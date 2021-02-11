Винзаводы «Массандра» и «Коктебель» проданы. Сделки прошли одна за другой: в декабре 2020-го и январе 2021-го

Однако крымчане по-прежнему обеспокоены: что, если новые материковые владельцы построят на виноградниках коттеджи и гостиницы, ведь при Украине такое случалось? Но повода для страха нет — новые владельцы готовы вкладывать деньги именно в вино, а не в бетон и металл.

180 километров вина

Истина в вине. Как виноделы Крыма выиграли от присоединения к России Юрий Ковальчук сделал себе прекрасный подарок стоимостью больше пяти миллиардов рублей. О том, что один из старейших винзаводов России «Массандра» будет продан, говорили последние пять лет. В 2017 году АО «Акционерный банк "Россия"» уже купило завод шампанских вин «Новый Свет» за 1,5 миллиарда рублей. После этого многим стало очевидно, что настанет черед и других предприятий. Тем более что основатель «Нового Света» и «Массандры» — князь Лев Голицын. Раздавать его наследие разным собственникам было бы нелогично. Но «Массандра» — более крупный игрок на рынке, поэтому её цена должна была быть выше.

220 земельных участков площадью больше 104 гектаров. Общая площадь зданий, находящихся в собственности предприятия, почти миллион квадратных метров. Только виноградники занимают около 8800 гектаров. От Фороса до Судака, около 180 километров, занимает земля «Массандры». Эксперты оценивали стоимость акций предприятия в 10-12 миллиардов рублей. Но в итоге цена оказалась ниже. Возможно, потому, что покупатель должен был отвечать нескольким требованиям: не бояться санкций, владеть значительным капиталом и разбираться в виноделии.

Главное, что новому собственнику нужно не только сохранить легендарный бренд, но и сделать предприятие прибыльным. Достояние Голицына должно соответствовать современным трендам в виноделии и запросам рынка. Тем более что виноградники «Массандры» могут давать вино мирового уровня. Но для этого снова нужны деньги.

Производственная база «Массандры» нуждается в модернизации, а на это могут уйти миллионы. В пресс-службе винзавода сразу после сделки говорили, что в ближайшие три года на реконструкцию предприятия, обновление парка сельхозтехники и развитие виноградарства придется потратить около 12 миллиардов рублей инвестиций. Логично, что такие деньги могут быть только у крупного игрока, такого как банк «Россия».

По словам экс-гендиректора «Массандры» Янины Павленко, винзавод каждый год выпускает около 15 миллионов бутылок различного вина. Стоимость напитков, по оценкам экспертов, нельзя назвать высокой, скорее на грани рентабельности. Кроме того, вина в основном сладкие и креплёные. И это в то время, когда мировой рынок уже давно ориентируется на сухие. Так что новому владельцу придётся создавать новую концепцию «Массандры».

Одно ясно: застраивать виноградники коттеджами никто не будет. Да никто и не позволит. Ведь вся земля после продажи осталась в собственности государства. Предприятие лишь арендует землю на 49 лет. Кроме того, собственник обязан использовать её только для ведения сельскохозяйственной деятельности без права застройки.

110 миллионов за коньяк

Завод «Коктебель» в Крыму ушел с молотка © РИА Новости, И. Носов | Перейти в фотобанк Андрей Шкловский. Победителем торгов признали первого.

Покупка завода «Коктебель» — выгодная сделка. У предприятия свои виноградники на площади около 1070 гектаров, самая крупная мадерная площадка в Европе, ёмкостный парк не менее 5 миллионов литров для производства тихих вин, а также бочки для выдержки марочных сухих вин, десертных вин и портвейнов не менее чем на 6 миллионов литров.

Считается, что история «Коктебеля» началась в 1875 году, когда офтальмолог Эдуард Юнге купил несколько участков в Крыму и организовал винодельческое хозяйство. Сейчас предприятие производит около 5 миллионов бутылок в год. Это почти в три раза меньше «Массандры», но тоже весомый показатель.

Теперь полноправный владелец «Коктебеля» — ООО «Гатчинский спиртовой завод». Им владеют Елена и Михаил Якубчик. Ещё до торгов генеральный директор компании «Завод марочных вин "Коктебель"» Анна Коваленко заявляла, что, если активы будут «в нашей собственности — это даст возможность больше вкладывать в его развитие, создавать рабочие места и новую продукцию».

Сохранить и приумножить

Киев пригрозил РФ санкциями за продажу завода «Массандра» © РИА Новости, Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк Сергей Аксёнов заявил, что 10 тысяч единиц эталонного вина «не подлежат отчуждению и защищены федеральным законом». Таким образом, продавать их запрещено.

— При этом контроль за действиями предприятия, работой с инвестором полностью осуществляет правительство Республики Крым, — подчёркивал Сергей Аксёнов.

То же касается и «Коктебеля». Руководители предприятия за шесть лет доказали, что настроены серьёзно.

— За время работы восстановлен ёмкостной парк и начат выпуск винодельческой продукции, которая включает 38 наименований, — объясняет Андрей Рюмшин, вице-премьер правительства Крыма. — Завершено строительство, и начата работа нового купажного цеха ёмкостью 100 тысяч декалитров. С 2019 года начата закладка новых виноградников — посажено 77 гектаров винограда сортов «пино чёрный» и «каберне-совиньон».

При этом депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев заявил, что государственное виноделие является пережитком советских времён:

— Не говоря даже о Франции и Италии, но даже в коммунистическом Китае виноделие находится в руках частных инвесторов.