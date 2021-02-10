Разгул стихии на Украине: дома и машины ушли под снег. ФОТО

Украина борется с последствиями сильных снегопадов. На западе, востоке и севере страны синоптики прогнозируют снегопады и морозы, и только на юг страны придет потепление

«Еще будет теплая погода»: «Нафтогаз» советует киевлянам греться воздухом с улицы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В результате по всей стране без света осталось около 300 населенных пунктов, почти сотня из которых — в Одесской области.

Движение на части трасс было затруднено, а для грузовиков — ограничено. Спасатели освободили из снежных заносов 380 транспортных средств, среди них — 15 карет скорых.

По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в течение 11-12 февраля погода по всей территории Украины только ухудшится. Будут метели, обильный снег, сильный ветер и гололед. Кроме этого, предупреждают о чрезмерных осадках ориентировочно 13-14 февраля.

В «Укргидрометцентре» подчеркнули, что потепления в ближайшие дни точно ждать не стоит.