. Кроме того, поставщик просит изменить способ определения эффективности вакцины. Согласно контракту, для поставок требуется эффективность не менее 70%, то есть эффективность заказанной вакцины ниже этого уровня.
Тем временем Китай активно поставляет эту вакцину странам восточной Европы, которые не пытаются злить китайского дракона. Благодаря российской и китайской вакцинам Сербия, например, вышла на второе место в Европе по уровню вакцинации населения. Соседняя с Украиной Венгрия тоже заказала сначала два миллиона доз «Спутника V»,а теперь еще и 5 миллионов доз вакцины Sinovac. Вполне вероятно, что Китай просто решил перенаправить часть вакцин в страны, с которыми у Пекина лучше отношения.
По сути в Восточной Европе и небогатых странах третьего мира между собой конкурируют сейчас две доступные вакцины — российская и китайская. Китайцы уже с января поставляют свою вакцину в Турцию, Бразилии и Индонезию. Киев же остается фактически у разбитого корыта, поссорившись с обеими странами. Остается только ожидать обещанного на днях посольством США холодильника для хранения вакцин.