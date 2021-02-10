Разгул стихии на Украине: дома и машины ушли под снег. ФОТО

В минувшее воскресенье в стране ухудшилась погода, большинство областей накрыли метели. Местами снежный покров достигал 30 сантиметров.
В результате по всей стране без света осталось около 300 населенных пунктов, почти сотня из которых — в Одесской области.
Движение на части трасс было затруднено, а для грузовиков — ограничено. Спасатели освободили из снежных заносов 380 транспортных средств, среди них — 15 карет скорых.
По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в течение 11-12 февраля погода по всей территории Украины только ухудшится. Будут метели, обильный снег, сильный ветер и гололед. Кроме этого, предупреждают о чрезмерных осадках ориентировочно 13-14 февраля.
В «Укргидрометцентре» подчеркнули, что потепления в ближайшие дни точно ждать не стоит.