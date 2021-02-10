Украинские социологические службы, как правило, проводят исследования почти параллельно. Так и в январе-феврале этого года были опубликованы результаты исследований, проведённых пятью службами. Цикл был начат исследованием КМИС, данные которого были опубликованы 26 января, а закончен исследованием Украинской социологической группы 10 февраля

Мы, как правило, воздерживаемся от критики украинских социологов, но не можем не обращать внимания на существенные расхождения в данных разных служб, наблюдаемых в последние годы. Особенно это касается рейтингов партий и политиков, которые иной раз различаются в разы (по КМИС за «Слугу народа» собираются голосовать 11% активных избирателей, по данным других служб — около 20%).

В то же время надо иметь в виду особенности общественного мнения и технологий проведения исследований. Ещё в 2004 году социологи начали сталкиваться с массовыми отказами от интервью. Ситуация то ухудшалась, то улучшалась, но в целом оставалась очень сложной.

Возможно, отразился на достоверности получаемых данных и переход к опросам по телефонам — фактически он произошёл с началом эпидемии, но карантин только подтолкнул социологов, которые задумывались об альтернативных технологиях проведения исследований ещё раньше. Кстати, опросы по телефону — сейчас основная методика в Европе и США.

Итак, переходим к последним исследованиям — центра им. Разумкова (опубликованы 9 февраля) и УСГ (10 февраля). Оба исследования проводились методом личного интервью. Центр Разумкова провёл опрос с 29 января по 3 февраля, УСГ — с 26 января по 2 февраля. Кроме того, 10 февраля Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты проведённого 6-8 февраля мониторингового исследования «Украина на карантине».

Социальный оптимизм и препятствия для него

Традиционный опрос на тему, в правильном ли направлении развивается ситуация в стране, дал немного предсказуемый результат.

По данным Центра Разумкова, считают, что страна идёт в правильном направлении, 14%, что в неправильном — 70%.

По данным УСГ, 18% и 76,5%.

Напомним, что в прошлом исследовании «Рейтинга» было 17% и 73%.

В общем, всё плохо, и, более того, хуже, собственно, уже некуда — по данным «Рейтинга», с 2011 года наихудшее соотношение было в октябре 2018 года — 12% к 78%. Вопрос о том, кто кому приговор и какой играет новыми красками…

Понятно и почему сложилась такая ситуация. По данным УСГ, больше всего тревожат респондентов:

— цены и тарифы — 60%;

— уровень доходов — 56%;

— война — 36%;

— безработица — 34%;

— коррупция — 32%;

— медицина — 28%;

— эпидемия — 25%.

Демократия и свобода слова людей совсем не волнует. Не до того сейчас.

94% украинцев считают, что тарифы на коммунальные услуги завышены. 45% опрошенных считают, что в росте тарифов виноваты бесхозяйственность и непрофессионализм правительства.

Считают, что власть успешно противодействует эпидемии коронавируса, 24%, не успешно — 70%. При этом 59% опрошенных больше боятся экономических последствий карантина.

43% готовы поддержать акции протеста, 48% — не готовы.

Президентские рейтинги

По данным центра им. Разумкова, рейтинги (от числа активных избирателей) выглядят так:

Владимир Зеленский — 23% (в декабре — 28%);

Юрий Бойко — 20% (17%);

Пётр Порошенко — 18% (19%);

Юлия Тимошенко — 11% (8%).

Во втором туре президентских выборов Зеленский и Разумков уверенно побеждают любых соперников (причём Зеленский легко «бьёт» Разумкова).

УСГ президентские рейтинги не публиковала, но дала данные по желательным кандидатам на пост премьера. Лучше всего справились бы с задачами главы правительства Юрий Бойко (15% от всех опрошенных), Владимир Гройсман (11%), Юлия Тимошенко (10%), Денис Шмыгаль (8%).

Группа «Рейтинг» дала рейтинги доверия политиков. Наиболее популярны (от всех опрошенных):

— Владимир Зеленский, которому доверяют 38% (не доверяют — 58%);

— Виталий Кличко — 34% (54%);

— Владимир Гройсман — 32% (58%).

Дальше следуют Дмитрий Разумков (25% против 37%, но его, правда, не знают 33%) и Юлия Тимошенко.

Также данные по доверию дал Центр им. Разумкова:

— Владимир Зеленский — 26,5% (65,5%);

— Дмитрий Разумков — 32% (53%).

В данных Центра им. Разумкова не знают спикера только 2,5%, что, очевидно, является следствием сбоя инструментария — трудно спрашивать о доверии к Разумкову человека, который уже согласился ответить на вопросы Разумкова…

Партийные рейтинги

За «Слугу народа» собираются голосовать 22% активных избирателей в версии Центра Разумкова (первое место) и 17% — в версии УСГ (третье место).

За ОПЗЖ — 22% и 26% (соответственно — второе и первое места);

За «Европейскую солидарность» — 18% и 12%;

За «Батькивщину» — 10% и 12%.

У разумковцев вплотную к 5%-ному барьеру находится «Сила и честь», а у УСГ — «Украинская стратегия Гройсмана».

Как видим, тут различия существенны, у УСГ рейтинг президентской партии несколько ниже, чем у большинства других исследовательских центров, но выше, чем у КМИС. Чем это объяснить мы не знаем, социологи же подобные расхождения обычно не комментируют.

О свободе слова и прочей демократии

По данным исследования группы «Рейтинг», 49% граждан поддерживают закрытие трёх телеканалов, а 72% поддерживают введение санкций против граждан и организаций, если их деятельность вредит интересам Украины. «Рейтинг» не интересовался, кто должен определять «интересы Украины» и знают ли люди о незаконности введения санкций против граждан Украины.

54% граждан, опрошенных Центром Разумкова, согласны с мнением о необходимости отставки правительства, 52% — за роспуск Верховной Рады, 49% — за досрочные перевыборы президента.

Резюме

В целом, хотя Зеленский и партия «Слуга народа» остаются рейтинговыми лидерами, ситуация для президента крайне неприятная. Граждане недовольны избранным политическим курсом (в первую очередь из-за того, что он ощутимо ударил их по карману), и половина из них видит разрешение кризиса в новой перезагрузке системы власти.

По разбросанным тут и там намёкам можно предположить, что наиболее сильным соперником Зеленского будут не лидеры парламентской оппозиции, а Виталий Кличко. С одной стороны, он не находился в центральной власти (сумел своевременно отстроиться от Порошенко). С другой стороны, он представляет региональные элиты, столь удачно выступившие на местных выборах прошлого года («представляет» не в том смысле, что репрезентует их настроения, а в том, что является выходцем из них).

В данных исследования содержится также намёк на то, что Зеленскому необязательно урегулировать кризис демократическим путём, — можно на всех наложить санкции, и общественность поймёт.