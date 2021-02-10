Президент США Джо Байден не идёт на контакт с белорусским коллегой Александром Лукашенко, однако также не спешит создавать серьёзных проблем официальному Минску. При этом новая американская администрация устанавливает связи с оппозиционными силами Белоруссии

Сенат утвердил кандидатуру посла США в Белоруссии 15 декабря, а приняла присягу Джули Фишер спустя неделю, 23-го числа. То есть всё это происходило ещё при президенте Дональде Трампе, но до Минска глава дипмиссии до сих пор не доехала. На брифинге 9 февраля журналисты спросили официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, планирует ли новый посол отправиться в Минск и передать верительные грамоты президенту Белоруссии Александру Лукашенко, или же Вашингтон в большей степени видит её как своего рода посланника к оппозиции. Говорит по-русски, работала на Украине и в Грузии: чего ожидать от нового посла США в Белоруссии © usembassy.gov

«Назначенный посол, как вы знаете, ездила на прошлой неделе в страны-партнёры. Мы здесь тесно координируемся с нашими европейскими партнёрами по этому вопросу. У меня нет для вас ничего нового по её планам, каким-либо планам поехать в Белоруссию», — ответил он.

Дипломатическая дилемма

Согласно дипломатическому протоколу, посол по приезду на новое место работы должен вручить главе государства верительную грамоту — документ, подтверждающий право представлять интересы своей страны на территории другой державы. Эта церемония — заключительная процедура вступления чрезвычайного посла в свои обязанности, она символизирует начало его дипломатической карьеры в стране пребывания.

Передача верительной грамоты Джулией Фишер лично в руки Лукашенко может быть расценена западным сообществом как признание его легитимности, а Госдепартамент в сентябре назвал результаты президентских выборов сфальсифицированными, подчеркнув, что США не могут считать Александра Лукашенко легитимно избранным лидером Белоруссии.

Однако это не означает, что Фишер не налаживает контакты с политическими кругами Белоруссии. 5 февраля она встретилась в Вильнюсе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, эмигрировавшей в Литву сразу после президентских выборов, на которых заняла второе место. В сообщении на странице посольства США в Белоруссии в Twitter говорится: «Фишер подчеркнула, что США будут продолжать поддерживать народ Белоруссии и тех людей по всему миру, которые сталкиваются с ужасной жестокостью при реализации своих основных свобод».

На сегодняшней встрече со Светланой Тихановской @Tsihanouskaya Назначенный Посол Фишер подчеркнула, что США будут продолжать поддерживать народ Беларуси и тех людей по всему миру, которые сталкиваются с ужасной жестокостью при реализации своих основных свобод. pic.twitter.com/XN68SJo1cF — U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) February 4, 2021

Канал пресс-службы Тихановской в Telegram рассказывает о встрече подробнее: «Во время встречи обсуждались двусторонние отношения между США и Белоруссией, а также возможные варианты разрешения политического кризиса. Тихановская призвала США принять немедленные меры для освобождения заключённых. Она подчеркнула, что освобождение и реабилитация всех политзаключённых является необходимым условием для начала диалога, а торговля политзаключёнными недопустима. Тихановская обратила внимание на необходимость точечных санкций против компаний, организаций и кошельков Лукашенко. По словам Тихановской, США должны работать в связке с Великобританией, Евросоюзом и Канадой».

Кстати, сама лидер оппозиции в комментарии о встрече называет Фишер послом США в Белоруссии, хотя с юридической точки зрения таковой не является до передачи верительной грамоты.

Двумя днями ранее, 3 февраля, Фишер встречалась с другим оппозиционным активистом, бывшим министром культуры Белоруссии Павлом Латушко в Варшаве. Как уточняет американская дипмиссия, они обсудили ситуацию в Белоруссии, перспективы развития межгосударственных отношений, поддержку Минска со стороны Вашингтона, а также «Акт о демократии в Белоруссии».

Байден хочет усидеть в Белоруссии на двух стульях

Американский аналитический центр Atlantic Council (признанный Генпрокуратурой России нежелательной организацией) представил новому президенту США доклад с рекомендациями, как нужно выстраивать отношения с Белоруссией.

Авторы документа — шведский дипломат Андрес Ослунд, специализирующийся на восточноевропейской экономике, замдиректора Евразийского центра Atlantic Council Мелинда Хэринг, бывший посол США в Узбекистане и Украине Джон Хербст и экс-посол США в РФ, бывший заместитель генсекретаря НАТО Александр Вершбоу — предлагают Байдену встретиться со Светланой Тихановской в первые 100 дней правления, подписать указ о санкциях против «сотен белорусских чиновников, нарушающих права человека, чтобы это служило сдерживающим фактором дальнейшей эскалации репрессий».

«Соединённые Штаты должны называть Лукашенко бывшим президентом Беларуси. Посол США в Белоруссии Джули Фишер должна занять свой пост в Минске и посетить Вильнюс по мере необходимости, но не вручать Лукашенко свои верительные грамоты. США следует ввести санкции в отношении компаний, которые занимаются частными финансами Лукашенко. США должны угрожать санкциями российским компаниям и бизнесменам в случае, если они захватят белорусские компании или поддержат режим Лукашенко финансово или политически. США также должны ввести санкции против российских СМИ и журналистов, участвующих в пропагандистских кампаниях против протестного движения в Белоруссии», — говорится в документе. «Олигархи и пустая провинция». Белорусский эксперт о том, что начнется в стране без Лукашенко © president.gov.by

Кроме того, авторы считают, что Конгресс должен дать конкретные указания Госдепартаменту ежегодно тратить не менее $200 млн на поддержку гражданского общества Белоруссии и СМИ, а финансирование белорусской службы «Радио Свобода» увеличить вдвое.

На практике не все эти рекомендации можно воплотить в жизнь, прежде всего организовать встречу Байдена и Тихановской до 29 апреля. Дело в том, что американский президент пытается переломить эпидемию коронавируса в стране, а лидеру белорусской оппозиции Фишер на встрече объяснила, что с поездкой в Штаты надо повременить, пока эпидемиологическая обстановка там не улучшится. А вот ввести санкции для Белого дома, причём вне зависимости от партийной принадлежности президента, — как нечего делать.

Тихановская просит Вашингтон о введении санкций против компаний, организаций и «кошельков» Лукашенко, но у американских властей в планах пока введение ограничительных мер только в отношении силовиков, судей, бизнесменов, симпатизирующих президенту.

По словам программного директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, если бы американцы хотели подорвать режим Лукашенко, то ввели бы санкции против системообразующих промышленных компаний в Белоруссии, — пока они работают, режим стабилен. Более того, обращает внимание эксперт, американцы сотрудничают с этими фирмами на основе генеральной лицензии, причём долгосрочной, двухлетней, а могли бы ещё в начале протестов её отменить, и тогда у Лукашенко возникли бы серьёзные проблемы, но США на это не пошли.

«Вывод таков: Запад хочет сохранить контакты с главой республики, потому и ограничивается санкциями в отношении госчиновников, людей из окружения Батьки, которые и так неплохо чувствуют себя на Родине. Белорусский президент нужен США и ЕС для давления на Россию.

Лукашенко давно вёл многовекторную политику, зачистил политическое поле. В стране не осталось лидеров протеста, но и пророссийских партий не появилось. Если ввести жёсткие санкции, то в Белоруссии усилится Россия. Этого и опасаются на Западе. Миссия посла Фишер не ограничится вопросами прав человека и демократии.

Администрация Трампа наметила план действий по поставкам нефти в Белоруссию, и этим может воспользоваться Байден. Независимо от того, блефует Лукашенко или всерьёз рассматривает замену российского газа американским сланцевым, вопросы энергетики — мощный инструмент торга с Россией как для США, так и Белоруссии», — заявил Тимофеев. Молчанов рассказал, что Байден собирается сделать с Лукашенко и Белоруссией © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

За последние годы отношение к Лукашенко, получившего с лёгкой руки бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт прозвище «последний диктатор Европы» больше 20 лет назад, заметно потеплело — ЕС сократил свой санкционный список белорусских чиновников с 243 до 4 человек, а США и вовсе обнулили свой (в 2006 году в него включили 10 человек). Делалось это явно не из любви к Лукашенко, а с целью ослабить связи между Белоруссией и Россией.

Но и Лукашенко пользовался симпатиями Запада в своих интересах, например, договорился со Штатами о поставке энергоресурсов, когда обвинил Москву в завышении тарифов, по которым та поставляла Минску своё топливо. В феврале 2020 года президент Белоруссии принимал у себя в гостях Майкла Помпео, возглавлявшего Госдепартамент, и радостно объявлял общественности, что американский дипломат осведомлён о проблемах Белоруссии и обещал их решить. Но как только Запад сменил пряник на кнут, Лукашенко переменил риторику.

«Это чисто медийная выдумка, что Лукашенко повернулся на Запад. Да, я проводил многовекторную политику, насколько это было возможно. Думаете, я не понимаю, что 100 лет не нужен этой Европе и тем более Америке. Но мне надо было спасти страну, надо было выживать, в то время как меня не понимали там (в России. — Ред.)», — заявил Лукашенко 1 сентября. Затулин рассказал, как Байден воспользуется уязвимостью Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина

После выборов, когда люди активно выходили на уличные акции протестов, а против него выступали известные спортсмены и даже послы Белоруссии в европейских странах, Лукашенко не оставалось ничего иного, как обратиться за помощью к своему российскому коллеге. И Владимир Путин не оставил товарища в беде, несмотря на его оглядки на Запад. Президент РФ заверил, что Москва при запросе Минска окажет военное содействие в рамках союзного государства и ОДКБ.

Таким образом, Байден хочет получить несколько рычагов давления в Белоруссии.

Первый — на Лукашенко в лице оппозиции, чтобы попытаться активизировать протестные настроения в стране, поставить президента в некомфортные условия и попытаться добиться от него уступок в нужные моменты. Второй — на Россию в лице самого Лукашенко, ведь нет никаких гарантий, что белорусский лидер не сделает вновь ставку на многовекторность, ссылаясь, например, на разногласия с Москвой о цене на энергоресурсы.