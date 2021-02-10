Центр имени Александра Разумкова опубликовал результаты социологического опроса, согласно которым политиком, которому больше всего доверяют украинцы, оказался не президент или лидер одной из оппозиционных фракций, а председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков

Перед этим Разумков опубликовал видеоролик, который многие расценили как старт его выдвижения в президенты на выборах 2024 года (или раньше, если они будут досрочными).

Итак, если верить данным соцопроса, председателю парламента доверяют 31,7% респондентов (3,9% «полностью доверяют» и 27,8% «скорее доверяют»), тогда как Владимиру Зеленскому — 26,5% (8,0% «полностью доверяют» и 18,5% «скорее доверяют»), фронтмену «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко — 22,2% (8,6% «полностью доверяют» и 13,6% «скорее доверяют»), главе «Европейской солидарности» Петру Порошенко — 19,5% (6,2% «полностью доверяют» и 13,3% «скорее доверяют»).

Дмитрий Разумков: кто он © Facebook Дмитрия Разумкова

В соцопрос были включены вопросы о том, как бы проголосовали жители страны, если бы Разумков вышел во второй тур президентских выборов. И результаты, кстати, у него вполне себе приличные.

Конечно, Владимиру Зеленскому бы Разумков сейчас проиграл со счетом 39,9% против 60,1%, но уверенно выиграл бы и у Юрия Бойко (57,6% против 42,4%), и у Петра Порошенко (54,8% против 45,2%). Для сравнения: по данным того же опроса, Зеленский выиграл бы второй тур у Бойко со счетом 58,0% против 42,0%, а у Порошенко со счетом 54,0% против 46,0%.

Выходит, Разумков сейчас показал бы практически аналогичный Зеленскому результат против лидеров двух крупнейших оппозиционных партий. Да, пропорция «три к двум» на выборах против действующего главы государства очень даже впечатляет.

Понятно, что организация, проводившая соцопрос, была в свое время создана отцом нынешнего председателя Верховной Рады Александром Разумковым, на момент своей смерти в 1999 году занимавшим пост заместителя секретаря Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Мы не говорим о том, что данные опроса «нарисованы» для удовольствия сына основателя организации (контора-то вполне солидная), просто руководство Центра Разумкова скорее всего находится в курсе планов нынешнего главы Верховной Рады. Ведь просто так подобные вопросы в опросники не включаются.

То есть в Центре Разумкова на момент подготовки вопросов имели все основания предполагать, что спикер парламента подумывает о президентстве. Ведь в предыдущий опрос, проходивший в октябре — ноябре 2020-го, вопрос о том, проголосовали бы граждане за Дмитрия Разумкова во втором туре президентских выборов, не включали.

Разумков рассказал о разногласиях с Зеленским © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк опросе показатели доверия к Дмитрию Разумкову были высокими — 29,8% респондентов (6,0% «полностью доверяют» и 23,8% «скорее доверяют»), но на первом месте тогда был Владимир Зеленский с 32,8% (9,7% «полностью доверяют» и 23,1% «скорее доверяют»). Однако за прошедшие три месяца президент потерял 6,3% доверия, а вот спикер парламента, наоборот, прибавил — 1,9%.

Вывод для электората подсказывает тенеденция — Зеленский уже вскоре "упадет" до показателей Бойко и Порошенко, так что ставку на следующих выборах надо делать на нового человека, к тому же из президентской команды.

В этом ключе интересно то, что 1 февраля Дмитрий Разумков выложил в Facebook парадный видеоролик об открытии очередной сессии Верховной Рады, который ряд комментаторов сочли неформальным заявлением о старте президентской кампании.

Может быть, так посчитали и в Центре Разумкова, поэтому и решили включить в опросник пункты про перспективы спикера парламента на президентских выборах? Но вот какое дело — опрос шел уже с 28 января. То есть социологи еще до публикации ролика и комментариев к нему знали — у Разумкова появились президентские амбиции.

«Меньшой небрат». Как премьер-министр Гройсман стал угрозой для Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В апреле 2018 года мы писали о президентских перспективах тогдашнего премьер-министра Владимира Гройсмана, которые у него действительно были. Рейтинг Порошенко стремительно падал, всего за пять месяцев разрыв в популярности президента и премьера сократился с 4,5 до 2 раз. Местные элиты были благосклонно настроены к Гройсману, непосредственно руководившему реализацией программы децентрализации и распределением финансовых потоков.

Однако в итоге Порошенко сумел поднять свой рейтинг, взяв на вооружение лозунг «Армія, мова, віра» и подмяв под себя правоконсервативный электорат. Гройсман же, хотя и сокрушительно выиграл со своей «Украинской стратегией» на недавних местных выборах в Винницкой области (где он родился и где заслужил авторитет как мэр города, из которого и вырос до премьеров), так и остается пока «перспективным кандидатом» с невысоким рейтингом.

Судя по всему, Разумков готов активно поиграть на чужом поле — например, 3 февраля на заседании СНБО он единственный отказался поддержать введенные Зеленским санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», что может выглядеть особенно выигрышно в глазах электората Юго-Востока, который сейчас стремительно теряет президент.