«Еще будет теплая погода»: «Нафтогаз» советует киевлянам греться воздухом с улицы
«Еще будет теплая погода»: «Нафтогаз» советует киевлянам греться воздухом с улицы
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
В минувшее воскресенье в стране ухудшилась погода, большинство областей накрыли метели. Местами снежный покров достигал 30 сантиметров.

В результате по всей стране без света осталось около 300 населенных пунктов, почти сотня из которых — в Одесской области.

Движение на части трасс было затруднено, а для грузовиков — ограничено. Спасатели освободили из снежных заносов 380 транспортных средств, среди них — 15 карет скорых.

По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в течение 11-12 февраля погода по всей территории Украины только ухудшится. Будут метели, обильный снег, сильный ветер и гололед. Кроме этого, предупреждают о чрезмерных осадках ориентировочно 13-14 февраля.

В «Укргидрометцентре» подчеркнули, что потепления в ближайшие дни точно ждать не стоит.

Разгул стихии на Украине: дома и машины ушли под снег. ФОТО
© REUTERS, State Emergency Service Of Ukraine/Handout
Разгул стихии на Украине: дома и машины ушли под снег. ФОТО
© REUTERS, Valentyn Ogirenko
Разгул стихии на Украине: дома и машины ушли под снег. ФОТО
© REUTERS, Gleb Garanich
Разгул стихии на Украине: дома и машины ушли под снег. ФОТО
© REUTERS, Gleb Garanich
Разгул стихии на Украине: дома и машины ушли под снег. ФОТО
© AFP, Sergei SUPINSKY
Разгул стихии на Украине: дома и машины ушли под снег. ФОТО
© REUTERS, Gleb Garanich
Разгул стихии на Украине: дома и машины ушли под снег. ФОТО
© REUTERS, Gleb Garanich
Разгул стихии на Украине: дома и машины ушли под снег. ФОТО
© REUTERS, Gleb Garanich
Разгул стихии на Украине: дома и машины ушли под снег. ФОТО
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Разгул стихии на Украине: дома и машины ушли под снег. ФОТО
© REUTERS, Valentyn Ogirenko