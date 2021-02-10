В начале февраля 2021 года в Сети произошёл очередной спор о роли Тадеуша Костюшко в истории Белоруссии. Правда, на этот раз сторонами дискуссии были не обычные интернет-пользователи, как часто бывает, а Белорусский национальный музей, МИД Белоруссии и посольство России в республике

Началось всё с того, что 4 февраля — в День рождения руководителя антироссийского польского восстания конца 18 века Тадеуша Костюшко — на официальной странице Белорусского национального музея в Instagram появился пост, в котором этот исторический деятель назван «героем четырех стран».

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С официальной страницы посольства России в Белоруссии к посту музея был оставлен комментарий с логичным вопросом: «Герой четырех стран. Польши, США. Каких двух еще?!»

«Беларуси и Франции», — подмигнул в ответ музей.

Если насчет Франции было или лукавство, или неведение — Костюшко признан не героем, а лишь почетным гражданином этой республики, то упоминание Белоруссии у российского посольства вызвало недоумение.

«Назвать Костюшко белорусским "национальным героем" — это расписаться в своем историческом невежестве», — ответили музею со страницы дипломатической организации.

Позиция российского посольства полностью соответствует правде. Целью восстания Костюшко было восстановление Речи Посполитой в границах 1772 года. Государства, которое включало в себя нынешние Польшу, Литву, Белоруссию и часть Украины и к тому времени успело стать фактически Польской федерацией. С господством польской культуры и польского языка.

Если бы восстание Костюшко победило, продолжающиеся процессы унификации рано или поздно привели бы к полонизации всего белорусского народа. Подобному тому, как лихо в Польше справились с полонизацией белорусов и украинцев Подляшья.

«Освободим Родину от рабства, вернём славу имени поляка, самостоятельность нации, заслужим благодарность Отечества и дорогую солдатскую славу!» — взывал тогда Костюшко к участникам восстания.

Так что с Белоруссией Костюшко связывает только тот факт, что он родился на территории нынешней Брестской области.

В бой за Костюшко

Из-за такой реакции российского посольства на героизацию Костюшко у многих белорусских пользователей Instagram, выражаясь сленгом интернета, «подгорело». Особенно у так называемой «свядомой» публики, которая только вчера на улицах «шатала» режим, а сегодня как по команде набросилась на российское посольство ради защиты государственного музея.

Видимо, посягательство на исторический миф задело за живое.

Если суммировать сотни их комментариев, привести в цензурный и этичный вид, они посоветовали российским дипломатам «не вмешиваться в историческую память белорусов». Мол, «сами без вас разберемся, кто наш герой».

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Ответ белорусского дипломатического ведомства всецело подчеркнул восприятие Костюшко как героя Белоруссии на официальном уровне — там встали на сторону музея. Так, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз заявил: «Беларусь, белорусский народ для себя своих героев, в том числе исторических, определил. И сделал это корректно, не вмешиваясь в дела других и не залезая на чужую территорию. Это главное».

Таким образом, впервые с начала текущего политического кризиса в Белоруссии власть и прозападно-националистическая оппозиция оказались объединены схожей точкой зрения в противовес российской стороне.

Противоположности притягиваются

Подобное единение власти и оппозиции в сфере исторической памяти происходило и ранее. Героизация польских повстанцев Тадеуша Костюшко и Константина Калиновского была характерна как для ведущих оппозиционных СМИ, так и для школьных учебников. Националистически настроенные историки доминировали как в научно-популярной и медийной сферах, так и в государственных академических институтах.

Идеологическая вертикаль в данном вопросе занимала, как правило, пассивную позицию. Единственной «красной чертой», за которую нельзя было переступать историкам, — это тема советской эпохи и особенно Великой Отечественной войны. Республика ведет свою преемственность с БССР, что выражается в том числе в её символике и государственной идеологии.

А вся история Белоруссии до Октябрьской революции резко отличается от её видения в России. Там популярно считать Великое княжество Литовское «древней белорусской державой», а период нахождения белорусских земель в составе Российской империи — «русификацией». Поэтому героизация борцов за Речь Посполитую вполне вписывается в эту концепцию.

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Но после произошедшего в Белоруссии восстания (не в конце 18 века, а в августе-сентябре 2020 года) казалось, что работа над ошибками в идеологической, информационной и образовательной сфере обязательно будет проделана. Ведь те силы, с которыми были найдены общие точки соприкосновения и которым была дана возможность расти, крепнуть и иметь колоссальное влияние на умы молодежи, после выборов направили всю свою мощь против власти. Зачем поддерживать антироссийские исторические мифы оппозиции? Какой Костюшко? Какая Речь Посполитая?!

Но, похоже, всё остается, как прежде.