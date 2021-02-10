Кампания националистов против «неправильных» по их мнению телеканалов началась не в 2021 году, а еще шесть лет назад. При этом ее целями были разные телеканалы с разными владельцами

Вначале был «Интер»

Изначально интерес у националистов вызывал только телеканал «Интер». На то было сразу несколько причин.

Во-первых, потому, что «Интер» был наиболее популярным среди телезрителей (по опросу, проведенному в декабре 2014 года по заказу Индустриального комитета Украины, среднесуточная доля этого телеканала составляла 17,6% от всех респондентов старше 4 лет, тогда как его ближайшего конкурента в лице «1+1» — чуть менее 12%).

Во-вторых, потому, что владели телеканалом Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин, выступавшие спонсорами — как финансово, так и медийно — «Оппозиционного блока», где на них ориентировалось до половины парламентской фракции из 43 депутатов, сформированной по итогам выборов 26 октября 2014 года. Именно эта партия рассматривалась националистами как попытка «реванша регионалов».

В-третьих, потому, что вплоть до начала февраля 2015 года 29% акций «Интера» официально принадлежало российскому «Первому каналу». А после долгого затишья на фронте, длившегося с сентября 2014 года, 15 января 2015 года начались бои у донецкого аэропорта, 22 января 2015-го — под Мариуполем, 28 января 2015-го — под Дебальцево.

На фоне этих событий 15 января 2015 года депутаты от «Народного фронта» Андрей Левус, Сергей Высоцкий и Николай Величкович внесли в парламент законопроект № 1768 «О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно участия иностранных лиц в телерадиоорганизациях)», запрещавший иностранцам какое-либо участие в уставном капитале украинских телерадиоорганизаций.

Российскую долю оперативно продали GDF Group Дмитрия Фирташа, о чем 3 февраля 2015 года официально сообщили на сайте «Интера». После этого 5 февраля 2015 года Левус направил официальный запрос в Национальный совет по радио- и телевещанию Украины, просил провести проверку данной сделки.

Сейчас Левус оценивает тогдашние действия так: «В 2015-м был шанс дожать "Интер". Был и законопроект, и дело в Нацсовете. "Не время" (эту фразу многие приписывают тогдашнему президенту Петру Порошенко. — Авт.) обернулось реваншем».

25 февраля 2016 года общественная организация «Вольные люди», возглавляемая Левусом и Высоцким, будет проводить пикет у «Интера». В тот же день, кстати, там будут митинговать — но в другое время и сами по себе — активисты Гражданского корпуса «Азов». Повод был тогда громкий — заявление в прямом эфире трансляции с майдана Незалежности, где проходила акция памяти «Небесной сотни», редактора программы «Подробности недели» Марии Столяровой «Ну-ка давайте кончайте эту х…».

Дальше начали переходить к более решительным действиям.

2 июня 2016 года группа подбежавших с улицы неизвестных людей устроила поджог прямо на крыльце офиса «Интера», принеся горючие средства с собой в рюкзаке. Но это был скорее перформанс, «черная метка».

4 сентября у офиса телеканала начался пикет, участники которого установили палатки и взяли сотрудников компании в осаду, устроив им прямо под окнами дымовую атаку от подожженных автомобильных покрышек, которые также принесли с собой.

Кстати говоря, настроены пикетчики тогда были очень серьезно, а не только на перформансы. 4 сентября, прорвавшись через посты охраны, они распылили в офисе телеканала содержимое нескольких противогазов, устроили поджог, в результате которого выгорел второй этаж здания, и оставили после себя еще и противотанковую мину.

В дальнейшем на заборах рядом с офисом телеканала появились надписи «Гори, гори ясно», «Burn, Inter, Burn» и «"Интер" на цвинтар» (укр. «"Интер" на кладбище»).

5 сентября полицейские организовали «живой коридор» для выхода сотрудников из офиса телеканала, а на следующий год пикетчики прекратили осаду «Интера».

Интересный момент — один из лидеров «Оппозиционного блока» Юрий Бойко тогда обвинил в подготовке штурма «Интера» Илью Киву, ныне его коллегу по парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь». Обвинения эти не были такими уж голословными с учетом того, что соорганизатором пикета у телеканала был Алексей Середюк, входивший в созданный Кивой «Всеукраинский союз ветеранов АТО».

Немалую часть пикетчиков, судя по персоналиям, составили сослуживцы Середюка по добровольческому батальону «Святая Мария», созданному «Братством»* Дмитрия Корчинского.

Наконец, 9 мая 2018 года «Интер» вновь взяли в осаду после показа на телеканале концерта в День Победы. Первый пикет провела в тот день у телеканала партия «Национальный корпус», а второй — «Вольные люди». Каждый насчитывал в среднем около 30 человек, но больше и не надо.

Во время второго пикета вновь звучали лозунги «"Интер" на цвинтар», а затем была предпринята попытка поджога, на этот раз менее уверенная, чем в сентябре 2016-го: сначала на крыльце зажгли несколько фаеров, а затем кинули «коктейль Молотова».

В дальнейшем активность националистов переместилась на телеканалы, которые сейчас известны как связанные с Виктором Медведчуком.

Вторым был ZIK

С весны 2018 года основное внимание националистов сосредотачивается на телеканале ZIK, вокруг которого тогда уже велись переговоры о его приобретении Тарасом Козаком — соратником Медведчука.

28 марта 2018 года офис телеканала берет в осаду «Братство» под непосредственным руководством Корчинского, который на своей странице в Facebook описал происходящее как «пикетирование с целью показать готовность уничтожить канал в случае окончательного приобретения его Москвой».

Осада продлилась два дня, у офиса телеканала были уложены автомобильные покрышки и установлены деревянные ежи по образцу противотанковых, обмотанные колючей проволокой.

Вот это — особенно ежи, совершенно очевидно бесполезные в реальной жизни, — уже больше походило на перформанс в прямом эфире, а не на реальную угрозу поджога и штурма. Но на вероятность последнего корчинцы намекали достаточно откровенно, мол, «Интер»-то перед этим «тоже сам вспыхнул».

30 июля 2018 года пикет (короткий и малочисленный) у офиса ZIK провели уже «Вольные люди», в знак протеста против интервью с бывшим министром правительства Януковича заклеили двери редакции стикерами с надписью «Черная метка рупору Кремля».

В конце 2018 года, когда три канала уже принадлежали Козаку, 3 октября, Левус, Высоцкий, Величкович и еще ряд их коллег по «Народному фронту» внесли проект постановления № 9157 «Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», поддержанный 19 октября 2018 года Верховной Радой, но реальных последствий не имевший.

NewsOne и «112 Украина»

29 октября 2018 года Левус с несколькими коллегами по Верховной Раде направил официальное обращение к Порошенко, требуя «принять однозначное решение о начале процесса прекращения вещания вышеозначенных телеканалов — NewsOne и "112 Украина"». Опять же, реальных последствий это не имело, так как накануне перевыборов президент не очень хотел портить отношения с медиагруппой Медведчука.

Спустя некоторое время на сцену вновь выступила «улица». 8 июля 2019 года у офиса NewsOne прошел достаточно массовый митинг, поводом для которого стало заявление днем ранее генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева провести в ближайшие дни телемост с вышеупомянутым украинским телеканалом. До поджогов не дошло, хотя фаеры митингующие зажигали в большом количестве.

Наконец, ранним утром 13 июля 2019 года неизвестные обстреляли из гранатомета офис телеканала «112».

Фотографию брошенного рядом с редакцией отстрелянного тубуса гранатомета опубликовала в тот же день Национальная полиция Киева, возбудившая производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины («Террористический акт»).

В целом нельзя не отметить, что единой кампании против пророссийских телеканалов националисты не вели — происходили эпизодические вспышки активности, привязанные к текущим информповодам. Не было создано единой коалиции, да и не предпринималось попыток к ее созданию — по отдельности действовали бывшие майдановцы из «Вольных людей», отдельно — ветераны «Азова» со своей молодежью, отдельно — корчинцы, за которыми отчетливо маячила тогда фигура министра внутренних дел Арсена Авакова.

* Организации запрещены Верховным судом РФ.