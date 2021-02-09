Политический философ Дмитрий Выдрин, как всегда парадоксально и во много неожиданно подметил тектонические перемены в политическом устройстве мира. С его точки зрения в новой мире у России выявляется новая роль, в то время как США постепенно переходят на позиции "совка", только много кратно усиленные

Помните ностальгическое: «трутся об ось медведи, вертится земля…» Короче, дотерлись. Думали — это поэтическая метафора, а оказалось — геополитическая реальность

Хотя, возможно, медведи — тотемные могучие животные русского мира здесь ни при чем. Земля и без них вертится. Но очень уж в неожиданную сторону. Особенно в последнее историческое время. Довертелась до того, что географические полюса, по мнению геофизиков, уже начали свою смену друг на друга. Это заметили многие.

Но вот то, что стали взаимоменяться геополитические полюса, пока заметили далеко не все. По крайней мере, типичные объяснения политиков, экспертов, журналистов различных «жареных» фактов — от выборов в Штатах до митингов в России; от закрытия телеканалов на Украине до смены власти в Мьянме — не учитывают фактор смены полюсов. А зря. Иначе б многое стало ясным.

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Когда, уже будучи молодым журналистом, оказался в пресс-группе международного марша мира, с восторгом следил за работой американских коллег — стильные, обаятельные, раскованные, смелые… Думал: не быть нам такими никогда.

А их политическая литература? Год ходил ошарашенный, прочитав «Семь дней в мае» Флетчера Нибела и Чарльза Бейли. Вот это был образец бескомпромиссного и дотошного анализа грязного белья истеблишмента и грязной посуды политической кухни. У нас такое повествование в принципе было невозможно. Я только смог приобрести тупоносые ботинки, как на твердой обложке культового романа. «Топ-топ, топает малыш…» А что оставалось еще делать?

Они, как им казалось, победили нашего красного «дракошу». А на деле, как водится по законам классики, сами стали превращаться в него. Только что-то мне сдается, что классик не до конца раскрыл мистерию превращения: каждая реинкарнация дракона хуже предыдущей. Значительно хуже!

Да, в Союзе гипертрофированно понимали классовую справедливость, возвышая качества пролетариев. Но в Штатах куда как гипертрофированнее понимают расовую справедливость, возвышая качества темнокожих. Не помню, чтоб нас — «интеллигенцию» — заставляли публично целовать кирзачи рабочих. У них же главная повинность белых — целовать кроссовки черных…

Но главное не в этом. В Союзе многие верили в подобную справедливость. В Штатах не верит всерьез никто. Как там говорила в фильме одна девушка с пониженной социальной ответственностью, но повышенным коммерческим чутьем: у них все понарошку, кроме денег….

В общем, при сложившейся в девяностые однополюсной модели мира этот полюс, развращенный единоначалием, не уравновешенный внешними вызовами, не отшлифованный идеологической конкуренцией и не понукаемый сильными оппонентами, пророс худшими чертами поверженного противника. Впрочем, чем заканчивается всевластие, смотрите во «Властелине колец».

Геополитика: в бой идут одни старики, или Новый запрос на старую авторитарность © РИА Новости, Владимир Трефилов

Меня, извините за тавтологию, удивляет то удивление, которое вызывают сегодня частные проявления этого очевидного процесса. Вот украинский президент запрещает вещание трех оппозиционных каналов. Почему сразу трех? Да потому, что позитивный сигнал с «верха» ослабевает при движении к периферии, а негативный — усиливается. Когда в Америке закрывают один аккаунт, на Украине закрывают сразу три… канала: «Зик», «Ньюс Ван» и «112». Пошел, пошел разгон. Всё же есть великое различие между актером у власти и клоуном при власти. Актер пытается передать правду жизни, а клоун — все гипертрофировать. Такова природа комического, тем более в «смехаческой» форме. Подробнее читайте об этом у вечно актуального Михаила Бахтина. Но это отдельная тема.

Короче, когда в Мьянме опротестовывают за массовые фальсификации победу главной политической партии, в Штатах сразу называют ситуацию «госпереворотом». Потому что партия называется «Национальной лигой за демократию». А демократия по последним директивам вашингтонского обкома — это власть демократов. «Что-то мне знакомое, так-так». Так это ж Союз в худшие свои годы поддерживал за рубежом любую партию, если она называлась «коммунистической»! Даже если ее создавали африканские людоеды…

В общем, сам флегматичный конфуцианский Китай не выдержал. Говорит, давайте, мол, я порулю — стану новым мировым полюсом, раз они извратили, выхолостили и опошлили свою флагманскую миссию. Может, и станет, но не в обозримую эпоху — слишком специфичен весь его уклад, слишком велик дефицит ресурсов, слишком избыточно население…

А Россия? Утратив тридцать лет назад цивилизационное кредо, она помимо своей воли, скорее силой обстоятельств, прошла три стадии.

Дмитрий Выдрин: Решать великие задачи способны только империи © РИА Новости, Владимир Трефилов Козырев. Западу такое нравилось. Но этот период быстро прошел по известным политическим и экономическим причинам.

Вторая — имитация. Для венца этой фазы (а мы только-только проскочили ее экватор) необходимо было признать падение западного полюса как светоча всемирного развития. Что и было сделано вкрадчивым голосом российского президента. В частности, в его давоссоком спиче, где он говорил о глубочайшем кризисе доминирующей американо-центричной экономической модели. Но у РФ в силу ее размеров (во всех смыслах) громадная инерционная масса. Сразу конфронтировать с Западом, перечить ему было сложновато. Даже при молчаливом признании утраты им мирового лидерства, абсурдности его требований и пожеланий. Соответственно, сама собой сложилась забавная технология нейтрализации абсурдных претензий абсурдными ответами.

Подобная модель прекрасно описана в романах ироничного Ивлин Во. Напомню. Идет, скажем, батальон уставших резервистов на марше. А комполка объявляет: вы, мол, подверглись химической атаке. И вконец вымотанные «партизаны» должны бежать в противогазах и химзащите, делая вид, что абсолютно верят в возможную реальность отравления. Но потом командир «атакованного» подразделения отпускает его в загул. А на грозный рык начальника «почему вы не прибыли на пункт сбора вовремя?» отвечает, что бойцы занимались «дегазацией». Начальник от этих слов онемел. А крыть-то нечем. Он ведь сам требовал верить в эту «наведенную реальность»…

Как всё причудливо повторяется. Запад утверждает, что была химатака на известного блогера. Россия закрывает того на пару лет «дегазации». Запад немеет. Там имитация, здесь имитация… Но эти игры уже заканчиваются. Держава выходит на третий уровень — реальности. «Надоело говорить и спорить. И любить усталые глаза…» В общем, реально выгнали трех западных дипломатов за вмешательство в нашу внутреннюю политику. А еще б вчера имитировали «озабоченность» и заглядывали бы в их «усталые глаза», которые якобы не умеют врать. Россия почти мгновенно перешла из зоны имитации в зону реальности.

Наверное, многие элитарии этого искренни не хотели. Имитировать патриотизм намного проще, чем реально вывозить свои семьи и выводить свои активы с бывшего благословенного Запада. Но, повторюсь, так само получается. Реальность сама стучится в нашу дверь, тем сильнее, чем старательнее Запад заколачивает обрывками имитаций свое окно.

Видимо, России воленс-ноленс придется стать новым Полюсом. Сначала мира. То есть территорий, не желающих ни имитировать войну, ни тем более реально ее развязывать. А может, эта ответственность ляжет на весь миръ. Так до реформы русского языка твердо называли весь земной шар, а не просто состояние без войны. Да, тектонические сдвиги земной коры происходят в ее геофизике помимо воли физиков. А тектонические сдвиги мироустройства происходят даже помимо воли политиков. Это, конечно, колоссальный вызов. Но это, конечно, и колоссальный шанс.