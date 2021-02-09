Как и в 2020 году, февраль в США проходит под знаменем процедуры импичмента в Сенате в отношении республиканца Дональда Трампа, но уже как бывшего президента. Такого в американской истории ещё не было

8 февраля в Сенате началась вторая за последние два года процедура импичмента в отношении Дональда Трампа. На этот раз статья обвинения всего одна — подстрекательство к штурму Капитолия 6 января, в момент, когда конгрессмены проводили заседание по утверждению результатов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Историческое событие, которого не произошло: импичмент Трампа с треском провалился © REUTERS, U.S. Senate TV/Handout

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл достигли договорённости о порядке и сроках предстоящего судебного процесса. Открывается оно 4-часовыми дебатами о конституционности процесса импичмента в отношении бывшего президента США, по итогам которых состоится голосование. Если сенаторы не признают его неконституционным, то заседание продолжится 10 февраля, обвинители из числа конгрессменов (так называемые управляющие импичментом) и адвокаты Трампа получат возможность представить свои позиции Сенату в течение двух дней каждый по 16 часов. После завершения выступления сторон у сенаторов будет четыре часа, чтобы задать им вопросы (для сравнения: на первом процессе по импичменту на вопросы и ответы отводилось два дня). Кроме того, предусмотрена возможность участия свидетелей в судебном процессе.

Несколькими днями ранее сторона обвинения направила письмо с требованием к Трампу дать показания под присягой в рамках процедуры импичмента в промежуток с 8 по 11 февраля, а его отказ имеют право расценивать как свидетельство в пользу своей виновности. Несмотря на это, бывший президент, как сообщили его адвокаты, не намерен приходить на заседания в Сенате.

Конкретных временных рамок для разбирательства нет, но, как пишет газета The Hill, сенаторы, причём из обеих партий, рассчитывают потратить на судебный процесс не больше недели.

«Из того, что мы слышим, демократы — по крайней мере, рядовые их представители — заявляют о том, что они не намерены это затягивать. Большинство из них хочет продолжить работу по рассмотрению других вопросов. Так что похоже, что обе стороны заинтересованы в кратчайшем процессе», — сказал сенатор-республиканец от штата Южная Дакота Джон Тьюн. Конституция как фикция. Почему на Украине невозможен импичмент Зеленскому © http://tOrange.biz

По просьбе адвоката бывшего президента Дэвида Шоена в расписание заседаний внесены изменения — процесс будет приостановлен в пятницу до воскресенья (с 12 до 14 февраля) для соблюдения им шаббата.

Позиции сторон

Процедуру импичмента в США проводили неоднократно, как таковая она удивления не вызывает, хотя, конечно, событие неординарное, но нынешний процесс уникальный по нескольким параметрами: никогда в американской истории одному главе государства не объявляли импичмент дважды да ещё и после ухода с поста. С таким Сенат ещё никогда не сталкивался, поэтому возникает немало вопросов. Единого мнения насчёт легитимности вынесения решения по импичменту уже после того, как глава государства сложил полномочия, нет даже среди специалистов по конституционному праву в США.

8 февраля в преддверии начала судебного разбирательства американские СМИ обнародовали текст документа с позицией адвокатов Трампа. Они утверждают, что Сенат не может судить бывшего президента, а также настаивают на отсутствии состава преступления в его действиях, послуживших поводом для запуска процедуры импичмента.

«Подстрекательство — это акт побуждения кого-то сделать или почувствовать что-то неприятное или жестокое. Мятеж в отличие от беспорядков — это организованное движение с выраженной целью свергнуть власть или захватить полномочия правительства. Речь президента Трампа 6 января 2021 года не была актом, побуждающим к организованному движению с целью свержения правительства Соединённых Штатов», — говорится в тексте. Видеманн предположил, что Трампу грозит судьба Вайнштейна © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам адвокатов, в своей речи, длившейся около 75 минут, Трамп использовал слово «битва» небольшое количество раз и каждый раз в фигуральном смысле, который давно принят в публичных речах в случае призыва к людям выходить и использовать свои голоса, чтобы быть услышанными по важным для них вопросам, а это не было и не может быть расценено как поощрение актов насилия. Кроме того, они обращают внимание на то, что Трамп говорил о «мирном и патриотическом» характере предстоящего марша к Конгрессу. Сторона защиты обращает внимание и на крайнюю спешку, с которой Палата представителей приняла обвинительное заключение, без какого-либо предварительного расследования в комитетах, нарушив тем самым свои собственные процедуры проведения подобных разбирательств.

Позицию управляющих импичментом обнародовала пресс-служба юридического комитета Палаты представителей. По мнению стороны обвинения, Сенат имеет право вести процесс импичмента над Трампом, о чём, как утверждают авторы, свидетельствуют Конституция и практика Конгресса.

«Подстрекательство к мятежу президентом Трампом само по себе было прямой атакой на первую поправку. С точки зрения закона и логики, не говоря уже о здравом смысле, его попытка опереться на принципы свободы слова совершенно беспочвенна. Палата представителей объявила импичмент президенту Трампу не потому, что он делал непопулярные политические высказывания. Она объявила ему импичмент потому, что он сознательно подстрекал к насильственному мятежу против государства. Свидетельства поведения президента Трампа неоспоримы. У него нет достойного оправдания или защиты за свои действия. А его попытки уйти от ответственности совершенно бесполезны», — говорится в тексте документа.

Шансы Трампа

Для того чтобы признать Трампа виновным в подстрекательстве к штурму Капитолия, необходимо согласие не менее 2/3 сенаторов, то есть как минимум 67. После ноябрьских выборов республиканцы утратили большинство в верхней палате Конгресса — места распределены между двумя партиями 50 на 50, но перевес на стороне демократов, поскольку решающий голос за председателем Сената, а это вице-президент США Камала Харрис. Эксперт рассказал о будущем трампизма после ухода Трампа © REUTERS, Carlos Barria

Если в первый раз все республиканцы, кроме Митта Ромни, поддержали Трампа и проголосовали против импичмента, поскольку он тогда был действующим президентом, и такой скандал, как досрочное отстранение его от власти, совершенно не был нужен партии, то теперь, казалось бы, терять нечего, и республиканцы могут открыто высказывать своё мнение, не будучи обременёнными партийной дисциплиной. Лакмусовой бумажкой настроений республиканцев стало голосование 26 января по вопросу о признании предстоящего процесса неконституционным, проведённое по инициативе сенатора-республиканца Рэнда Пола: «за» высказались 45 человек, а «против» — 55, из них 5 республиканцев. Таким образом, перетянуть 17 республиканцев на свою сторону демократам вряд ли удастся. В успешности судебного процесса сомневается и Джо Байден, который 36 лет проработал в Сенате, в том числе в судебном комитете.

Суть импичмента заключается в отстранении президента от власти, но Трамп уже покинул Белый дом и преспокойно играет в гольф в своём поместье во Флориде, поэтому процедура была инициирована совсем с другой целью. Демократы планируют в случае признания его виновным провести отдельное голосование по другому вопросу, даже более важному — о пожизненном запрете Трампу занимать государственные должности, а значит, не дать ему в 2024 году баллотироваться на второй президентский срок. Но если импичмент провалится, соответственно, запрет провалится тоже.

Впрочем, это вовсе не гарантирует участие Трампа в следующих выборах — захотят ли американцы видеть его кандидатом от Республиканской партии и доверят ли ему снова управление страной, памятуя итоги его деятельности в 2017-2021 годах? Согласно опросу, проведённому 5-6 февраля телеканалом ABC News совместно с исследовательской компанией Ipsos, обвинения против бывшего президента поддерживают всего 15% республиканцев. Как пишут местные СМИ, однопартийцы поняли, что Трамп, несмотря ни на что, по-прежнему пользуется большой популярностью среди республиканского электората, поэтому исключение его из партии или объявление импичмента нанесли бы болезненный удар по всем политикам-республиканцам. Более того, опросы показывают, что большинство избирателей, голосующих за республиканцев, готовы перейти в партию Трампа, если он создаст таковую. Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти сначала колебался, какую позицию занять в истории с импичментом, но в итоге остался верен бывшему президенту и недавно встретился с ним, чтобы обсудить стратегию на промежуточных выборах в Конгресс 2022 года, на которых республиканцы смогут вернуть себе большинство минимум в одной из палат.